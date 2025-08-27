Джаба Иоселиани: каким был самый необычный вор в законе

Джаба Иоселиани был типичным вором в законе старой формации. Даже в сталинские времена он открыто выступал против власти и отстаивал устои криминального мира. Тем не менее это не помешало ему получить степень доктора наук и в 90-е годы стать заметной фигурой в политике Грузии и владельцем собственной хорошо вооруженной и обученной армии.

Родился Джаба Иоселиани 10 июля 1926 года в небольшом грузинском городке Хашури. Его родители принадлежали к грузинской народности сваны. Отец семейства был инженером-железнодорожником, а мать — школьной учительницей. В семье было четверо детей, но брат Мераб и сестра Натела умерли в детстве. Когда Джаба был еще ребенком, умерли и его родители. Его воспитанием занялась старшая сестра Елена.

Из тюрьмы в университет

Иоселиани жили в Тбилиси, где среди подростков была популярна воровская романтика. Чтобы заработать авторитет среди сверстников, Джаба еще в школе начал воровать кошельки. Позднее он охотно прибегал и к ограблениям, угрожая жертвам ножом. Первый серьезный конфликт мальчика с законом произошел, когда ему было всего 15 лет. Подростка арестовали за разбойное нападение и отправили на три года в детскую колонию.

В тот раз Джаба совершил дерзкий побег и его объявили в розыск. Но началась война и правоохранителям стало не до трудного подростка. В следующий раз юный преступник попался в 1943 году. Тогда 17 летнего Иоселиани осудили на 5 лет лагерей. Уже в преклонном возрасте он признался, что в тот раз специально не скрывался от милиции. Он хотел попасть в места лишения свободы, чтобы заслужить уголовный авторитет.

В сталинские времена судимости в столь раннем возрасте означали только путь на самое дно. Но Джаба Иоселиани был не похож на других заключенных. Он не тратил время на праздные разговоры и карточные игры, а раздобыл учебники и занялся самообразованием. Выйдя через пять лет на свободу, парень первым делом раздобыл поддельные документы и аттестат о среднем образовании, которого у него не было.

Как это ни странно, но юный уголовник мечтал учиться дальше. Он планировал поступить в ленинградский Университет имени Пушкина и стать востоковедом. Иоселиани совершил невозможное — он приехал в Северную столицу и успешно поступил в вуз, не имея ни одного настоящего документа. К сожалению, закончить его Джаба не смог. В 1951 году он ввязался в драку и получил год за хулиганство. Одновременно с этим всплыла история с поддельными документами.

Писатель-уголовник

В этот раз Джаба отбывал наказание в легендарных ленинградских «Крестах». Он быстро завоевал авторитет среди заключенных, проявив независимость и свободолюбие. В день рождения Сталина Иоселиани дважды крикнул в окно камеры «Долой гуталинщика!». Так пренебрежительно называли вождя за его пышные усы, которые часто носили чистильщики обуви. За смелый поступок заключенного избила охрана, после чего его на 20 дней поместили в карцер.

Отбыв срок, Иоселиани снова взялся за старое — кражи и разбой. Во время одного ограбления, в 1956 году, он убил человека и был пойман с поличным. В этот раз его ожидал огромный срок заключения 25 лет. В 1960 году Джабу, отбывавшего наказание, снова судили. На этот раз он получил 21 год за «Нарушение равноправия граждан по признаку расы, национальности или отношения к религии». Но по законам СССР больший срок поглощал меньший и для заключенного ничего не изменилось.

Находясь в лагере, Иоселиани снова начал учиться. Также у него появилось новое увлечение — он начал писать рассказы. Несколько из них забрал с собой освободившийся земляк Джабы. Он отнес рукописи в издательство, где прозу согласились опубликовать. После этого судьбой сидельца-самородка заинтересовались грузинские деятели искусств. Писатели и поэты стали писать прошения о помиловании талантливого зека и в 1965 году Джаба, не отбыв и половины срока, вышел на свободу.

Доктор наук с прошлым

Джабе было 39 лет, он был вором в законе и не имел даже школьного образования. Последнее беспокоило его больше всего. Без сожаления покинув Ленинград, Иоселиани приехал в Тбилиси и сразу же поступил в вечернюю школу. За пару лет он освоил школьную программу и уже с настоящим аттестатом пришел поступать в Тбилисский театральный институт. Его приняли на заочное отделение театроведческого факультета.

© Джаба Иоселиани в 60-е годы

Но этого показалось ему мало и Иоселиани поступил в аспирантуру. Он без проблем защитил кандидатскую диссертацию, а затем и докторскую. После этого он начал преподавать в Тбилисском театральном институте театроведение. Также он писал пьесы, 6 из которых были поставлены на сценах разных театров Грузии.

Несмотря на высокий авторитет в театральных кругах, о докторе наук Иоселиани ходили нехорошие слухи. В Тбилиси говаривали, что в перерывах между научной работой и драматургией Джаба Константинович, чтобы не забыть «профессию», подрезает в трамваях и на рынках кошельки. Но все это оставалось на уровне слухов — уважаемого театрала за руку никто не поймал.

«Мхедриони»: третья жизнь Джабы Иоселиани

О Джабе Константиновиче говорили, что он прожил три жизни. Первая — это вор в законе. Вторая — доктор наук и уважаемый в театральных кругах человек. Ну а третьей жизнью Иоселиани стала политика. Во время Перестройки он понял, что грядут большие перемены. Поэтому театр и наука ушли на второй план, а новой сферой интересов неординарного уголовника-интеллигента стала политика.

Джаба Иоселиани решил не размениваться на мелочи и сразу создал собственную армию. Это была военизированная общественно-политическая организация «Мхедриони» («Ополченцы»). В этом ополчении были разные люди. Среди них можно было встретить как пламенных патриотов и людей с несколькими образованиями, так и уголовников, готовых на все ради денег.

«Мхедриони» показали свою боеспособность во время грузино-абхазского конфликта. Хотя не раз поступала информация, что сравнивавшие себя с рыцарями ополченцы не брезговали грабежом и мародерством. Впрочем, полностью доверять этому не стоит, так как стороны конфликта приложили немало усилий, чтобы облить друг друга грязью.

© Д. Иоселиани выступает на митинге

Бойцов «Мхедриони» можно было узнать по большим солнцезащитным очкам и кулону с Георгием Победоносцем. Вступая в организацию, они клялись защищать грузинскую землю и ее народ. В начале 90-х годов основным противником Иоселиани стал Звиад Гамсахурдия, возглавивший в 1990 году Верховный совет Грузии.

Государственный переворот

В 1991 году Джаба Иоселиани пытался войти со своими боевиками в Тбилиси. Но его поджидали и вожак «Мхедриони» оказался за решеткой. При этом политических обвинений никто не предъявлял. Джабе припомнили оскорбление двух женщин на одном из митингов и осудили за хулиганство. Иоселиани провел в СИЗО 10 месяцев. В заключении он не терял время даром и писал рассказы.

Тем временем Гамсахурдиа стал первым президентом Грузии. Он считал, что его противник повержен, и это было его ошибкой. Когда президент распустил национальную гвардию, ее бойцы влились в ряды «Мхедриони», усилив организацию. Из тюрьмы Иоселиани дал команду, и его армия устроила переворот, свергнув правительство и освободив своего лидера.

Джаба Иоселиани помог Эдуарду Шеварнадзе стать главой Грузии, а затем, в 1995 году и президентом.. Авторитет самого основателя «Мхедриони» был невероятно высоким. С 1991 по 1992 год Джаба возглавлял Военный совет. При этом он не проявлял мстительности к бывшим врагам и не устраивал репрессии. Позднее Иоселиани получил депутатский мандат и стал, по сути, «серым кардиналом» при Шеварнадзе.

Закат политической карьеры

Но новый президент быстро забыл, чем обязан Джабе. Он вел собственную политику и чем дальше, тем меньше прислушивался к мнению Иоселиани. В 1995 году вор в законе сдал депутатский мандат. А чуть позднее Шеварнадзе обвинил Джабу и «Мхедриони» в организации покушения на него. «Серый кардинал» в очередной раз отправился за решетку, в этот раз на 11 лет. А его личная армия была разоружена и распущена.

© Шеварнадзе и Иоселиани

Всего через два года Иоселиани помиловали. Он попытался судиться с властью, выставив иск на 2 млн долларов за незаконное заключение. Суд он проиграл. После этого вор в законе принял участие в президентских выборах, но за него проголосовали единицы. Джабе Константиновичу ничего не оставалось, как вернуться к литературной деятельности. В этой сфере он был неизменно успешным.

Умер Джаба Иоселиани 4 марта 2003 года в возрасте 77 лет от последствий перенесенного в феврале инсульта. Его похоронили на престижном тбилисском кладбище — Дидубийском пантеоне. В последний путь этого удивительного человека провожали воры в законе, театральные актеры, литераторы, политики и ученые. Надгробие вора в законе разительно отличается от памятников других уголовных авторитетов — это скромная плита из черного камня.