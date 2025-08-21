Вера Волошина: за что нацисты казнили «девушку с веслом»

О московской студентке Вере Волошиной, которая стала жертвой немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны, говорят в наши дни не так часто как, скажем, о Зое Космодемьянской. Но от этого подвиг, совершённый «девушкой с веслом», не становится менее значимым.

Жизнь до

До войны Вера Волошина увлекалась спортом (в том числе и парашютным, была записана в аэроклуб), училась в Московском институте физкультуры. Правда, вуз девушке пришлось бросить уже на первом курсе – из-за проблем со здоровьем. В зимнем спортлагере под Серпуховом Вера серьёзно простудилась и получила осложнения. К началу Великой Отечественной войны Волошина являлась третьекурсницей Института кооперативной торговли.

Родилась же Вера и выросла в Кемерово. В столице она оказалась вместе с родителями после окончания десятилетки. В 1934 году на девушку обратил внимание известный советский скульптор Иван Шадр. Якобы в бассейне Института физкультуры он увидел Веру и предложил ей стать моделью для скульптуры «Девушка с веслом». Однако, некоторые историки считают этот факт из биографии Волошиной выдумкой. Дело в том, что она появилась на свет в 1919 году и в пятнадцатилетнем возрасте ещё училась в кемеровской школе. По этой причине с автором скульптуры, установленной в московской Парке имени Горького и уничтоженной в результате бомбёжки в 1941 году, школьница знакома быть никак не могла.

Жизнь после

Был у Веры и молодой человек – Юрий Двужильный, награждённый орденом Красного Знамени и прошедший финскую кампанию. Они знали друг друга ещё со школьной скамьи и собирались пожениться в 1942 году. Как раз 22 июня 1941 года Вера купила себе свадебное платье…

Осенью того же года девушку зачислили в ряды РККА как добровольца. Перед членами диверсионных групп, сформированных из вчерашних школьников и студентов, стояла задача сжигать жильё на оккупированных территориях Подмосковья, чтобы гитлеровцы не смогли укрыться от сильных морозов.

В конце ноября группа, в которую входила Волошина, направилась к очередному подмосковному населённому пункту, занятому фашистами. Вера в ходе этого похода получила ранение, попала в плен в районе деревни Головково и была вскоре казнена. Писатель Георгий Фролов в 80-90-х годах писал, основываясь на воспоминаниях местных жителей, что девушка пала смертью храбрых. Она не испугалась нацистов, а перед казнью пела «Интернационал».

Героем России Вера Волошина стала в 1994 году.