Что скрывается за грустной улыбкой Юлии Высоцкой

Ее кулинарное шоу известно миллионам зрителей, а сама она — эталон спокойствия и уравновешенности. Юлия Высоцкая прошла длинный путь от никому неизвестной актрисы до звезды театра и кино. Однако мало кто знает, что скрывает знаменитость за лучезарной улыбкой и почему внезапно пропала с экранов.

Юлия Высоцкая родилась в Новочеркасске. Отца девочка не знала, зато с отчимом-военным успела объехать половину страны, сменить семь школ и побывать в нескольких заграничных странах.

Во время жизни в Грузии, Юлия стала частью труппы Русского драматического театра в Баку. Получив аттестат, девушка решила продолжить творческий путь и отправилась поступать в Академию искусств в Минск, которую она окончила с отличием.

© Личный блог Юлии Высоцкой

Чтобы получать роли в республике, артистке необходимо было иметь белорусское гражданство. Здесь ей помог коллега Анатолий Кот. Артисты поженились. Брак был фиктивным, но обоих это устраивало.

К тому времени Юлия рассталась с возлюбленным Игорем Сидоренко. Мужчина начал злоупотреблять алкоголем, что не нравилось девушке. Через несколько лет после расставания Сидоренко погиб в пьяной драке. Высоцкая знала о трагедии, но на похороны не поехала.

Старт карьеры

Получив белорусское гражданство, Юлия получила работу в Минском театре имени Янки Купалы. Сцену она совмещала с работой в кино.

Первой ее киноработой стал проект «Пойти и не вернуться». Уже через год артистка поехала в Сочи на «Кинотавр», где ее жизнь перевернулась с ног на голову. В холле гостиницы «Жемчужина», где жили участники фестиваля, Высоцкая встретила Андрея Кончаловского.

© Личный блог Юлии Высоцкой

22-летняя актриса и 58-летний режиссёр влюбились друг в друга с первого раза. В тот же вечер Кончаловский пригласил новую знакомую в ресторан на ужин, а через несколько недель пара улетела в Турцию. Больше возлюбленные не расставались.

Все осложняла не большая разница в возрасте, а наличие супругов у Юлии и Андрея. Развод с Анатолием Котом блондинка получила легко, а вот расставание Кончаловского с женой Ириной Мартыновой затянулось на год.

После этого режиссёр долго уговаривал Юлию стать его женой. Сама Высоцкая считала себя слишком молодой для замужества. Ее главной страстью был театр, и мечта стать знаменитой востребованной артисткой затмевала все.

В итоге в 1998 году Юлия согласилась стать женой Кончаловского. Несмотря на слухи о неискренности чувств пары, супруги вместе уже 27 лет.

Трагедия

В 1999 году Высоцкая родила дочь Мария. Однако в 2013 году в семье случилась трагедия. Во время отдыха во Франции Кончаловский не справился с управлением и попал в аварию. Сидевшая рядом 14-летняя дочь получила серьёзные травмы и впала в кому. Уже 12 лет Юлия и Андрей не комментируют состояние дочери и запретили врачам что-либо рассказывать о пациентке.

© Личный блог Юлии Высоцкой

Тогда Высоцкая удалила все свои аккаунты в соцсетях и ушла в тень. Лишь спустя полтора года знаменитость призналась: она не знает, есть ли конец у этой трагедии. Врачи не могут дать точных прогнозов, а сама Юлия старается не думать о плохом.

Чтобы справиться с горем, артистка посвятила все свободное время сыну Петру. Сейчас молодому человеку 21 год, он — студент архитектурного факультета.

Хобби и бизнес

В 2003 году впервые на экранах появилось кулинарное шоу Юлии «Едим дома». Она показывала простые и необычные рецепты, которые можно приготовить на собственной кухне.

Со временем Высоцкая превратила хобби в кулинарную медиаимперию: выпустила не только сотни эпизодов шоу, но и запустила свой телеканал, а также написала около 70 книг с рецептами.

Пару лет назад неудачные выпуски Юлии стали мемами. Пользователи сети высмеивали ее сырники и шашлык. На буллинг Высоцкая обиделась и уехала из России.

А потом она вернулась с новыми силами и призналась: неудачные моменты шоу сделали ее программу ещё популярнее, а сама она стала спокойнее относиться к провалам.

Слухи о банкротстве и закрытии бизнеса Высоцкая опровергла. Более того, артистка подала иск в суд о защите чести и деловой репутации.

Где сейчас Юлия

Также звезда опровергла слухи об отъезде из России. Высоцкая призналась, что у мужа есть вилла в Испании, где она очень любит отдыхать.

В 2024 году Юлия начала сниматься в фильме «Огненный мальчик». Творческую карьеру звезда прекращать нее собирается и с радостью принимает предложения о съёмках.

© Личный блог Юлии Высоцкой

Жизнь 52-летней Юлии Высоцкой — пример настоящих стойкости и мужества. Трудности лишь закалили характер звезды, а сама она показывает: на пути к счастью стоит слушать только собственное сердце.