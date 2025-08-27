Как на самом деле умер Гоголь: правда о таинственном «летаргическом сне»

Смерть Николая Васильевича Гоголя до сих пор вызывает споры. Версии о его последних днях и причинах смерти расходятся. Самая страшная из них связана с так называемым летаргическим сном — состоянием, при котором человека могли принять за мертвого. «Рамблер» расскажет, что известно о последних днях жизни Гоголя.

Недуг писателя

К середине XIX века здоровье Гоголя было подорвано. Он страдал от болезненного воображения, приступов тревоги, каматозных состояний и хронических проблем с пищеварением. Близкие отмечали у него состояние подавленности. В конце 1851 года у писателя вновь обострились недуги, он сильно ослаб и почти перестал выходить из дома.

В начале февраля 1852 года Гоголь почувствовал себя хуже, отказался от пищи и начал говорить о скорой смерти. Его современники утверждали, что он был мрачен и погружен в молитвы.

Последние дни и смерть

В ночь с 11 на 12 февраля Гоголь сжег часть рукописей второго тома «Мертвых душ». Этот поступок был воспринят современниками как знак отчаяния. Вскоре писатель окончательно слег в постель. Единственным врачом, подробно описавшим его состояние в последние дни, был Алексей Тарасенков. Публикация психиатра с его воспоминаниями появилась в декабрьском номере журнала «Отечественные записки» уже после смерти Гоголя — в 1856 году.

Врачи того времени диагностировали у писателя лихорадку и желудочный катар (сегодня диагноз звучит как острый/хронический гастрит). Лечения фактически не было: применяли слабительные и делали кровопускание, отчего Гоголь еще больше ослабевал.

21 февраля (4 марта по новому стилю) 1852 года Николай Васильевич умер в Москве. Официальная причина — «нервная и физическая болезнь на фоне общего истощения организма».

Версия о «летаргическом сне»

Сразу после похорон появились слухи, что Гоголь на самом деле не умер, а впал в состояние, похожее на глубокий сон. Его называли «летаргическим». В середине XIX века медицина не знала точных признаков смерти, поэтому иногда людей действительно хоронили заживо.

Основанием для легенды стало то, что при перезахоронении останков Гоголя в 1931 году якобы обнаружили нехарактерное положение тела. Газеты писали, что череп лежал отдельно, а руки — вытянуты. Эти рассказы породили версии о том, что писатель мог очнуться уже в гробу и умереть от удушья.

Главным распространителем этой версии стал советский писатель Владимир Лидин. Литератор рассказывал, будто бы на внутренних стенках гроба Гоголя были царапины, а голова покойного лежала набок, сообщается в Проверено.Медиа.

Что говорят историки?

Исследователи подчеркивают: свидетельств в пользу летаргического сна у Гоголя нет. Сохранились записи врачей, которые наблюдали его в последние дни. В них зафиксированы высокая температура, отказ от пищи, судороги и общее истощение — все это указывает на тяжелое заболевание, а не на соноподобное состояние.

Историк Владимир Лясковский писал, что легенды о перезахоронении — результат газетных сенсаций 1930-х годов. На самом деле тело Гоголя было перезахоронено из Данилова монастыря в Новодевичий, и никакого «ужасающего открытия» в официальных документах не зафиксированы не были.

Возможные медицинские причины

Современные врачи предполагают, что у Гоголя могла быть тяжелая форма гастроэнтерита или инфекционного заболевания, которое сопровождалось обезвоживанием. Есть и версия о депрессии, на фоне которой писатель добровольно отказался от еды, что привело к истощению и смерти. В пользу психического расстройства говорит ментальное состояние писателя: религиозные переживания Гоголя, сожжение рукописей и отказ от пищи свидетельствуют о глубоком кризисе.

Почему миф о «летаргическом сне» до сих пор жив?

Легенда о похороненном заживо Гоголе оказалась слишком яркой, чтобы исчезнуть. Она подпитывалась мистическим ореолом вокруг личности писателя и сюжетами его произведений, где часто встречались смерть, загробный мир и страхи человеческого сознания.

К тому же страх быть похороненным живым был распространен в XIX веке: подобные случаи действительно фиксировались в Европе и России. Поэтому слухи легко прижились и стали частью культурной памяти о Гоголе.

