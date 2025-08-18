10 лет тайной жизни: семейная драма Олега Табакова

Ещё при жизни Олег Табаков успел стать легендой кинематографа. Он с легкостью перевоплощался в различных персонажей и заставлял зрителя верить, что судьба его героя — не вымысел. Однако его собственная жизнь была полна тайн и обычных человеческих пороков.

© Кадр из фильма «Что сказал покойник»

Олег Табаков родился в Саратове в семье хирурга и врача-терапевта. Родители верили: мальчик пойдет по их стопам, но юноша решил иначе. Еще в школьные годы внимание будущей кинозвезды привлек Театр юного зрителя. Табаков не пропускал ни одной пьесы и вскоре знал все постановки наизусть.

Во время войны глава семейства отправился на фронт, где работал в санитарном поезде. Жене и маленькому сыну пришлось эвакуироваться на Урал. Однако после окончания войны семья не стала жить вместе: родители будущей знаменитости приняли решение расстаться.

© Личный архив Олега Табакова

Оставшись без отца, Олег Табаков быстро попал под влияние местной банды хулиганов. Чтобы обезопасить сына, мать записала его в кружок шахматистов.

Сначала юноше понравилась идея. Он честно посещал занятия, а потом узнал о театральной студии «Молодая гвардия». Педагог Наталья Сухостав сразу разглядела в Табакове актерский талант. Она приняла его в группу и обучила всему, что было нужно начинающему артисту.

После школы молодой человек отправился в Москву, в школу-студию МХАТ.

Театр и кино

Во время учёбы Табаков познакомился с Олегом Ефремовым. Оценив талант будущего артиста, режиссёр пригласил его в спектакль «Вечно живые», а после — в Студию молодых актеров. Через два года это объединение превратится в полноценный театр «Современник». Табаков стал одним из его основателей. Примечательно, что на тот момент артисту было всего 22 года. Он стал самым молодым из «команды».

С тех пор творческая жизнь Табакова забурлила. Он играл сразу в трех спектаклях. Артист не пропускал ни одной репетиции, всего себя отдавая сцене.

Однако через несколько лет его трудоголизм дал о себе знать. Во время очередной репетиции 29-летний Табаков упал без сознания прямо на сцене. Прибывшая скорая забрала актёра в больницу, где врачи диагностировали у пациента инфаркт. Причиной стало истощение и отсутствие полноценного отдыха.

В кино Олег Табаков впервые появился в 20-летнем возрасте. Сначала ему доверяли роли подростков и взбалмошных молодых людей. Артист боялся, что может повторить судьбу «Шурика» Александра Демьяненко, о чем честно сообщил режиссёрам.

Роль лейтенанта Крутикова стала для него подарком. После нее артисту доверяли играть офицеров, режиссёров и даже генералов.

Табаков быстро обзавёлся армией фанатов, а его роли, даже эпизодические, разбирались на цитаты.

Помимо игры в кино, артист попробовал себя в роли актера дубляжа. Свой голос Табаков подарил коту Матроскину из «Простоквашино».

Личная жизнь

Первой женой мэтра стала Людмила Крылова. Они познакомились во время съёмок фильма «Люди на мосту». Роман закрутился стремительно, а затем актриса призналась: будущего мужа она заметила ещё в школе.

В театральных кругах Табакова называли известным ловеласом. Многие считали, что брак долго не продлится, и Людмила зря связалась с актером.

Но женщина считала иначе: театральное она окончила уже женой возлюбленного. Более того, пара ждала ребёнка. Вскоре на свет появился сын Антон.

© Кадр из фильма «Диверсант. Конец войны»

После рождения дочери Александры Людмила ушла из театра, отдав предпочтение телевидению и кино. А когда у мужа случился инфаркт — дежурила у его постели сутками. Она буквально поставила супруга на ноги.

После восстановления артист вернулся к работе. Его романы с коллегами не стали секретом, но Крылова закрывала на них глаза. Сам Табаков отмечал, что без отца детей не оставит и с женой расставаться не намерен.

Второй брак

Так продолжалось до 1981 года, пока в жизни артиста не появилась Марина Зудина. Молодая студентка быстро покорила сердце мэтра, который к тому моменту основал свою «Табакерку» и преподавал актерское мастерство.

Выросший без отца мэтр не мог оставить детей. В итоге почти 10 лет он жил на две семьи, а на развод решился, когда старшему наследнику исполнилось 34 года.

В 1995 году Олег Табаков женился на Марине Зудиной. 30-летняя разница в возрасте пару не смущала. Вскоре у них появился сын Павел, а через 10 лет — дочь Маша.

© Личный архив Марины Зудиной

Первая жена и старшие дети прекратили общение с артистом. Через пять лет Антон восстановит связь с отцом, но, по его словам, это уже не те отношения.

Сам Табаков не скрывал: он не был идеальным семьянином. Все время и внимание он посвящал карьере, но о своём выборе не жалел никогда.

Мэтра не стало в 2018 году в возрасте 82 лет. Первая жена и дочь Александра на похороны не пришли.