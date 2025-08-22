Как живет жестокий маньяк, избежавший казни и пожизненного срока

В России ищут 14 маньяков, причастных к 85 расправам. Об этом говорят данные правоохранительных органов. Но пока одни серийные преступники умело ускользают от правосудия, другие вполне могут быть вашими соседями. Пример тому — Владимир Ретунский, известный как Воронежский Чикатило. На его счету — восемь доказанных расправ над девочками и девушками в возрасте от 14 до 23 лет, совершенных в 1990-е годы. При этом следователи считают, что на деле потерпевших куда больше. Ретунский — один из маньяков, сумевших избежать не только смертной казни, но даже пожизненного срока. За свои страшные преступления он отсидел всего 15 лет, освободился в 2012 году и вернулся в свой родной город Поворино Воронежской области. Корреспондент «Ленты.ру» Варвара Митина отправилась в Поворино, чтобы узнать, как сегодня живет Владимир Ретунский и каково это — быть соседями Воронежского Чикатило.

Поворино — больше похожий на деревню обычный городок, который прячется между полей с кукурузой и подсолнухами. Дорога идет через частный сектор, который удивляет своими размерами. На первый взгляд кажется, что большая часть жителей живет в частных домах и ведет свое хозяйство, хотя многоэтажки в городе тоже есть.

В середине лета люди на улицах Поворино собирают абрикосы, а между домами бегают утки и куры. При этом один дом в городке, спрятанный за огромной яблоней, выделяется среди других заколоченными окнами и высоким глухим забором. Кажется, что в доме давно никто не живет, однако это не так.

Еще одна деталь, отличающая этот дом от соседских, — звонок на заборе у калитки, будто хозяин мрачного жилища ждет гостей куда больше, чем другие жители Поворино. В этом доме живет Владимир Ретунский — печально известный маньяк, который в лихие 90-е стал кошмаром Воронежской области.

***

«Зачем вы сюда ездите и ездите? Писать больше не о ком? Напишите про кого-нибудь достойного», — возмущается Александр (имя изменено), один из соседей Владимира Ретунского, который всю жизнь живет рядом с маньяком. Пожилой мужчина сетует, что Ретунский «ходит по всему городу» и «мозолит всем глаза», а его затворничество, о котором писали СМИ, — ложь.

Тела его жертв находили в окрестностях Поворино — на речке, в лесу. Всем было страшно, милиция пыталась что-то делать, кого-то задерживали, потом отпускали, а расправы продолжались. Все закончилось только в феврале 1997 года, когда Ретунского наконец поймали Александр, сосед маньяка Владимира Ретунского

Из разговора с Александром чувствуется — он ненавидит своего соседа всей душой и точно не верит в то, что Воронежского Чикатило могли оговорить. Впрочем, для этого у пожилого мужчины есть все основания.

Владимир Ретунский родился в семье разнорабочего из Поворино 4 февраля 1950 года. Его воспитывала старшая сестра, поскольку родители Владимира тяжело болели: отец — туберкулезом, а мать страдала от онкологического заболевания. В школу Ретунский-младший пошел в восемь лет: знавшие его в те годы отмечали, что мальчик был спокойным, боялся крови и любого насилия.

Чем известен город Поворино: справка «Ленты.ру» Поворино — административный центр одноименного района Воронежской области. По официальным данным, в 2025 году в нем проживает 16 224 человека, однако в реальности постоянных жителей чуть меньше — люди уезжают работать в ближайшие Воронеж или Тамбов, а кто-то едет покорять другие регионы России. Поселок был основан во второй половине XIX века — он вырос вокруг железнодорожной станции на Рязано-Уральской (ныне Приволжской) железной дороге, а в 1954 году получил статус города. Поворино особо ничем не отметился в российской истории, если не считать того, что жителей Воронежа привозили или они сами приходили в поселок во время Второй мировой войны, чтобы оттуда на поезде эвакуироваться в безопасные места.

Когда мальчику было десять лет, он упал с дерева, потерял сознание, а очнулся только дома. После этого Ретунский неделю провел в кровати, мучаясь от бессонницы.

«Я все время чувствовал, как чьи-то руки душат меня во сне», — расскажет он годы спустя психиатру.

Примерно в то же время произошло еще одно событие, ставшее ударом для Ретунского, — покончил с собой его сосед. И тогда мальчик почему-то решил испытать на себе, что чувствовал самоубийца: он был на волосок от смерти, когда в комнату вошел отец и спас его. Шесть лет спустя, когда Владимир учился на слесаря в одном из ПТУ родного города, он вновь столкнулся с суицидом — на этот раз покончил с собой его отец.

В 1968 году Ретунского призвали на срочную службу в пограничные войска. Из армии он вернулся в 1970 году и не раз рассказывал друзьям о нападении иранских солдат на заставу. Особенно молодого человека впечатлило, как один из нападавших вонзил советскому пограничнику нож в ухо.

Впрочем, никаких подтверждений тому, что это нападение действительно было, а его не выдумал сам Ретунский, на сегодняшний день нет. Его рассказ вызывает серьезные сомнения — подобных пограничных инцидентов в те годы не регистрировалось.

Поворот не туда

Спустя несколько лет после службы в армии Владимир Ретунский перебрался в Москву и устроился крановщиком на один из самых известных советских заводов — «Серп и молот». В столице рабочий впервые женился, причем, как говорят, первую супругу он очень любил — что делает еще более странным его дальнейшее поведение.

В конце 1970-х годов Ретунский приставил ножницы к горлу коллеги и изнасиловал ее

На суде Владимир утверждал, что его оговорили и близость была по обоюдному согласию, но это не спасло от приговора — пять с половиной лет колонии строгого режима. Вскоре после этого жена подала на развод.

Отбывать срок до конца Ретунскому не пришлось: его освободили условно-досрочно, заменив часть времени в колонии на принудительные работы на северных стройках народного хозяйства. Там он познакомился с Людмилой, у которой был сын. У Владимира начался с ней роман, они поженились и через несколько лет перебрались в Поворино.

Но в 1986 году Ретунский снова попал в колонию: во время семейного застолья он поссорился с мужем племянницы и нанес ему семь ножевых ранений в грудь, ставших летальными. Однако за Владимира вступилась вся его семья: близкие заявили, что это была самооборона. В итоге суд приговорил Ретунского к трем годам колонии за лишение жизни по неосторожности.

После второго срока Ретунский устроился водителем на местный завод. Он казался дружелюбным мужчиной и всегда приходил на помощь, если она была кому-то нужна Один из соседей маньяка Владимира Ретунского

В личной жизни Владимир, казалось, тоже обрел свое счастье. Правда, позже Людмила вспоминала, что муж не был способен на близость без просмотра порнографии — при задержании у Ретунского действительно нашли большую коллекцию фильмов для взрослых.

Но настоящие проблемы возникли у него в 1990 году. Тогда на своем рабочем синем грузовике ЗИЛ он случайно сбил девушку. Возвращаться на зону Ретунский не хотел: он отвез ее тело в лес, раздел, поскольку на одежде осталась краска от бампера, закопал и уехал.

Это преступление стало лишь началом длинной череды очень темных дел.

По кровавым следам

14 июня 1990 года 20-летняя официантка поворинского кафе «Юбилейное» Екатерина Пастушкова опоздала на автобус и решила поймать попутку. Подвезти ее согласился Владимир Ретунский. Правда, домой девушка так и не добралась — маньяк отвез ее в лес и пообещал сохранить жизнь, если та будет делать все, что он скажет.

Екатерина согласилась, но это не спасло ее: Ретунский изнасиловал свою жертву, а затем расправился с ней. Тело закопал в лесополосе, известной среди местных жителей как Отрог. Екатерина мало общалась с родственниками, а потому ее поиски начались лишь полгода спустя, но увенчались успехом только в 1997 году.

Пастушкову опознали по наручным часам с черным ремешком из кожзаменителя — единственному, что уцелело к тому времени

Между тем 7 декабря 1990 года в Поворино пропала 16-летняя Таня Глуховская, помощница продавца в магазине, который находился на одной улице с местом работы жены Ретунского. В день исчезновения Глуховская получила зарплату — 50 рублей, купила много продуктов и поспешила домой к семье в поселок Пески, неподалеку от Поворино. Она успела позвонить родителям и сказала, что скоро будет, но не поедет на автобусе, а «ее подвезут».

Спустя полгода, во время майского половодья, тело девушки нашли в реке Хопре. Ее руки были связаны за спиной, грудь отрезана, а на животе зияла длинная и глубокая рана

Летом того же июля 1991 года в милицию обратилась мама 16-летней студентки поворинского ПТУ Риммы Григорьевой. Женщина рассказала, что ушла на ночное дежурство, а дочь осталась дома, но утром девушка исчезла. Соседи рассказали милиционерам, что в ночь пропажи студентки видели рядом с ее домом синий грузовик ЗИЛ — такой во всем Поворино был только у Владимира Ретунского. Он сам, к слову, был знаком с семьей Григорьевых.

И оперативники нагрянули к маньяку.

Нехороший грузовик

Когда милиционеры пришли домой к Ретунскому, тот не подал виду и заявил, что рядом с домом студентки Григорьевой оказался совершенно случайно.

В одной из комнат у него заметили записку с текстом «Бюстгальтер, трусы, халат», но подозреваемый объяснил, что его жена лежала в больнице и передала список вещей, которые были ей нужны. Людмила подтвердила слова супруга — и милиционеры ушли ни с чем.

Если бы они провели полноценный обыск, то могли бы найти у Ретунского украшения пропавших девушек, но, к несчастью, этого не случилось

А два дня спустя обезображенное тело Риммы Григорьевой в реке Свинцовке нашли местные рыбаки. Лишь годы спустя следствие установит, что в роковую июльскую ночь 1991 года маньяк Ретунский действительно постучался в дверь дома Риммы, когда та осталась одна. Студентка знала его и, не чувствуя опасности, сразу открыла. Войдя, маньяк набросился на девушку, связал ее, изнасиловал и задушил веревкой. Затем вывез тело на берег реки Свинцовки, ударил ножом, отрезал груди, вспорол живот и утопил в реке.

Именно после расправы над Риммой в Поворино заговорили о появлении маньяка. Однако в одно дело исчезновения и расправы следователи объединили лишь пять лет спустя — в 1996 году, когда в Поворино и окрестностях города пропали уже восемь девушек.

Фотографии жертв Владимира Ретунского

Впрочем, тот визит милиционеров, судя по всему, напугал Воронежского Чикатило — свое следующее доказанное преступление он совершил лишь через четыре года.

19 мая 1995 года две 14-летние школьницы Люда Федорова и Оля Подзорова решили покататься на велосипедах и доехать из Поворино до села Самодуровка. Однако на середине пути у велосипеда одной из девочек соскочила цепь, школьницам пришлось идти пешком.

В этот момент Ретунский заметил их и предложил подвезти. Два дня спустя обеих школьниц нашли задушенными в неглубокой яме близ Поворино — одну из них перед расправой изнасиловали. Рядом лежали велосипеды.

Был составлен психологический портрет преступника: контактен, раз девушки соглашаются поехать с ним, сильный, раз с двумя может справиться. Потом я заметила один важный момент: все жертвы были однотипными -- худенькими, субтильными, скромного поведения, таких очень легко запугать Алла Хмелева, следователь

Мать Ольги Подзоровой на могиле дочери

Май 1996 года. 20-летняя учительница Ольга Юрина задержалась на семинаре в поселке Новониколаевский, поехала домой в Поворино на попутке и пропала. Два месяца спустя — новое исчезновение: пропала 23-летняя Оксана Ивакина, которая со щенком ротвейлера ехала из Москвы в хутор Дуплятский. Молодых женщин найдут в одном овраге в феврале 1997 года изнасилованными и со следами удушения веревкой.

А поздней осенью того же 1996 года страшная участь постигла 18-летнюю Оксану Редневу. 6 ноября она поехала из Борисоглебска в поселок Красное на попутке, но так и не добралась до места назначения.

12 ноября 1996 года тракторист нашел в лесу ее расчлененное тело.

Щенок как улика

Череда кровавых преступлений Воронежского Чикатило оборвалась совершенно случайно — из-за щенка ротвейлера, которого везла с собой Оксана Ивакина. Маньяк Ретунский без сожалений расправился с ней, но щенка неожиданно пожалел и подарил своему пасынку. Подарок оказался приметным: в то время в Поворино собаки такой породы были редкостью.

Именно маленький ротвейлер и навел следствие на след преступника: вначале в многочисленных расправах заподозрили пасынка Ретунского, но тот сразу заявил на допросе, что щенка ему подарил отчим. Задерживать Владимира не пришлось — тот сам пришел в милицию с повинной. Его арестовали 15 февраля 1997 года.

При обыске в доме Ретунского нашли кассеты с порнографией, тетради со стихами о любви, которые писал маньяк, а также ювелирные украшения и часть вещей убитых девушек. Другие вещи потерпевших нашлись в служебном ЗИЛе — как оказалось, на его правой (пассажирской) двери была сломана ручка, чтобы нельзя было открыть изнутри.

Сначала Ретунский сотрудничал со следствием — показывал места захоронений и подготовленные могилы для новых жертв. Но затем, узнав о введении моратория на исключительную меру наказания, маньяк замкнулся в себе и перестал давать показания, а позднее вообще от них отказался.

К слову, уже после поимки Воронежского Чикатило выяснилось, что за одну из его расправ по ошибке осудили другого человека, который провел в колонии несколько лет.

Владимир Ретунский (в центре) показывает, как совершал одно из преступлений

Следствие по делу Владимира Ретунского продолжалось год, еще полгода его обследовала спецкомиссия в областной психиатрической больнице Воронежа. 6 мая 1999 года судья Михаил Авдеев вопреки мораторию приговорил маньяка к исключительной мере наказания, но Верховный суд РФ отменил это решение. Однако вместо «вышки» Ретунский получил не пожизненный срок, как большинство серийных преступников в таких же условиях, а всего 15 лет лишения свободы — меньше двух лет за каждую из потерпевших.

Сыграло роль то, что маньяк сам явился в милицию

Согласно УК 1961 года (именно он действовал в момент совершения Ретунским большинства преступлений), при такой явке выносить самое строгое наказание было запрещено. При этом верхняя граница санкции за умышленную расправу составляла именно 15 лет, выше — только расстрел.

Отбыв срок от звонка до звонка, Ретунский отправился в родной город Поворино и первое время жил у сестры, которая его воспитывала. А когда ее не стало, он вернулся в свой дом, где живет до сих пор.

«Мы на него и подумать не могли»

В июле 2025 года я стучусь к 75-летнему Ретунскому, но никто не отзывается.

Однако звонок рядом с калиткой висит не просто так: пара нажатий — и дверь открывает пожилой поджарый мужчина, обнаженный по пояс. Он кидает на меня быстрый взгляд, который невозможно забыть (на обоих глазах — по бельму), и сразу прячется за забором. Потом он встает на что-то и выглядывает из-за забора, наблюдая за мной.

Удивительно, но Ретунский, который суммарно провел за решеткой 25 лет и незадолго до приговора вонзил себе в ухо гвоздь, выглядит куда лучше и моложе большинства своих ровесников, проживших обычную, спокойную и честную жизнь.

Владимир Ретунский у своего дома

Ретунский кричит, что не будет ни с кем говорить, и уходит в свой мрачный дом.

Как ни странно, многие из тех, кто сегодня живет рядом с Воронежским Чикатило, купили дома недавно, причем их предупреждали о необычном соседе. Впрочем, по той же причине некоторые дома рядом с участком Ретунского продавались со скидкой.

Галина (имя изменено), одна из жительниц Поворино, помнит времена, когда городок жил в страхе из-за постоянных исчезновений девушек. По ее словам, в то время все боялись выходить на улицу и даже представить не могли, кто стоит за жестокими преступлениями.

Мы на него и подумать не могли — спокойный, дружелюбный мужчина, всегда рядом со своей женой и ее сыном. Да он и сегодня живет обычно: разводит и продает гусей и кур. Я у него иногда птицу покупаю Галина, жительница Поворино

Сегодня Галина совсем не боится Воронежского Чикатило — она считает, что тот слишком стар для преступлений и уж точно не будет делать ничего плохого на улице, где живет. Женщина рассказывает, что Ретунский часто выходит на улицу и сидит неподалеку от своего дома, глядя по сторонам. А иногда его навещают племянники.

Маньяк, некогда наводивший ужас на Воронежскую область, живет не только на доходы от торговли птицей: он также получает социальную пенсию, которая в регионе в среднем составляет 8824 рубля.

Тайны прошлого

После того как в конце 1990-х годов процесс над Воронежским Чикатило потряс Воронежскую область, один из бывших сотрудников правоохранительных органов заявлял, что Владимир Ретунский не мог быть причастен ко всем преступлениям, которые ему вменили. Мол, в то время «везде была чехарда и ошибки иногда случались».

Сам маньяк тоже не раз заявлял о своей невиновности, но все эти утверждения разбиваются о тот факт, что Ретунский показывал следователям места, где прятал тела. И знать о них мог только он. При этом, по мнению члена СПЧ Евы Меркачевой, исправиться такой маньяк не мог, даже отбыв срок, но сегодня «его сдерживает только страх».

В случае обнаружения тела где-нибудь в нескольких километрах он будет под подозрением. Может, он скрывает это [склонность к преступлениям] в себе, подавляет, но это есть, это никуда не может деться Ева Меркачева член СПЧ

Клинический психолог Светлана Жукова-Валиковская (Нечесова) отмечает, что у Ретунского явно наблюдались определенные сексуальные фантазии, реализация которых была связана с проявлением паттернов сексуального садизма. Однако с женой он не мог себе позволить воплотить эти фантазии в жизнь.

Владимир Ретунский на допросе

При этом modus operandi («образ действия» — юридический термин, обозначающий сходство механизма преступления) Ретунского схож с преступным поведением, свойственным лицам с садистическим расстройством личности. Как отмечает эксперт, обычно такие преступники впервые проявляют криминальную агрессию в 20-22 года.

У Ретунского в юридически значимых фактах биографии первый эпизод зафиксирован в 1978 году, когда ему было 28 лет. Но поскольку его modus operandi схож именно с деликтами серийных сексуальных садистов, это дает основание предполагать, что первый эпизод должен был иметь место гораздо раньше — когда маньяку было 20-22 года Светлана Жукова-Валиковская (Нечесова), клинический психолог

О том, что на счету Воронежского Чикатило может быть куда больше преступлений, давно подозревали и следователи — правда, доказать это так и не удалось. Сегодня Владимир Ретунский ведет тихую жизнь пенсионера и, кажется, твердо решил оставить в прошлом свои темные дела. Правда, печать этих дел смыть ему не удастся уже никогда.