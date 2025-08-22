Почему самые красивые актрисы остаются одинокими

«Не родись красивой, а родись счастливой», — для многих эта фраза стала крылатой, а для некоторых актрис — спутницей жизни. Красивые, но незамужние — кто они, и почему внешность мешает им обрести счастье?

© Телеканал «Россия»

37-летняя артистка ещё ни разу не связала себя узами брака. Ей предлагали руку и сердце Гела Месхи и Алексей Макаров. Не смог устоять перед красотой Карины и Дмитрий Дюжев. Однако девушка осталась неприступной.

Позже Карина посмеялась над всеми своими «романами». Предположения она назвала желанием журналистов поскорее выдать ее замуж. О делах сердечных знаменитость говорить не любит, поэтому поклонникам остается лишь гадать: занято ли на сегодняшний день сердце красавицы, или она продолжает находиться в поиске «того самого».

Андоленко тщательно отнеслась к выбору спутника жизни, как это делали бабушка и мать. Сама артистка отмечала: с детства она внимательно относилась к окружающим, поскольку бабушка и дед имели проблемы со слухом. Чтобы порадовать родственников, она участвовала в постановках для людей, лишённых слуха и с тех пор влюблена в искусство.

Артистка известна как любителям кино, так и театральных постановок.

Она проснулась знаменитой после выхода сериала «Татьянин день». Армия поклонников с тех пор постоянно пополняется, а фанаты ждут, когда же знаменитость сообщит о решении стать женой.

Несмотря на свою привлекательность и обаятельность, 42-летняя звезда неоднократно сообщала: она не планирует выходить замуж и становиться матерью.

Наталья отметила: в этой жизни ее все устраивает, поэтому что-то менять она не намерена. Ее окружают богатые и успешные мужчины, дарят дорогие подарки и оплачивают самый роскошный отдых в любой точке мира.

Более того, карьера Натальи до сих пор на пике: она востребована в кино и задействована в нескольких театральных постановках. На личную жизнь у блондинки просто нет времени.

Первым избранником Рудовой стал Кирилл Сафонов, затем — Дмитрий Колдун, а несколько лет назад артистка публиковала снимок, на котором была в обнимку с испанцем Марио Касасом. Несмотря на это, артистка по-прежнему свободна и бережно хранит свой статус завидной невесты.

Бывшая фигуристка и солистка группы «Блестящие» тоже еще не встретила своего единственного.

45-летняя Анна построила успешную карьеру в различных сферах, вот только пожертвовать ради этого ей пришлось семейным счастьем. Первым возлюбленным Анны, с которой у нее были серьёзные отношения, стал Даниил Мишин. Затем артистка семь лет жила с предпринимателем по имени Руслан.

Сегодня Семенович состоит в отношениях с немецким бизнесменом Денисом Шреером. Несмотря на серьезное увлечение, свадьбу возлюбленные пока играть не собираются.

«Папина дочка» Мирослава Карпович не может похвастаться собственной большой и дружной семьей. 39-летняя актриса никогда не была замужем, однако пожаловаться на недостаток мужского внимания не может.

Ей приписывали романы с коллегой по сериалу Филиппом Бледным, рэпером Егором Кридом и даже с Павлом Прилучным.

В последнее время знаменитость задействована в нескольких проектах и постановках, ее график расписан на месяцы вперёд.

Сейчас Мирослава состоит в отношениях. Имя избранника знаменитость тщательно скрывает.

Сердце актрисы долгое время было занято режиссёром Егором Кончаловским. От него звезда родила дочь Марию, но выходить замуж не стала.

Возлюбленный даже предлагал Любови брачный контракт, но свобода оказалась дороже.

После расставания с Кончаловским, Толкалина строила отношения с британским телеведущим Джоном Уорреном, композитором Саймоном Бассом, однако ни один из романов не привел к свадьбе.

Сегодня звезда остаётся завидной невестой. Она хвастается точеной фигурой, часто публикуя откровенные снимки, любит путешествовать и проживать неспешную жизнь.

О личном знаменитость говорить не любит.

Звезда сериала «Универ. Новая общага» прославилась не только благодаря актерскому таланту, но и вокальным данным. Знаменитость строит карьеру певицы и поёт в жанре шансон.

Несколько лет назад Настасья связала себя узами брака с актёром Кириллом Дыцевичем, но через два месяца пара развелась.

Сама артистка заявляет, что пока не встретила того самого мужчину. При этом она не исключает: рано или поздно она сможет стать мамой и женой.