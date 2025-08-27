«Гимн человечности»: 100 лет Петра Тодоровского

Исполнилось 100 лет со дня рождения Петра Тодоровского. Знаменитый режиссер и кинооператор, он был ровесником эпохи и ее соавтором, снял десятки знаковых кинолент, некоторые из которых стали настоящими символами времени. Его фильмы «Любимая женщина механика Гаврилова, «Военно-полевой роман, «По главной улице с оркестром вошли в золотую коллекцию советского кинематографа. В честь 100-летнего юбилея со дня рождения мастера MIR24.TV рассказывает о его жизни, фильмах и о том, почему его творчество изменило культурный контекст эпохи.

«Для меня это был апофеоз ужаса. Что спасло режиссера в детстве

Будущий кинематографист родился 26 августа 1925 года на Украине, в небольшом городке Бобринец Зиновьевского уезда (сейчас Кировоградская область), в еврейской семье. Он был младшим из троих детей в семье: старшей была сестра Раиса, брат Илья был всего на год страше Петра, мальчики очень дружили. Отец семейства Ефим Тодоровский работал в учителем труда в школе, затем заведовал складом в торгсине. Мама Розалия Островская вела домашнее хозяйство. С самого детства будущий режиссер больше всего тянулся к музыке. Он вспоминал:

«Музыка всю жизнь меня сопровождала. Я жил в малом городке, родители не очень понимали то, что дано мне Богом. Я даже украл у отца пять рублей, чтобы купить себе балалайку, такая тяга была.

Самым ярким воспоминанием раннего детства стал для Петра Тодоровского голод 1933 года. Режиссер вспоминал:

«Для меня это был апофеоз голода и ужаса. Но другой жизни мы особенно не знали, я хлеб-то и в глаза не видел. Несмотря на то, что отец работал в универмаге для иностранцев, принести домой хотя бы один из невероятных продуктов он не мог. Купить их можно было лишь за золото, а о том, чтобы унести кусочек потихоньку, и речи быть не могло.

Маленький Петр с братом и сестрой ходили по сараям, искали старые веники, отмачивали и отмывали их до белизны, мелко нарезали и варили суп. Такое решение подсказала их бабушка: она многое повидала на своем веку и знала, что веничное сорго не раз спасало людей, становясь источником пищи в голод.

«И вдруг я понял война закончилась!

Когда грянула Великая Отечественная война, Петр Тодоровский едва успел окончить школу-девятилетку. Он вспоминал, что 22 июня играл в футбол с пацанами на окраине города. «А когда мы уже к концу дня вернулись, такие вспотевшие, с потеками пыли и грязи, входим в центр городка и видим, что там небывало много людей. Такое только на демонстрациях случалось. И голоса вокруг: «Война! Война! Война!, «Немцы напали!. Я вернулся домой, а мать рыдает. Мой старший брат Илья уже служил на границе, и она своим мудрым умом и жизненным опытом понимала: теряет своего старшего сына. Что и произошло, Илья погиб.

Мирная жизнь рухнула сразу. Немцы наступали. Люди бросились бежать, не успев собрать пожитки. Толпы беженцев попадали под авианалеты. Многие погибли. Каким-то чудом семья Тодоровских добралась до Сталинграда, где Петр вместе с отцом устроились на местную электростанцию разгружать уголь. Когда немцы начали бомбить и Сталинград, они снова снялись с места. В итоге семья остановилась в маленькой деревушке Песчаный Мар Новоузенского района Саратовской области. Работали в местном колхозе. Все родственники, которые не смогли эвакуироваться и остались на Украине, погибли.

«За войну наша семья потеряла двенадцать человек, писал Тодоровский. В нашем городке расстреляли дедушку и бабушку по матери. Родная сестра отца с мужем и тремя детьми погибла их раздавил немецкий танк. Они бежали, и их настигла такая смерть. На фронте погибли мой старший брат, родной брат моей мамы и его племянник.

Сам Тодоровский был призван в армию в апреле 1943 года. Он попал в Саратовского военное пехотное училище, которое окончил через год, и, получив погоны лейтенанта, отправился на фронт. С 15 сентября 1944 года Петр Тодоровский воевал в должности командира минометного взвода 2-го стрелкового батальона 93-го стрелкового полка 76-й стрелковой дивизии.

В составе Белорусского фронта вместе со своей дивизии Тодоровский принимал участие в Варшавско-Познанской и Восточно-Померанской операциях. Перенес контузию и ранение незадолго до окончания войны. Брал Берлин. Был награжден медалями «За освобождение Варшавы, «За взятие Берлина, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и орденами Отечественной войны I и II степени. Он вспоминал:

«Восьмого мая после тяжелейшей битвы на Эльбе вдруг затихли орудия и наступила тишина. И вот мы увидели зеленую траву и голубое небо. Мы не думали в тот момент о том, что мы выжили, нет, мы просто впали в оцепенение. Сняли вонючие сапоги с портянками, пропитанными потом и пылью, распахнули одежду и легли на майскую траву. Его друг Сережа Иванов уснул мгновенно, а на палец ноги бойца вдруг сел мотылек. Палец вздрагивал мотылек на секунды взлетал, но потом садился обратно. И так снова и снова. «Я не спал и как завороженный смотрел на это. Где-то уже пиликала гармошка. И вдруг я понял война закончилась. И это было такое чувство!

Музыка души: как Тодоровский сочинял мелодии, не зная нот

Во время войны Петр Тодоровский, никогда не учившийся музыке, прославился в своей части как мастер художественного свиста: он все время насвистывал разные мелодии как знакомые, так и сочиненные им самим. Его знаменитый свист можно услышать в фильме «Был месяц май Марлена Хуциева. В нем Петр Тодоровский, исполнивший одну их ролей, насвистывает и подыгрывает себе на гитаре. Гитара появилась в жизни режиссера уже много позже. А в конце войны он получил в свое распоряжение раздобытый кем-то трофейный аккордеон, с которым не расставался. Тодоровский вспоминал:

«После победы меня назначили комендантом немецкого городка на Эльбе. После ужина садился в одних трусах на крылечко и до четырех утра играл. Выучил песню «Огонек правой рукой, потом левой, потом стал сводить. Через полгода уже участвовал в самодеятельности.

Командование полка даже решило, что талантливому лейтенанту непременно нужно после войны учиться в консерватории. Но он не знал нотной грамоты, поэтому рассудил, что в консерваторию его не возьмут. А вот работа фронтовых операторов его очень заинтересовала. Тодоровский твердо решил выучиться на кинооператора. Выйдя на гражданку и отучившись год в вечерней школе, он поступил во ВГИК. Тем не менее, и музыку не оставлял: в его руках начинал петь любой музыкальный инструмент. Он всю жизнь сочинял песни и музыкальные темы к своим и чужим фильмам, хотя не знал нот и никогда не называл себя композитором.

Сперва в соавторстве с поэтом-фронтовиком Григорием Поженяном появились песни к фильмам «Сильнее урагана и «Над нами Южный крест. Потом музыка его сочинения зазвучала в собственных кинолентах Тодоровского: «По главной улице с оркестром, «Анкор, еще анкор! и в культовой «Интердевочке. Очень помогла ему в написании музыки гитара, которую он освоил в 1956 году, когда он снимал «Весну на Заречной улице в качестве оператора.

Петр Тодоровский создавал фильмы, чувствуя их сразу на всех уровнях: музыкально, визуально и драматургически. Его музыка обладала подлинной искренностью, глубокой лирической силой. Она не сопровождала кино, а жила в нем, становясь его душой, наполняя его теми оттенками чувств, которые не передать иными выразительными средствами.

«О войне без пафоса, о любви без штампов

Через все творчество Тодоровского-режиссера прошла тема воспоминаний о войне, к которой режиссер возвращался снова и снова.

«Меня война держит, не отпускает. Я только отойду на шаг к другой теме, как потом все равно возвращаюсь к ней, признавался режиссер. Мне было 19 лет возраст, когда ты впитываешь очень быстро и очень много. И потом, я же снимал не про войну, а про людей на войне. Меня только это интересует.

Его «Военно-полевой роман вскружил голову всей стране возможно потому, что он был отражением личных переживаний самого режиссера. Замысел этой картины родился у Петра Тодоровского еще во время учебы во ВГИКе. Гуляя по центру Москвы, он случайно встретил жену своего комбата, в которую был влюблен на фронте, как и все юные солдаты.

«В один промозглый зимний день, проходя мимо ЦУМа, слышу до боли знакомый смех с хрипотцой, вспоминал режиссер. Это она, та самая, о которой я мечтал на войне. Но как не похожа на себя прежнюю! Ее нельзя узнать только голос выдает. Она стоит, укутанная платками поверх телогрейки, в разношенных валенках, и хрипло выкрикивает: «Кому пирожки-и?. Женщина не узнала меня, и я ничего не сказал ей. Но забыть эту встречу не мог. Пытался представить ее судьбу после гибели комбата одиночество, ожесточение, ребенок на руках. Долго-долго вынашивал я этот замысел.

Тодоровский оставил очень много воспоминаний о своей жизни и творчестве. Он говорил, что в его фильмах, продиктованных воспоминаниями о войне, главное это линия любви. И «Военно-полевой роман, и «Верность, и «Анкор, еще анкор все о том же.

«Мои персонажи это люди, которых я хорошо знаю и люблю, а самое главное, я был рядом с ними, в самой гуще, занимался учебой, стрелял, выпивал, я весь оттуда, писал режиссер. Вплоть до последнего фильма главной у меня была тема любви и доброты в человеке. А «Риорита более жесткая картина, но она самая правдивая. Здесь приоткрывается как бы еще одна маленькая страничка прошедшей войны.

В «Риорите есть сцена, где молодая пара лежит под сгоревшим вагоном. И это тоже практически биографическая подробность. Тодоровский рассказывал: «Я попал под сгоревший вагон, и тут начался жуткий артобстрел. Он был еще более жуткий потому, что пули и снаряды бьются о железо вагончика, осколки попадают в металл. Стоит яростный шум-звон. Это не просто взрывы, а взрывы после взрывов. Что-то такое сплошное, непрерывисто-долгое, какое-то бесконечное а-а-а-а-а. Я урылся в землю, лег, инстинктивно закрывая голову руками. Это почему-то очень важно было на войне. Что-то чисто интуитивное прятать голову, и все прятали, прятали.

Однако все пережитые на войне ужасы не ожесточили Тодоровского. Наоборот, во всех своих картинах режиссер искал и находил человечность, красоту и любовь. Сын режиссера Валерий Тодоровский писал: «Отец умел снимать о войне без пафоса, о любви без штампов. Все повествование у него шло через человека, через героя. Он черпал сюжеты из жизни, из своего военного и послевоенного прошлого, а у многих его героев были реальные прототипы.

«Все мои фильмы о порядочности и доброте

Петр Тодоровский был невероятно разносторонен. Как оператор он выступил в пяти кинопроектах, написал сценарии к тринадцати фильмам, в таком же количестве кинолент звучала его музыка, наконец, как режиссер он снял семнадцать фильмов. «Я снимаю быстро, я не могу медленно снимать, пояснял он. Я должен быть очень готовым, а потом выплеснуть это все. Это характер. Я не могу: если останавливаюсь, то что-то теряю. А так я вошел, как поезд, который стал набирать скорость, понимаете?.

Конечно, предметом его изучения стало не только поколение, пережившее войну. В 1989 году Петр Тодоровский буквально взорвал советский кинематограф своей «Интердевочкой. Лента стала лидером проката и важной вехой в истории кинематографа. Во-первых, фильм разрушил табу на обсуждение проституции в советском обществе. До Тодоровского никто не решался заговорить на эту тему. Он же подал ее деликатно и вместе с тем пронзительно. Во-вторых, фильм поднял важные социальные темы: наличие двойной морали в обществе, положение женщин, эмиграция. Картина повлияла на массовую культуру и дала старт осмыслению в литературе и кинематографе жизни русских женщин за границей. А название фильма «Интердевочка стало нарицательным и вошло в разговорный язык как обозначение вполне определенного социального феномена.

Следующие фильмы Петра Тодоровского «Какая чудная игра, «Анкор, еще анкор!, «Ретро втроем зрители принимали неизменно тепло. В начале 2000-х Тодоровский выпустил биографическую повесть «Вспоминай, не вспоминай, которая впоследствии стала основой для сериала «Курсанты. Этот 12-серийный фильм, снятый режиссером, рассказывает истории 18-летних мальчишек, многим из которых совсем скоро предстоит погибнуть на фронте. Они об этом, конечно, не знают и лишь инстинктивно чувствуют, что им осталось жить совсем немного. В течение трех месяцев учебы перед отправкой на фронт перед зрителями проходят судьбы курсантов, для которых эти три месяца, возможно, и есть вся оставшаяся жизнь.

К середине нулевых Тодоровский пополнил копилку своих работ фильмами «Жизнь забавами полна и «В созвездии Быка. В 2009 году представил свою последнюю работу: фильм «Риорита. Словно подводя итог своему творчеству, Петр Тодоровский сказал в одном из интервью: «Я оптимист по натуре и верю в то, что человек уникальное явление природы. На свете много добрых людей. Все мои фильмы о порядочности и доброте.

Вспоминая Петра Тодоровского, многие режиссеры и кинокритики называли его не только певцом эпохи, но и ее соавтором, творцом. «Слушая его рассказы, можно было подумать, что вся его жизнь поток счастья и любви, но в ней было всякое. Благодаря Пете понимаешь, почему наша страна жила и побеждала. Такие люди, как он, держали энергию страны, писал о нем киновед, кинопродюсер Армен Медведев.

А вот еще несколько слов о мастере.

«Он был современником шестидесятых и семидесятых, с их доверительностью к частной личности. Его фильмы это гимн человечности, который не устаревает.

«Петр Тодоровский был последним советским лейтенантом: если для книг его ровесников критика придумала особый жанр «лейтенантской прозы, то ничто так не соответствует понятию «лейтенантского кино, как фильмы Тодоровского.