«Мной можно гордиться». История Хафтора Бьернссона

Трудно поверить, но когда-то Гора из «Игры престолов» был худощавым юношей.

Сир Григор Клиган, рыцарь огромного роста из Западных земель – настоящий монстр, который без жалости крушит врагов направо и налево. Исполнитель этой роли – исландский богатырь Хафтор Бьёрнссон – сетует лишь на одно:

«С Горой у меня много общего. Мы оба большие и сильные. У нас сложные характеры. Только вот я разговариваю, а мой персонаж – нет».

Биография Хафтора Бьёрнссона

В кино колоритный исландец, родившийся 26 ноября 1988 года в Рейкьявике, попал не случайно. Физические габариты Хафтора Бьёрнссона – рост 206 см, вес 200 кг – просто впечатлили режиссёров сериала. Кстати, такие данные — не исключение в его семье. Дедушка Хафтора имел рост 207 см.

Бьёрнссон особых симпатий к учёбе не питал, но на занятия в школе ходил исправно. Вскоре юноша серьёзно увлёкся баскетболом. Спортивная карьера Бьёрнссона складывалась неплохо. К 20 годам он уже играл за профессионалов, где его использовали на позиции центрового.

Затем случилась беда: во время очередного матча Хафтор получил травму лодыжки. После проведённой операции ему так и не удалось восстановить былую форму. И в 2008 году Бьёрнссон принял решение расстаться с баскетболом.

Он не отчаялся, а быстро нашёл новое увлечение – силовой экстрим. Хафтор прекрасно понимал, что для успеха на соревнованиях ему необходимо набрать приличный вес. Тяжёлые, изматывающие тренировки в сочетании с потреблением обильной пищи должны были принести результаты.

Спорт и питание

Чтобы увеличить свой вес до 200 кг и держать его в этих пределах, Бьёрнссон ел по шесть-восемь раз в день, принимая различные добавки. Рацион будущего стронгмена обязательно составляли следующие продукты: пара десятков яиц, говядина и картофель, а также бананы и фрукты. И в итоге получалось почти 11 тысяч калорий, крайне нужных для наращивания мышечной массы. Питание исландского гиганта проходило под контролем личного диетолога.

«Я так много ем, правда. И, безусловно, самая трудная часть участия в этих соревнованиях — это диета. Я люблю зелень, шпинат, авокадо, брокколи, я ем очень здоровую пищу в целом — но из-за веса мне нужны быстрые и лёгкие углеводы».

Рекорды

Первые успехи в силовом экстриме к нему пришли 31 января 2015 года. Хафтор поднял деревянное бревно длиной в 10 метров, которое весило 650 кг, на плечи – и сделал пять шагов. Бьёрнссон побил рекорд тысячелетней давности и стал «Сильнейшим викингом мира».

На подобных соревнованиях в начале X века в Норвегии исландский викинг Орм Сторолфссон по прозвищу Орм Сильный пронёс на себе корабельную мачту с таким же весом. Он сделал три шага, сломал позвоночник – и умер.

В самых престижных соревнованиях стронгменов Arnold Strongman Classic 2019, названных в честь легендарного Арнольда Шварценеггера, Хафтор Бьёрнссон стал победителем. Причём во второй раз подряд. Он успешно выступил во всех видах: таскал грузовики и части самолётов, приседал с большим весом на плечах.

Здесь же он установил свой первый мировой рекорд в дисциплине становая тяга – 474 кг. Заметим, что забавы ради в 2015 году Бьёрнссон провёл спарринг с ирландцем Конором Макгрегором.

«Он пытался меня ударить. Я ничего не чувствовал. Конор считает себя победителем, но не знает, что мне было легко с ним. Впереди у него был бой, перед которым я не хотел его сломать», – так охарактеризовал Хафтор эту скоротечную схватку.

Кстати, за яркий, мощный образ жестокого рыцаря в «Игре престолов» Хафтор даже получил номинацию на «Премию Гильдии киноактёров США».

Среди достижений исландца – мировой рекорд становой тяги в 505 кг. Он установил его в 2025 году.

Карьера боксёра

В 2020 году Хафтор решил перейти в профессиональный бокс и начал работу над трансформацией своего тела. Ведь с такой грудой мыщц и массы боксировать в ринге было просто невозможно. Исландец сократил количество силовых тренировок и занялся по большей части кардио. В итоге сбросил 30 кг и стал весить 150.

Сокращение коснулось и рациона. Если раньше Хафтор ел красное мясо по пять раз в день, то теперь – только два. Во время подготовки силач столкнулся с тем, что его тело совсем не подходило для кардиозанятий. Особенно тяжело давался бег, суставы не выдерживали нагрузки, поэтому Бьёрнссон отказался от пробежек. Нашёл альтернативу в виде тренажёра для гребли, велосипеда и увлёкся плаванием.

«Я слишком большой и тяжёлый для бега. Мои колени просто не выдержат. Вот почему я не бегаю», – признавался Хафтор.

Боксу Хафтор посвятил 2,5 года, за это время исландец провёл четыре боя. Вничью – с боксёрами Стивеном Уордом и Саймоном Валлили и нокаутировал армрестлера Девона Ларратта.

В марте 2022-го Хафтор встретился со своим давним соперником – британцем Эдди Холлом, тоже силачом, который стал боксёром. Оба стронгмена не ладили не только на спортивной арене, но и за её кулисами. Исландец одержал победу над Холлом. А после снова решил вернуться в пауэрлифтинг.

«Многие не верили в меня. Однако это нормально – все с чего-то начинают. Я был новичком в боксе, но доказал усердной работой, что мной можно гордиться».

Личная жизнь

Свою личную жизнь знаменитый исландец ни от кого не скрывает. В сентябре 2017 года в канадском городе Форт Мак-Муррей, где Хафтор принял участие в шоу силачей, он познакомился с очаровательной миниатюрной официанткой Келси Хэнсон.

Отношения между молодыми людьми развивались стремительно. 21 октября 2018 года Хафтор и Келси сыграли свадьбу.

«Я буду нести эту прекрасную женщину через огонь и воду до конца наших дней», – написал об этом событии счастливый муж.

«Великан и малышка», – потешаются иногда друзья над семейной парой, когда она появляется на публике. Как-то Келси шутливо призналась, что смогла однажды уместиться в штанине джинсов Хафтора. И понимает, как неудобно целовать любимую жену, согнувшись в три погибели.

Через два года на свет появился сын Стормур Магни. Также у Хафтора есть взрослая дочь Тереза Лиф от предыдущих отношений.

Небольшого росточка Хэнсон полностью разделяет интересы мужа. Келси усиленно тренируется и уже сейчас поднимает штангу весом в 115 кг. По словам 36-летнего Хафтора, он чувствует себя в собственном огромном доме как бы в тесноте. И намеревается примерно через два десятка лет сбросить вес, чтобы сохранить здоровье.