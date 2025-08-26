Мария Волконская: как сложилась судьба жены декабриста

Мария Волконская — одна из самых известных жен декабристов. Она по собственной воле оставила столицу и поехала в Сибирь к осужденному мужу. «Рамблер» расскажет, какие испытания пришлось вынести княгине.

Благородное происхождение и брак с Волконским

Мария Николаевна родилась в семье генерала Николая Раевского. Обучалась она на дому, знала языки, любила музыку и книги. В январе 1825 года она вышла замуж за князя Сергея Волконского. Уже через год ее супруга арестовали за участие в восстании декабристов. Мария в то время носила под сердцем первенца.

Их брак не был продиктован любовью, но Мария, чтобы исполнить супружеский долг, приняла решение ехать к нему в Сибирь, несмотря на сопротивление родных. В итоге она прожила в ссылке около тридцати лет, сообщается в Википедии.

Путь в Сибирь

Княгиня после отъезда мужа написала письмо царю Николаю I с просьбой разрешить ей следовать за супругом в ссылку, и получила его согласие. Так, Мария покинула дом, оставив маленького сына на воспитание бабушке.

Дорога в Сибирь заняла несколько месяцев. По пути Мария останавливалась в монастырях и на почтовых станциях, расспрашивала о местах заключения и быте ссыльных.

Прибытие в Иркутск

Мария прибыла на Благодатский рудник в феврале 1827 года. Встреча с супругом далась ей нелегко — он предстал перед ней в кандалах и был истощен. Но приезд жены укрепил силу духа Волконского, пишет 24СМИ.

Приняли Марию как знатную петербурженку, но сразу предупредили, что статус «жены декабриста» подразумевал надзор полиции, обязательные отметки и запрет на выезд без разрешения. Первое время она обустраивалась в скромной избе, налаживала быт и пыталась влиться в распорядок местной жизни.

Вклад Волконской

Мария с первых недель включилась в благотворительные дела. Вместе с другими женами ссыльных и сочувствующими горожанами она собирала пожертвования, добивалась закупки белья и лекарств для больных и сирот.

Благодаря ее участию при городском госпитале появилось детское отделение: детям наконец обеспечили надлежащий уход, сделали теплые койки, организовали доставку горячей пищи. Волконской вместе с другими женами декабристов удалось получить соглашение властей о доставке лекарств для младенцев и обучении местных повитух элементарным правилам ухода за детьми.

Школьное дело стало еще одним направлением, в развитие которого включилась Волконская. Для детей ссыльных и бедных иркутян организовывали бесплатные занятия по чтению и письму, а по вечерам устраивали «воскресные уроки» для тех, кто работал днем. Мария занималась сбором учебников, тетрадей, перьев и чернил, обращаясь за поддержкой к купцам и чиновникам.

Семья и утраты

В 1828 году Мария узнала о смерти первого сына Коленьки. Она была убита горем, и на фоне утраты подала прошение о том, чтобы ее поселили жить вместе с мужем, на что получила положительный ответ.

Семейная жизнь в условиях ссылки была тяжелой. В 1830 году Волконская снова родила — на этот раз дочь, которую назвали Софьей. Однако девочка скончалась в тот же день. В суровом климате Сибири дети рождались и часто умирали. Всему виной были нехватка врачей, холода и болезни. Несмотря на глубокое чувство боли, Мария и Сергей снова стали родителями — в 1832 на свет появился Михаил, а за ним, спустя два года, Елена.

«Записки» Марии

Свои воспоминания о годах, проведенных в ссылке, Мария изложила на французском языке. «Записки княгини Марии Николаевны Волконской» она адресовала своим детям и внукам.

Долгое время текст существовал в рукописях. Впервые они были опубликованы в 1904 году. Эти записи стали важным источником для историков и вдохновили Николая Некрасова, который использовал их во второй части поэмы «Русские женщины», где описывал повседневность и стойкость жен декабристов.

Последние годы жизни

После амнистии, принятой в 1856 году, семья Волконских уехала из Сибири. Сначала они жили в Москве у дочери, а затем обосновались в имении Воронки Черниговской губернии. Там же она и умерла 10 августа 1863 года в возрасте 59 лет, не оправившись после смерти внука Александра — сына ее дочери Елены. Спустя два года после кончины жены умер и Сергей Волконский. Его похоронили рядом с женой.