Георгий Данелия: неповторимый стиль грузина в советском кино

«Я шагаю по Москве, «Афоня, «Осенний марафон, «Кин-дза-дза!, «Мимино, «Джентльмены удачи. Эти фильмы стали классикой советского кино, а Георгий Данелия — автор этих бессмертных картин — легендой. Критики говорили, что у него два особых таланта: раскрывать популярного актера с неизвестной стороны и использовать в комедиях элементы драмы. К 95-летию со дня рождения Георгия Данелии MIR24.TV рассказывает об авторском почерке режиссера и неповторимом стиле.

Грузинская школа vs. советский мейнстрим

Георгий Данелия. Имя, которое в советском и российском кинематографе стало синонимом тонкого юмора, глубокой человечности и неповторимого стиля. Его фильмы — это не просто комедии, а философские притчи, рассказанные с теплотой и иронией, душевностью. А за этим авторским почерком стоит не только талант режиссера, но и его культурный код — широкая грузинская душа, которая придавала его работам особый колорит, жизнелюбие и мудрость.

Тамара Корытина продюсер по интеграции брендов и экспертов в кино и сериалы «В год 95-летия мастера хочется вспомнить не только его вклад в кино, но и то, как его грузинское происхождение повлияло на советский кинематограф в целом. Данелия был одним из тех, кто доказал: национальная идентичность в искусстве — не ограничение, а богатство. Советское кино, особенно в послевоенные годы, стремилось к унификации стиля. Однако грузинские режиссеры — Тенгиз Абуладзе, Отар Иоселиани, Эльдар Шенгелая — всегда сохраняли свою уникальную интонацию. Их фильмы были наполнены метафорами, неторопливым ритмом, особым отношением к персонажам.

Данелия, хоть и работал в Москве, впитал этот подход. Его картины — «Я шагаю по Москве, «Мимино, «Афоня, «Осенний марафон — формально принадлежат советской комедийной традиции, но их юмор и глубина иные.

Это не сатира Рязанова и не гротеск Гайдая, а что-то более лиричное, даже ностальгическое. Персонажи Данелии часто чудаковаты, но никогда не становятся объектами насмешки — режиссер смотрит на них с любовью, как на героев грузинских притч, рассуждает эксперт.

«Мимино: грузинская душа как универсальный язык

«Фильм «Мимино (1977 год), возможно, самая откровенная «грузинская работа Данелии. История летчика Валико Мизандари, мечтающего о больших самолетах, но вынужденного летать на вертолете в горах, — это не просто комедия о провинциале в столице. Это размышление о том, что значит быть грузином в большой стране. Главный герой, сыгранный Вахтангом Кикабидзе, — не просто «забавный кавказец. Он носитель иного мировоззрения: эмоционального, открытого, чуть наивного, но мудрого. Его столкновение с советской бюрократией и московской холодностью показано без злости, с мягким юмором, — поясняет Тамара Корытина.

Данелия не осуждает систему — он просто дает понять, что есть иной взгляд на жизнь. Примечательно, что в «Мимино грузинский акцент, традиции, даже язык (знаменитое «пасажиры, пасажиры!) не экзотизируются, а становятся естественной частью повествования.

Это редкий для советского кино случай, когда национальный колорит не превращался в шарж, считает Тамара Корытина.

Грузинский след в советской комедии

«Данелия не был единственным грузинским режиссером, повлиявшим на советское кино. Но если, например, Резо Габриадзе работал в более метафоричной, театральной манере, а Сергей Параджанов — в почти авангардной, то Данелия оставался в рамках массового жанра, при этом наполняя его неожиданной глубиной, — продолжает разговор Тамара Корытина.

Его герои — будь то грузин, русский или армянин — всегда немного философы. Продюсер говорит:

«Они задаются вопросами о смысле жизни, о любви, о месте человека в мире. И в этом — влияние грузинской культуры, где даже в бытовом разговоре может звучать поэзия.

Наследие Данелии сегодня

Современное кино, особенно в эпоху глобализации, часто стремится к универсальности, стирая национальные черты. Но пример Данелии показывает: именно уникальный культурный код делает историю по-настоящему живой.

«Сегодня, когда зрители заново открывают для себя «Мимино или «Осенний марафон, они ценят не только юмор, но и ту самую «грузинскую теплоту, которой так не хватает в сегодняшнем мире. Данелия доказал, что кино может быть одновременно очень личным и общечеловеческим. И в этом — его главный урок, — отметила в интервью MIR24.TV Тамара Корытина.

«Георгий Данелия — фигура уникальная даже для кино

Когда мы говорим о «роли грузина в советском кино, важно понимать, что четкого деления на «грузинское и «негрузинское в советском кино не существовало, поясняет продюсер кино и сериалов Николай Акопов. Была единая система советского кинопроизводства. При этом кинематограф, где работали представители многих национальностей, включал в себя ленты (в том числе обладающие национальной самобытностью) с индивидуальным голосом, чертами, которые органично переплетались с общесоветской культурной повесткой.

Кинематографисты Грузинской ССР и представители грузинской национальности стали одними из самых ярких тому примеров. Фильмы этой школы воспринимались как абсолютно всесоюзные, но с неповторимым колоритом, ритмом и философией.

«Грузинское кино стало особым брендом внутри советской школы, как отмечает Акопов.

Николай Акопов продюсер кино и сериалов «Михаил Калатозов — один из самых выдающихся режиссеров не только СССР, но и мирового кинематографа. Фильм «Летят журавли, удостоенный Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, стал прорывом для советского кино на международной арене. Калатозов в тандеме с оператором Сергеем Урусевским создал визуальный язык, который до сих пор цитируется творцами по всему миру. Его работы — это доказательство того, как национальная кинематографическая школа может говорить универсальным, понятным всему миру художественным языком.

В 1960-х персонаж, воплощенный Серго Закариадзе, олицетворил главную народную трагедию в фильме Резо Чхеидзе «Отец солдата. Лента стала одной из самых знаковых работ о Великой Отечественной войне. В это же время формировался тот самый «грузинский стиль, который позже полюбила вся страна. Отар Иоселиан, считает эксперт, привнес в советское кино «европейский авторский стиль, наполненный бытовым поэтизмом и тонкой иронией.

«Режиссер, сценарист и художник Резо Габриадзе в тандеме с Данелией создал вселенную доброй сатиры и абсурда, в том числе бессмертную «Кин-дза-дза! Режиссерская династия Шенгелая — братья Георгий и Эльдар — внесли каждый свой вклад в эстетику «грузинской школы, в которой часто грузинский фольклор соединялся с тонкой драматургией и авторским стилем. Особую роль сыграли актеры, ставшие символами эпохи. Вахтанг Кикабидзе в «Мимино воплотил образ простого человека с большим сердцем. Софико Чиаурели, муза Параджанова, стала воплощением образа яркой, независимой женщины в советском кино. Кахи Кавсадзе и Константин (Котэ) Махарадзе (актер и легендарный спортивный комментатор) подарили нам в том числе и образы людей с внутренним достоинством и философским взглядом на жизнь, — продолжает Николай Акопов.

Отдельно киноэксперт упоминает Олега Басилашвили — одного из самых любимых актеров страны. Его роли (в том числе и у Данелии в «Осеннем марафоне) стали классикой и до сих пор остаются эталоном интеллигентного и глубокого существования актера в кадре.

«Георгий Данелия — фигура уникальная даже для кино. Человек невероятно одаренный и энергичный, автор многочисленных картин-лидеров проката. Ему удавалось соединять на экране разные уровни восприятия. В его фильмографии ленты с яркой национальной тематикой («Мимино, «Не горюй) соседствуют с абсолютными всесоюзными народными хитами («Я шагаю по Москве, «Осенний марафон), которые были понятны и близки каждому человеку в СССР. А такие проекты, как «Кин-дза-дза! могли бы получить полноценный международный успех, если бы советская киноиндустрия была открыта и не подчинялась жестким идеологическим и бюрократическим барьерам, — прокомментировал Николай Акопов.

Фольклор, музыка, традиции: национальная идентичность советского кино

Георгий Данелия является одним из самых значимых и влиятельных режиссеров советского и грузинского кино. А его работы оставили неизгладимый след в советской киноиндустрии и в сердцах зрителей.

Во многих фильмах Данелия использовал необычные сюжеты в стиле его любимого направления — «лирическая комедия, в которых сочетались юмор, глубокая меланхолия и философские размышления о жизни. С этим стилем у него гармонично сочетались довольно яркие персонажи его картин, создающие уникальную атмосферу эпохи того времени.

Дарья Атякшева кинолюбитель, кафедра английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ «Во многих его картинах грузинские персонажи стали ключевыми фигурами, отображающими ту самую грузинскую культуру и характер грузинского народа. Грузинская культура помогла создать уникальный художественный язык и заполнила советский кинематограф живыми и реалистичными образами, запомнившимися нам по сей день. Это прослеживается во многих сценах и в самих персонажах фильмов Данелии.

Присутствие грузин в картинах всегда усиливало эмоциональную выразительность и насыщенность персонажей на экране, так как отличительной особенностью их всегда была искренняя страсть. Грузинские актеры чаще всего играли роли, отражающие национальный характер, что добавляло глубины персонажам и позволяло зрителям лучше понять многонациональную природу Советского Союза.