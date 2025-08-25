Правда ли, что Марию Антуанетту казнили из-за слов о пирожных

Королева Франции Мария Антуанетта стала одной из самых известных женщин XVIII века. Ее имя часто связывают с фразой «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные». Многие уверены, что именно эти слова стали причиной ненависти к ней и что за них ее казнили. «Рамблер» разобрался, так ли это на самом деле.

Фраза о пирожных впервые появилась задолго до французской революции. В книге швейцарского философа Жан-Жака Руссо «Исповедь» она приписана одной из знатных дам, но не Марии Антуанетте. Руссо писал, что услышал ее еще в 1740-е годы, но тогда будущая королева даже не родилась. Это подтверждает, что популярное выражение не имеет к ней прямого отношения.

Историки отмечают, что слухи действительно подорвали репутацию Марии Антуанетты, но они не были связаны со знаменитой фразой. Ее обвиняли в чрезмерном расточительстве и равнодушии к своему народу. В газетах и брошюрах публиковали памфлеты и сатирические рисунки. На фоне голода и кризиса такие публикации легко приняли за чистую монету.

Когда началась революция, королева снова оказалась в центре политических скандалов. Ее обвиняли в том, что она поддерживала связь с Пруссией и Австрией, откуда была родом. Ей приписывали участие в заговорах против нового строя и попытке ускорить вторжение австрийских и прусских войск для спасения монархии. В 1793 году революционный трибунал вынес ей смертный приговор. Основанием стали обвинения в государственной измене.

Казнь последней королевы Франции Марии Антуанетты состоялась 16 октября 1793 года в Париже. Ее привезли на площадь Революции и обезглавили на гильотине. В официальных документах суда нет нет упоминаний о пирожных: обвинения касались исключительно политики и связи с иностранными державами.

Миф о том, что королеву казнили за фразу о пирожных, появился позднее. Он стал элементом пропагандистского дискурса, подчеркивающим разрыв между монархией и народом. Для простых людей он стал объяснением несправедливости старого порядка. Поэтому выражение прочно закрепилось в массовом сознании, хотя в действительности Мария Антуанетта его никогда не произносила.

