16 сентября 1976 года в Ереване случилась трагедия: переполненный пассажирами троллейбус сорвался в водохранилище и мгновенно ушел на дно. Казалось, все люди обречены, но рядом оказался чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян.

Завершивший 20-километровую пробежку спортсмен не колебался ни секунды: он прыгнул в воду, на глубине разбил ногами заднее окно и начал по одному вытаскивать пассажиров. Несмотря на холод, полную темноту и раны от стекла, Карапетян сумел поднять со дна 46 человек, 20 из которых удалось спасти.

Этот подвиг стоил ему здоровья: спортсмен заболел тяжелой пневмонией и вскоре завершил карьеру. Но позже его наградили знаком Почета и медалями «За отвагу» и «За спасение утопающих».

