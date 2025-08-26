Секреты Магомаева: почему золотой голос СССР так рано покинул сцену

Он стал звездой всесоюзного масштаба в 20 лет, а в 31 год получил звание народного артиста СССР. Голос Муслима Магомаева считался народным достоянием, однако в 60 лет он навсегда покинул сцену. Что скрывал всеми любимый артист за сценой, и почему он добровольно отказался от славы?

Жизнь на две страны

Муслим Магомаев родился в августе 1942 года в Баку. Его отец незадолго до Победы погиб на фронте. Мать будущего певца Айшет была актрисой. После войны они переехали в Вышний Волочек, где Муслим начал совершать первые шаги в музыке.

Однако в какой-то момент Айшет решила переехать в Баку. Она имела русские, адыгские и турецкие корни, а родственники жили почти в каждой стране. В Азербайджане Магомаевы поселились у ее брата Джамала. Мужчина занимал высокий пост в совете министров, поэтому выделил сестре и племяннику правительственную дачу.

© Муслим Магомаев с мамой

Там Муслим смотрел лучшие фильмы, мог заниматься музыкой и много читать. Несмотря на безбедную жизнь, воспитывали мальчика в строгости.

Со временем Айшет переехала в Мурманск, где нашла нового мужа и родила двоих детей: Юрия и Татьяну. Старшего сына женщина оставила в Азербайджане.

В это время все внимание Магомаева занимала музыка. Неподалёку жил местный певец Бюль-Бюль, чьи утренние распевки очень любил мальчик. Он подружился с сыном исполнителя и часто бывал у них в гостях. Затем дядя помог ему поступить в школу при консерватории.

Музыку Магомаев любил страстно, а вот общие предметы давались с трудом. Мальчик часто расстраивался, получая двойки по математике, физике и химии, но освоение этих предметов было выше его сил.

Ценный голос

С 15 лет Магомаев начал выступать в Доме культуры в Баку. Первой его аудиторией были моряки. При этом родные не разделяли его рвения к пению. Мать и дядя просили беречь голос и даже запрещали петь в переходном возрасте.

К счастью голос не сломался, и вскоре Муслим уже ездил с концертами с военным ансамблем. География их выступлений Советским Союзом не ограничивалась.

В 20-летнем возрасте Магомаев победил на конкурсе в Хельсинки, а через год уже выступал в Кремле перед Хрущевым. Там его заметила министр культуры Екатерина Фурцева. Она же и подарила талантливому юноше билет к славе.

После этого Магомаева ждали везде: он успел выступить в Милане и Париже. Директор парижского дома культуры «Олимпия» даже предложил певцу контракт на год, но руководство СССР строго запретило сотрудничество. Голос исполнителя оказался слишком ценным.

Проблемы с законом

Будучи на гастролях, Магомаев узнал, что против него возбудили уголовное дело. Оказалось, что во время выступления в Ростове-на-Дону он отыграл двухчасовой концерт вместо привычного 40-минутного. Организаторы заплатили ему за все тройной гонорар, отметив, что все согласовано. А затем они обвинили певца в необоснованном обогащении.

Друзья, давно живущие за границей, уговаривали Магомаева не возвращаться в Россию, пугали заключением и концом карьеры. Но он уехал с твёрдым намерением во всем разобраться.

© Концерт в Ростове-на-Дону обернулся проблемами с законом

В результате бесед с правоохранителями и высшим руководством артисту запретили выступать за пределами Азербайджана. Вынужденная пауза в карьере пошла исполнителю на пользу: он окончил Бакинскую консерваторию по классу вокала.

Но вскоре его снова пригласили в Москву. Фурцева захотела видеть артиста на юбилейном концерте министерства. Позже Магомаев отметит: для него Азербайджан всегда был отцом, а Россия — матерью.

Семья мешала карьере

Говоря о своей личной жизни, Магомаев отмечал: его свобода кончилась после встречи с Офелией. Возлюбленные учились в музыкальном училище, а вспыхнувшие чувства подтолкнули их к безумному, но серьёзному шагу: пара тайно расписалась.

Жили молодожёны у родителей невесты. Отец Офелии спокойно отнесся к выбору дочери, а вот тёще Муслим не понравился. Она все время устраивала скандалы и требовала, чтобы зять полностью обеспечивал молодую жену. На тот момент карьера артиста только шла в гору, и гонорары были достаточно скромными.

© Муслим Магомаев с женой Офелией

Когда начались гастроли с военными ансамблем, артист заметил: по супруге он и не скучает вовсе.

Через некоторое время Магомаев переехал в Грузию. Он был уверен, что браку с Офелией пришёл конец, но вскоре узнал: скоро станет отцом. Несмотря на рождение дочери Марины, супруги все равно решили расстаться. Слишком много разногласий и обид накопилось между ними.

© Муслим Магомаев поддерживал тёплые отношения с дочерью Мариной

После развода много лет артист жил один. У него были романы с коллегами, но до серьёзных шагов не доводили.

Две птицы

Свою «ту самую» Магомаев встретил в Баку на концерте. Тамара Синявская покорила его с первого взгляда. Артиста не смутило замужество возлюбленной: он продолжил за ней ухаживать и в Москве.

Когда Синявская уехала на полгода в Италию, Магомаев постоянно отправлял ей букеты цветов. Об этом он просил брата Кемаля, живущего за границей.

Вскоре Тамара развелась с мужем и согласилась стать женой Магомаева. Их жизнь нельзя было назвать простой: две творческие личности часто спорили и ругались, но в итоге им удавалось находить компромиссы и сохранить главное — тёплые чувства друг к другу. Себя с Тамарой Магомаев назвал птицами, которым нравится и полет, и быть вместе.

В 1998 году неожиданно для всех Муслим Магомаев решил оставить сцену. Он считал, что нужно уйти вовремя, пока публика любит. Он писал картины, много общался с семьёй и практически не выходил в свет.

Вскоре у артиста обострились болезни с сердцем и легкими. В октябре 2008 года певца не стало. Ему было 66 лет. Муслим Магомаев умер на руках любимой жены.