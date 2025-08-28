Елена Ксенофонтова: как мужчины превратили жизнь актрисы в ад

Звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон» Елена Ксенофонтова любима многими. Она востребована в кино и театре, а на публике всегда появляется с улыбкой. Однако мало кому известно, какие трагедии актрисе пришлось пережить.

Елена Ксенофонтова не скрывает: ее детство было непростым. Она родилась и росла в Казахстане. После развода родителей мама второй раз вышла замуж, однако выбор спутника жизни был неудачным.

Вскоре мужчина превратил жизнь жены и падчерицы в настоящий ад. Мужчина часто выпивал , из-за чего становился агрессивным и злым. Он срывал гнев на близких, не боясь последствий.

Елена отмечает: вся семья боялась отчима, особенно она. Новый муж матери неоднократно домогался девочки. В восьмилетнем возрасте она даже хотела свести счёты с жизнью, но врачам удалось ее спасти.

Мать же каждое утро вооружалась косметичкой и старательно закрашивала следы неспокойной ночи на лице и теле. Она много лет терпела поведение супруга и боялась кому-либо рассказать о непростой жизни.

Наблюдая за матерью, будущая артистка поняла: прогибаться под ударами судьбы не стоит, нужно учиться давать им отпор всеми силами.

Вскоре Елена переехала в Москву, а отчим закончил свои дни за решеткой. Туда он попал за совращение малолетней.

Вместо белого халата — сцена

С детства Лена мечтала стать врачом: белый халат, уважение окружающих и помощь людям стали ее грезами и снами. Но ее мечтам не суждено было сбыться. Все изменил случай. В старших классах будущая звезда стала участницей конкурса чтецов. Ей настолько понравилось быть на сцене, приковывать к себе внимание словом, что с тех пор о медицине девушка даже не думала.

Мать решение дочери встретила с осуждением. По мнению женщины, наследница должна была получить хорошую и достойную профессию. Так в доме появились многочисленные репетиторы, а разговоры сводились к поступлению в МГИМО. Однако, уехав в Москву, Ксенофонтова поступила во ВГИК. Это был первый серьёзный шаг в ее жизни: сделать то, что хочется, а не что говорят другие.

Болезнь

За год до поступления Елену стали мучить сильные головные боли. Вскоре врачи диагностировали у нее опухоль мозга. Вместо школы девушка шла в больницу и часами лежала под капельницей.

Она уже прощалась с жизнью, но потом врачи пришли с извинениями: диагноз оказался ошибочным. Тем не менее, боли не прошли, но артистка научилась жить с ними.

Елена твердо знала: она во что бы то ни стало будет блистать на сцене. Даже ненадолго, но исполнит свою мечту. Она поступила на курс Марлена Хуциева.

В начале кинокарьеры артистка отказывалась от помощи каскадеров, даже долгожданная беременность не стала преградой для полной самоотдачи на площадке.

Несмотря на старания, настоящий успех пришел лишь после выхода на экраны сериала «Кухня».

Попытки стать счастливой

Задолго до студенчества Елена чуть не попала в рабство. В восьмидесятые подруга предложила ей поехать в Югославию в составе танцевальной группы. Девушкам предлагали хорошую зарплату, и Елена согласилась.

Однако, прибыв за границу, она поняла: их «работодатель» занимался «поставками» девушек в публичные дома. Каким-то чудом Ксенофонтовой удалось избежать незавидной участи и вернуться домой.

Вскоре она встретила Игоря Липатова. Их роман развивался стремительно, и пара поженилась. Первые две беременности артистке пришлось прервать по медицинским показаниям.

А через 11 лет брака они с супругом утратили связь: общих детей так и не появилось, и они просто перестали проводить время вместе, каждый занялся своей жизнью. Их брак закончился мирно и без скандалов.

Вторым мужем артистки стал Илья Неретин. В этом браке появился на свет долгожданный сын Тимофей.

Однако вскоре Елену ждал новый удар: Неретин случайно набрал ее номер, думая, что звонит любовнице. В ответ на это актриса посоветовала мужу быть внимательнее, собрала вещи и ушла.

После звезда узнала: у мальчика диагностировали аутизм. Сына знаменитость называет «интровертом в кубе».

Личный ад

Третьим избранником актрисы стал адвокат Александр Рыжих. Романтические ухаживания и постоянное внимание заставили знаменитость думать, что, наконец-то, в ее жизни появился настоящий мужчина.

В качестве серьёзности своих намерений Рыжих подарил возлюбленной квартиру. Полностью доверяя любимому, Ксенофонтова продала свою недвижимость и вложила все средства в ремонт нового жилья.

Вскоре Елена забеременела, но малышу не суждено было родиться. Плод умер ещё в утробе. Следующая беременность оказалась замершей и окончилась больницей.

© Елена Ксенофонтова с детьми

Через несколько лет артистка все же родила дочь Софию. Когда малышке было несколько месяцев, звезда узнала об изменах мужа.

Елена старалась делать вид, что ничего не происходит, но ее жизнь превратилась в ад. Избиения, суды за дочь и публичные оскорбления от бывшего мужа длились почти четыре года.

После развода она снова вышла замуж. Адвокат Алексей Куликов казался ей идеальным мужчиной. Но через год пара рассталась без объяснения причин.

Сегодня Елена — успешная актриса и заботливая мать. Она старается не ворошить прошлое и с улыбкой смотрит в будущее.