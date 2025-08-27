Тень Баталова: как цирковая цыганка стала женой народного артиста

Свой день рождения отметила женщина, чья жизнь похожа на тонкую нить, протянувшуюся сквозь цирковые арены, съёмочные площадки советского кино, годы беззаветной любви и годы тяжёлых испытаний. Имя её долгое время звучало лишь в тени одного из самых обожаемых актёров страны — народного артиста СССР Алексея Баталова. Но за внешним спокойствием их долгого союза и скромной жизнью вдовой скрываются удивительные повороты судьбы, трагедии, подвиги и шокирующие события, развернувшиеся уже после смерти любимого мужа. Кто она на самом деле — Гитана Леонтенко? И почему её юбилей — не повод для пышных торжеств, а напоминание о цене верности и предательства?

Цыганская кровь и цирковая арена

Гитана Леонтенко родилась в уникальной цыганской цирковой династии. Её мать, Гитана Георгиевна, была талантливой танцовщицей и наездницей, отец — воздушным гимнастом. Уже в четыре года девочка вышла на цирковую арену, а в пять была зачислена в цирковую труппу. Её номера на лошади, особенно трюки без страховки, вызывали восхищение зрителей по всей стране и за её пределами. Именно в Ленинградском цирке в 1953 году её заметил молодой актёр Алексей Баталов, пришедший на представление в перерыве между съёмками. Он был потрясён смелостью и харизмой юной циркачки, стоявшей на спине скачущей лошади.

На тот момент Баталов был женат на Ирине Ротовой, дочери известного художника, с которой воспитывал дочь Надежду. Однако вскоре после возвращения из Ленинграда он узнал, что его жена ушла к другому. Это стало поворотным моментом. Освободившись от брака, актёр разыскал Гитану и начал ухаживать за ней. Их отношения встретили сопротивление в семье Баталова, особенно среди интеллектуальной среды, где цыганское происхождение и цирковая профессия воспринимались с предубеждением. Даже попытка обратиться матери Баталова к Анне Ахматовой, которая являлась ее близкой подругой, не увенчалась успехом — поэтесса, впечатлённая искренностью девушки, отказалась вмешиваться в отношения влюбленных, заявив, что Гитана ей симпатична.

Любовь, семья и жертвы ради близких

Скромная свадьба молодожёнов прошла без шика. Они поселились в съёмной комнате коммунальной квартиры на улице Горького — сегодня это Тверская — в самом центре Москвы. Несмотря на скромные условия, их брак был наполнен взаимной поддержкой и уважением. Гитана проявила себя не только как преданная жена, но и как профессионал в своей сфере. Когда в 1966 году Алексей Баталов стал режиссёром экранизации сказки Юрия Олеши «Три толстяка», он решил сыграть роль канатоходца Тибула. Гитана взяла на себя обязанности консультанта по цирковым трюкам, обучая мужа ходить по натянутой проволоке. Эти съёмки стали для неё настоящим испытанием: она с тревогой наблюдала за каждым шагом супруга на большой высоте, и, по воспоминаниям Баталова, именно тогда у неё появилась первая седина.

В 1968 году у супругов родилась дочь Мария. Однако радость родителей омрачила тяжёлая новость — у девочки диагностировали детский церебральный паралич. Баталов винил врачей, считая, что медицинская ошибка стала причиной недуга. Тем не менее, он и Гитана не сдавались. Вместе они годами поддерживали дочь, веря в чудо. Мария, несмотря на диагноз, проявила невероятную силу духа. Она ежедневно занималась на беговой дорожке, преодолевая физические ограничения, и не теряла веры в себя.

Талант, переданный по наследству

Мария Алексеевна Баталова не только справилась с болезнью, но и стала талантливой писательницей. Она окончила сценарный факультет ВГИКа, стала членом Союза писателей России и выпустила несколько книг — сборники сказок и рассказов. По её сценарию был снят фильм «Дом на Английской набережной», ставший признанием её литературного дарования. Баталов часто говорил, что дочь пошла в него — по творческому складу и внутренней стойкости.

Секретом их с Гитаной крепкого брака артист считал отсутствие ревности и умение сохранять доверие. Однажды Гитане позвонили с сообщением, что у Алексея якобы есть внебрачные дети — близнецы. Вместо сцен и скандалов она поблагодарила собеседника и положила трубку, не дав этому слуху разрушить их семью. Такие поступки говорили о её зрелости, мудрости и глубокой любви к мужу. По словам друзей семьи, Гитана была спокойной, рассудительной хозяйкой, которая называла супруга только «Лешенькой» и терпеливо относилась к его привычкам — например, к его страсти к ремонту любимого «жигуленка», из-за чего он проводил под машиной большую часть времени.

Жизнь после утраты

После смерти Алексея Баталова в 2017 году жизнь Гитаны Аркадьевны резко изменилась. Вдова и дочь продолжили жить в их семейной квартире в знаменитом «Доме на Набережной» — культовом жилом комплексе для деятелей культуры. Однако вскоре они оказались втянуты в жестокую борьбу за наследство. Юрист Михаил Цивин и актриса Наталия Дрожжина заключили с ними договор пожизненной ренты, по которому квартиры и студия-мастерская семьи переходили к Дрожжиной. Цивин получил генеральную доверенность на управление банковскими счетами.

Гитана Леонтенко утверждает, что документы ей подсунули, не объяснив их содержания. Она почувствовала себя обманутой и ограбленной. Судебные разбирательства длились долго, но в итоге недвижимость была возвращена в её владение. Цивин был приговорён к пяти годам колонии общего режима, Дрожжина — к четырём годам условно, а нотариус Дмитрий Бублий — также к пяти годам за пособничество в мошенничестве. Однако самое тяжёлое для Гитаны — не столько материальные потери, сколько предательство людей, которым она искренне доверяла.

Юбилей в тишине и мечты о будущем

В свои 90 лет Гитана Леонтенко живёт в тишине, почти не выходя из дома. Её юбилей прошел скромно — вдвоём с дочерью. За годы многие близкие ушли из жизни: друзья семьи, включая Владимира и Иветту Зельдиных, оставили после себя пустоту. Вдова признаётся, что чувствует ухудшение самочувствия, но продолжает держаться ради дочери.

Мария, напротив, активно работает. Недавно она посетила театр, где её новую рукопись высоко оценил директор. Гитана мечтает о том, чтобы книгу дочери издали — это стало бы лучшим подарком к юбилею. Несмотря на все испытания, она считает себя счастливой. Главное счастье её жизни — это Алексей Баталов. Его вещи, атмосфера квартиры, воспоминания — всё говорит о его присутствии. И для Гитаны Аркадьевны он по-прежнему рядом.