Сергей Шакуров: каких женщин кумир миллионов вычеркнул из своей жизни

Кумир миллионов, харизматичный и яркий. По Сергею Шакурову сходили с ума тысячи поклонниц и увивались самые красивые актрисы страны. Однако сам он в делах сердечных был строгим и жестоким. Как артист превратил любовь в равнодушие и почему отрекся от дочери — читайте в нашей статье.

В 1980 году Сергей Шакуров появился на съёмках фильма «Портрет жены художника». Он уже был знаменитым артистом и недавно получил премию за фильм «Вкус хлеба».

Когда на площадку привезли студентов для массовки, никто и подумать не мог, что случится дальше.

© Личный архив Сергея Шакурова

Тогда же Шакуров заметил 19-летнюю Таню Кочемасову. Она только мечтала о большой сцене, а он уже достиг популярности и признания. Вот только девушке коллега был неинтересен. 20-летняя разница в возрасте и высокий статус Шакурова отталкивали Татьяну.

«Молодых возили на площадку автобусом, а звездам выделяли машины. Вечерами собирались в номерах. Конечно, многие пытались за мной ухаживать», — отмечала она.

По словам Кочемасовой, Сергей практически сразу стал проявлять к ней знаки внимания: то подсядет поближе, то приобнимет или сделает прозрачный намек.

В ответ на это девушка просила соблюдать дистанцию. Она требовала уважительного отношения, тем более, что артист был женат.

Три года ожидания

Съёмки закончились для Шакурова неудачей: Татьяна так и не проявила к нему интерес и держалась нарочито холодно и отстранено.

Через три года они снова встретились. На этот раз на съёмочной площадке фильма «Парад планет».

Тогда Татьяна заметила, что на руке Шакурова нет обручального кольца. На тот момент он еще не был в разводе, но все к этому шло.

Когда коллега снова стал проявлять настойчивость, Татьяна поддалась. Она принимала предложения о прогулках по Летнему саду, совместному визиту к друзьям и приглашения на редкие свидания.

Как позже оказалось, жена артиста знала о каждой его интрижке.

Ревность и расставание

Татьяна и Сергей вскоре сблизились. Но счастливые отношения построить не удалось. Шакурова злило, что возлюбленная общается с Олегом Борисовым: они несколько раз катались на «Волге», а потом артист делился с подругой переживаниями.

Но для Шакурова такое общение было непозволительным. Он вмиг исчез из жизни Кочемасовой: не звонил и избегал встреч. От обиды девушка приняла предложение руки и сердца от сокурсника. Но оставить ее в покое Сергей не смог.

Жертва ради семьи

Они снова встретились в Театре Станиславского. Шакуров попробовал наладить отношения с любимой, и их роман закрутился с новой силой. Вскоре Татьяна развелась с мужем, а в 1985 году вышла замуж за Сергея.

© Личный архив Татьяны Кочемасовой

Через год она стала мамой. Дочь Ольга отнимала много сил и времени, поэтому Кочемасова решила пожертвовать ради неё карьерой.

По слухам, виноват в случившемся именно Шакуров. Он так сильно ревновал молодую жену, что мог запретить ей работать. В итоге последнюю роль Татьяна сыграла в 1990 году. Потом она появлялась лишь на сцене театра.

Унижение

Через десять лет брака отношения в семье стали портиться. Татьяна начала уличать мужа в неверности, что вызывало у Сергея гнев и недоумение. Он не понимал, откуда жена все знала, но все оказалось проще простого: артистки, крутившие романы с актером, просто переставали здороваться с его женой.

Последней каплей стал кинофестиваль, куда супруги поехали вместе. Татьяна не отказывалась от ухаживаний других мужчин, зная, как сильно это злит супруга. Шакуров был в ярости, на что Татьяна спокойно парировала — она поступает с ним зеркально.

В Москву пара уже летела по отдельности. Вернувшись домой, артист тут же собрал вещи и ушёл.

Устроил шоу

Во время бракоразводного процесса Шакуров активно давал интервью. Он без стеснения рассказывал, с кем из коллег у него были отношения. К сожалению, от дочери артиста его откровения не были скрыты. Ольга могла прочесть обо всем в газетах и журналах. Она видела, как отец публично унижает мать, но ничего поделать не могла.

После развода актер совершил самое страшное: забрав последние вещи, он сообщил Татьяне, что дочь ему больше не нужна.

Женщина старалась сохранить тонкую нить между Сергеем и наследницей: дарила Оле подарки от папы и передавала «приветы».

Когда девочка сильно заболела, Кочемасова позвонила бывшему мужу с просьбой о помощи, однако в ответ услышала то, что повергло ее в шок:

«Если хочешь денег, то подавай в суд. Делай с ней что хочешь, она мне больше не нужна».

Новая жизнь

С тех пор артистка вычеркнула бывшего мужа из жизни. Вскоре в их семье появился Михаил.

Мужчина искренне полюбил дочь Кочемасовой, а Ольга в ответ взяла его отчество. Шакуров на новости о решении дочери ответил холодным «Мне все равно».

Вскоре он снова женился. На это раз его женой стала девушка, на 30 лет его младше. В семье родился сын Марат. Третий брак Шакуров называет настоящим счастьем.

Примечательно, что с сыном от первого брака актер сохранил общение. А вот об Ольге он ничего слышать не желает.

Татьяна же ведёт тихий образ жизни. Артистка отказывается вспоминать бывшего мужа и наслаждается жизнью с любимым.