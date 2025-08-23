Самая жестокая атаманша в русской истории: что творила Анна Черепанова

Во время Гражданской войны в беспокойной России орудовали не только банды, возглавляемые мужчинами. На их фоне своей жестокостью и живучестью выделялась атаманша Анна Черепанова (до замужества Чемякина).

Новая метла по-новому метёт

В биографии Черепановой много белых пятен. Например, точно неясно, где и когда родилась Анна. Известно лишь то, что до начала войны её будущий муж Андриан Черепанов был довольно богатым иркутским купцом.

Анна очаровала завидного жениха своей красотой (была на 25 лет младше богача) и управленческой хваткой. Уж на неё точно можно было оставить хозяйство и ни за что не переживать. Так, Анна лично драла кнутом нерадивых работников, прекрасно разбиралась в торговом деле и даже сопровождала груз на кораблях по реке.

Супруги, наверняка, и дальше бы продолжили жить припеваючи, но началась Гражданская война.

Черепанова как зажиточного купца тут же раскулачили. Буквально в одно мгновение богатая семья осталась без средств к существованию. Кроме того, большевики расстреляли братьев Анны, чего она новым хозяевам страны так и не простила.

Обнищавший Андриан Черепанов оперативно собрал вокруг себя таких же раскулаченных богачей и сколотил банду, которая промышляла набегами и держала в страхе весь район.

Серый кардинал

Но Черепанов только числился атаманом. Все прекрасно знали, что на самом деле в банде заправляет всем его жёнушка. Она старалась не пропускать ни одного разбойного нападения и лихо отыгрывалась на большевиках. В её руки предпочитали не попадать. В округе отлично знали – умереть она спокойно не даст. Сначала будет долго издеваться.

Большевики предпринимали попытки поймать Черепанову, но они к успеху не приводили. Анна сумела отлично изучить иркутские леса, так что могла запросто «раствориться» в самых труднодоступных местах. Однажды она просидела несколько часов подряд в болоте, дыша через стебель камыша, и даже не поднимала голову над поверхностью.

За всё время, что длилась «карьера» Анны, она получила только одно лёгкое ранение. В память об этом атаманша носила на шее пулю, извлечённую из своей ноги.

Жалобы на набеги перестали поступать только в 1924 году. А в 1936 году скончался Андриан. К этому времени все члены банды уже рассредоточились по Советскому Союзу, так и не понеся наказание за свои разбойные нападения.

Анна Черепанова попала в поле зрения милиции только в 80-х годах, когда один из жителей Приленья узнал в ней жестокую атаманшу. Но отправить под суд её уже не могли, так как все сроки давности совершëнных преступлений прошли.