«Днепропетровские»: кто входил в самый сильный клан советской элиты

Эпоха застоя в Советском Союзе, прочно ассоциирующаяся с правлением Леонида Ильича Брежнева, стала временем относительной стабильности, но и одновременно глубокой стагнации в экономике, социальной жизни и политической системе. В этот период вершины советской власти оккупировала группа элиты, известная как “Днепропетровский клан”. Неформальная группировка, включающая выходцев из Днепропетровской области, стала одной из ключевых опор Брежнева в управлении страной. Их объединяли не только общие географические корни, но и личная преданность, схожий профессиональный опыт и лояльность к лидеру.

Происхождение “Днепропетровского клана”

В 1930–1950-е годах Леонид Брежнев работал в Днепропетровском обкоме партии. Именно тогда он окружил себя соратниками, которые разделяли его взгляды и подход к управлению. Эти люди, как правило, были земляками будущего генсека. Днепропетровск же (ныне Днепр) был одним из крупнейших промышленных центров Советского Союза, что делало его важным кадровым резервом для партийной и государственной номенклатуры.

Советская система управления поощряла продвижение местных элит, особенно из таких стратегически важных индустриальных регионов. В Днепропетровске, где сосредотачивалось производство стали, техники и вооружений, формировались кадры, обладавшие опытом управления крупными предприятиями и пониманием экономических процессов. Эти качества делали их ценными для высшего руководства страны.

Путь на вершину власти

В 1964 году Брежнев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС, и этот момент стал отправной точкой для укрепления позиций “Днепропетровского клана”. Многие из земляков новоявленного главы страны заняли ключевые посты в партийной и государственной системе. Тогда же вошел в обиход и сам термин, когда стало очевидно, что выходцы из Днепропетровска доминируют на высших уровнях власти.

Историки отмечают, что эта группировка не была мафиозной структурой в привычном смысле слова. Скорее, это была сеть взаимовыгодных связей, основанная на землячестве, доверии и общей приверженности курсу Брежнева. В условиях советской политической системы, где личная преданность играла ключевую роль, такие связи становились важным инструментом управления.

Ключевые фигуры

Среди наиболее известных представителей «Днепропетровского клана» можно выделить несколько фигур, которые сыграли важную роль в политической жизни страны:

Николай Щелоков — министр внутренних дел СССР с 1966 по 1982 год. Щелоков был земляком Брежнева и одним из его ближайших соратников. Он провел масштабные реформы в системе милиции, но его имя также связано с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью.

Андрей Громыко — министр иностранных дел СССР (1957–1985). Хотя Громыко не был уроженцем Днепропетровска, он стал частью клана благодаря своей лояльности Брежневу. Его опыт и умение вести переговоры сделали его незаменимым в международной политике.

Владимир Щербицкий — первый секретарь ЦК Компартии Украины (1972–1989). Щербицкий был ключевым союзником Брежнева, укрепившим влияние клана на Украине. Его деятельность стала примером того, как региональные элиты могли интегрироваться в общесоюзную систему власти.

Николай Тихонов — председатель Совета Министров СССР (1980–1985). Тихонов начал свою карьеру в промышленности Днепропетровской области, что сделало его идеальным кандидатом для руководства советской экономикой.

Георгий Цинев — заместитель председателя КГБ, отвечавший за кадровую политику и лояльность в спецслужбах. Его роль в обеспечении безопасности и стабильности режима была значительной.

Конечно, членов клана было куда больше. Выходцы из одного региона, особенно те, кто работал вместе в прошлом, легче находили общий язык и могли рассчитывать на взаимную поддержку. Это и позволило представителям “Днепропетровского клана” надолго закрепиться на своих постах. Но его влияние стало резко таять после смерти Брежнева в 1982 году. Чистку среди представителей старой элит начал еще Юрий Андропов, а окончательно довершил Михаил Горбачев. Впрочем, к тому времени все ключевые соратники Брежнева были уже глубокими стариками с “застойным” типом мышления.