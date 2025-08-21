Почему Брежнев так любил награды

Биографию Леонида Ильича Брежнева многие историки считают уникальной для советского лидера. И дело вовсе не в том, что Брежнев что-то скрывал. Напротив, в анкетных данных генсека практически не было темных пятен. Но именно этим биография Брежнева и поражает.

Правильное происхождение

Леонид Ильич Брежнев родился в 1906 году в селе Каменском Екатеринославской губернии (впоследствии город Днепродзержинск). Отец генсека, Илья Яковлевич Брежнев, сам происходившей из бедной семьи, в тот момент трудился на металлургическом заводе помощником вальцовщика. Он поступил на завод в 1900 году, приехав из Курской губернии, из деревни Брежнево Стрелецкого уезда. На заводе в Каменском сварщиком на нагревательных печах работал и дед Леонида Ильича по материнской линии. Собственно, мать будущего советского лидера, Наталья Денисовна Мазалова, благодаря этому и познакомилась с Ильей Брежневым.

Уже в возрасте 15 лет начал свою трудовую деятельность и сам Леонид Брежнев. На маслобойном заводе в Курске он работал грузчиком, разгружал дрова и зерно. Спустя 2 года Брежнев поступил в Курский землеустроительный техникум и вступил в комсомольскую организацию. Таким образом у Леонида Ильича было самое подходящее происхождение для советского гражданина. Именно поэтому, как отмечает Сергей Семанов на страницах своей книги «Брежнев: правитель «золотого века»», Брежневу, в отличие от других лидеров страны, было практически нечего скрывать ни относительно своих анкетных данных, ни относительно иных сомнительных обстоятельств своей жизни.

Военное прошлое

Трудовую деятельность и политическую карьеру Леонида Брежнева прервала Великая Отечественная война. Впрочем, Брежнев служил при политуправлении Южного фронта, а позже стал заместителем начальника политуправления фронта. В 1943 году его назначили начальником политотдела 18-й армии. В период войны карьера Брежнева шла немного по нисходящей. Да и наградами его не баловали. Но Леонид Ильич был удостоен ордена Красного Знамени «за образцовое выполнение боевых заданий на Южном фронте в ходе Барвенково-Лозовской операции». В наградном листе говорилось, что Брежнев «часто бывал в боевых порядках войск, мобилизуя массы красноармейцев, политработников и командиров на разгром фашистов», а также что «Брежнев бесстрашный боевой политработник».

Все четыре года войны провел Брежнев на фронте, не получив ни одного дня отлучки. Вообще фронтовое прошлое выгодно отличало Леонида Ильича от его коллег, многие из которых находились в годы Великой Отечественной войны в тылу. Брежнев не мог не понимать этого. Но, конечно, не только по данной причине генсек после войны в годовщины Победы всегда встречался с ветеранами 18-й армии. Он шутил, фотографировался, помнил многих фронтовых товарищей не только по именам, но и по фамилиям. К слову насчет шуток, Леонид Ильич был довольно прост в общении, открыт, держался раскованно и часто улыбался, что тоже было нетипичным для советских вождей. Недаром по молодости его характеризовали как «массовика».

Путь во власть

Скованность советских лидеров во время публичных выступлений или в процессе общения с народом объяснялась нередко боязнью сказать или сделать что-нибудь «не то». Леонид Брежнев, успешно продолживший свое восхождение на политический олимп после окончания Великой Отечественной войны, судя по всему, не страдал подобными фобиями. Но самое удивительное, что, по мнению Леонида Млечина, автора издания «Как Брежнев сменил Хрущева. Тайная история дворцового переворота», вчерашний грузчик за всю свою карьеру и в самом деле не допустил фактически ни одного промаха: он никогда не говорил и не писал того, о чем мог бы впоследствии пожалеть. Именно поэтому и в политической биографии Брежнева почти нет белых пятен.

Мало того, Леонид Ильич, в отличие от некоторых вождей, уничтожавших свои личные архивы, с юности тщательно собирал и хранил все документы. Благодаря этому сохранились многочисленные справки и другие бумаги, относившиеся еще к тому времени, когда Брежнев был совсем молодым коммунистом. Кроме того, генсек сохранил на память номер газеты «Красная звезда» 1942 года, где был помещен указ о награждении бригадного комиссара Брежнева орденом Красного Знамени.

Как известно, в последние годы жизни Леонид Ильич питал нездоровую страсть к наградам, что, впрочем, можно списать на преклонный возраст, а также на убежденность Брежнева в том, что его обделили наградами во время войны. Как бы то ни было, даже свою любовь к орденам и медалям Брежнев тоже никогда не скрывал.