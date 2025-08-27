Легендарный советский голкипер умер на работе. По нему фанател Третьяк

Виктор Коноваленко родился в 1938 году в Горьком. Когда началась Великая Отечественная война, будущему легендарному вратарю было всего три года. Несмотря на юный возраст, некоторые страшные моменты того времени навсегда остались в его памяти.

Военные воспоминания Виктора Сергеевича наполнены трагическими событиями. Он помнил, как во время одной из бомбёжек 1942 года разрушилось соседнее здание – от него остались лишь печные трубы. Особенно тяжёлым для мальчика стало воспоминание о гибели младшего брата, который умер от воспаления лёгких из-за постоянного холода в доме.

Тяжёлые испытания выпали на долю семьи Коноваленко. Во время атак фашистов на автозавод, мать с маленьким Виктором вынуждены были эвакуироваться на правый берег Оки. Они переправлялись на лодке вместе с другими женщинами и детьми, а затем пешком добирались до села Борисово-Покровское.

Главное правило и принцип, которым следовал Виктор в дальнейшем возникло в результате случая в деревне. Маленького Коноваленко лягнул жеребёнок прямо в живот. Этот случай научил будущего чемпиона: «Орать, плакать, жаловаться не надо».

Военный страх навсегда отпечатался в памяти. Однажды, гуляя с друзьями, он стал свидетелем сурового воздушного боя. Мальчики спрятались под деревьями, и в этот момент рядом с ними упал горящий осколок от сбитого самолёта.

Несмотря на все тяготы военного времени, Коноваленко смог не только выжить, но и достичь невероятных высот в спорте. В начале карьеры Коноваленко испытывал трудности с выбором позиции и выступал в качестве нападающего. Однако постепенно он осознал, что его истинное призвание – защищать ворота. До того, как стать голкипером, он значительно улучшил своё катание на коньках, что впоследствии оказалось неоценимым преимуществом. Благодаря отличной технике катания будущий олимпийский чемпион демонстрировал впечатляющую реакцию и маневренность во вратарской площадке.

В 1956-м стал выступать за основу «Торпедо». Молодому парнишке дали шанс в одном из матчей чемпионата, а он отразил все шайбы, летевшие в створ. После – он не покидал рамку нижегородцев.

В 1961-м попал в состав сборной СССР. Тогда национальная команда заняла лишь третье место на чемпионате мира, уступив на пьедестале канадским и чехословацким хоккеистам. В тех соревнованиях Коноваленко принял участие в трёх матчах. После этого неудачного турнира он твёрдо решил, что больше никогда не согласится на второстепенные награды на международной арене!

Своё обещание Виктор выполнил с честью. За время профессиональной карьеры он завоевал множество престижных наград: он стал двукратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и кумиром целого поколения хоккеистов, включая Владислава Третьяка.

По мнению хоккейных специалистов, Виктор Сергеевич является автором оригинального метода отбивания шайбы. При выполнении этого приёма он поворачивал щиток под углом 45 градусов, благодаря чему снаряд отлетал в зону, контролируемую защитниками.

Завершив блистательную карьеру прощальным матчем в 1973 году, Коноваленко посвятил себя тренерскому делу. Его профессиональная деятельность после спорта была связана с подготовкой молодого поколения хоккеистов – он тренировал юных спортсменов и специализировался на работе с вратарями.

Впоследствии Коноваленко занял пост директора автозаводского дворца спорта «Торпедо», где трудился до последних дней своей жизни. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем – ухудшение зрения и заболевания ног – он не оставлял любимую работу.

Трагический финал наступил 20 февраля 1996 года. Легендарный спортсмен и тренер ушёл из жизни прямо во время рабочего совещания.

История Виктора Коноваленко – это яркий пример того, как человек, переживший ужасы войны и лишения, смог не только реализовать свой спортивный потенциал, но и стать настоящей легендой советского хоккея. Его стойкость, выработанная в детстве, помогла ему достичь вершин мастерства и оставить неизгладимый след в истории отечественного спорта.

