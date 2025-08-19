Сильнейший гимнаст мира не смог пройти испытание славой

Уже в 22 года звездного гимнаста выгнали из сборной за разгульный образ жизни

Дмитрий Билозерчев был сильнейшим гимнастом 80-х не только в СССР, но и во всё мире. Советский спортсмен доминировал на главных международных стартах и прославлял страну. Однако ещё в самом начале своей карьеры он был в шаге от катастрофы, которая лишила бы его не только спортивной жизни, но и привычного существования. Он угодил в страшную аварию, врачи были готовы лишить его ноги.

Родился Дмитрий в Москве в 1966 году. С семи лет начал заниматься гимнастикой под руководством Александра Сергеевича Александрова. Первые серьёзные результаты парень начал показывать, ещё будучи юниором. В 15 лет он впервые выступил на взрослом чемпионате СССР, где занял пятое место. Уже тогда она обратил на себя внимание. Спустя год Билозерчев уже был в составе сборной. Юноша поехал на чемпионат мира в Будапешт и показал там настоящий триумф. Он стал самым молодым в истории абсолютным чемпионом. Взял золотые медали в многоборье, упражнениях на коне, кольцах и перекладине. А также завоевал две серебряные медали – в вольных упражнениях и в команде.

Конечно, после такого фурора Дмитрий рвался на Олимпиаду – 1984 в Лос-Анджелесе, однако этот турнир Советский Союз бойкотировал.

К тому же, именно тогда случилась страшная авария, которая вообще могла перечеркнуть карьеру гимнаста. За две недели до чемпионата мира в Монреале, 18-летний спортсмен не справился с управлением автомобиля и на всей скорости влетел в столб. С ним в машине были ещё двое гимнастов – они не пострадали. А Билозерчев получил серьёзную травму ноги, у него начался некроз кожи и мышц. Доктора уже начали говорить об ампутации, однако чудом удалось спасти ногу и избежать радикальных мер.

Подробности той аварии неизвестны до сих пор. Ходили слухи, что Дмитрий был в состоянии алкогольного опьянения. Однако эта информация никак не подтверждена. Интересно другое: без объяснения причин тех двух гимнастов отстранили от участия в соревнованиях на год.

Когда Билозерчев осознал, что его нога спасена, он решил вернуться на пьедестал. Как цель, поставил себе Олимпийские игры – 1988 в Сеуле.

Гимнаст тренировался сутками напролёт и смог восстановиться. В 1987-м он победил на чемпионате СССР в многоборье. А после этого отправился на чемпионат мира в Роттердам, где вновь доказал всем, что является сильнейшим гимнастом планеты. Там Дмитрий завоевал четыре золотые медали и две серебряные.

Именно поэтому, несмотря на травму, на Олимпиаду в Сеуле в составе сборной Билозерчев ехал в статусе лидера. Все понимали его талант и верили в победу молодого человека. И он смог оправдать ожидания общественности вновь. Гимнаст завоевал три золотые медали: в команде, в упражнениях на кольцах и коне. А также бронзу в многоборье. Однако после такого триумфа, что-то изменилось. Дмитрий перестал следить за режимом, начал нарушать дисциплину. А спустя время и вовсе заявил, что решил завязать со спортом.

Ему было всего 22 года. Кажется, слава вскружила парню голову. И в 1989-м его выгнали из сборной СССР за разгульный образ жизни. Вполне возможно, что он мог бы добиться ещё больших достижений. Побывать и на других Олимпиадах. Однако, видимо, решил, что добился уже всех высот в спорте. В профессиональный спорт он уже так и не вернулся.

В начале 90-х Билозерчев решил стать тренером. Уехал в США, где воспитывал юных спортсменов. А в 2017-м вернулся в Россию, продолжил свою деятельность уже на родине.

