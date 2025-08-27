Кто придумал «Киевскую Русь»

Михаил Александрович Максимович – выдающийся ученый, философ, ботаник, историк и литератор XIX века. Он известен как многогранная личность, чьи труды оставили глубокий след в науке и культуре. Именно ему принадлежит термин «Киевская Русь», который сегодня широко используется для обозначения древнерусского государства.

© А. Кившенко «Чтение народу Русской Правды»

Детство и образование

Михаил Максимович родился в 1804 году в Полтавской губернии Российской империи. Его детство прошло в окружении природы, что и сформировало интерес к естественным наукам. Уже в юные годы он проявлял любознательность и любовь к ботанике. Учаясь в Новгород-Северской гимназии, Михаил часто совершал долгие пешие прогулки, собирая растения для гербария. Это увлечение стало основой его научной карьеры.

После окончания гимназии Максимович поступил в Московский университет, где изучал сразу две дисциплины – словесность и физико-математику. Такое сочетание гуманитарных и точных наук позволило ему стать разносторонним ученым. После получения диплома он остался в университете, где работал в библиотеке, занимался гербарием, заведовал ботаническим садом и преподавал.

Научная деятельность

Максимович внес значительный вклад в ботанику, зоологию и философию. Его первая монография «Главные основания зоологии», опубликованная в 1824 году, стала учебником для многих поколений ученых. В этом труде он систематизировал знания о животном мире, что стало основой для дальнейших исследований.

В 1827 году он написал «Размышления о природе» – философские сочинения, в которых пытался объяснить законы природы с точки зрения натурализма. Его магистерская диссертация «О системах растительного царства» стала знаковым событием в науке. Это была первая ботаническая работа в России, написанная не на латыни, как было принято, а на русском языке. Таким образом, Максимович сделал науку более доступной для широкой аудитории.

Переезд в Киев и работа в университете

В 1834 году Михаил Александрович переехал в Киев, где стал первым ректором только что открытого университета Святого Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). Его назначение было не случайным: министр народного просвещения Сергей Уваров считал, что именно Максимович, известный своими взглядами на народность, должен возглавить учебное заведение в Малороссии. Однако из-за проблем со здоровьем Михаил Александрович вскоре сложил с себя ректорские полномочия и прекратил читать лекции. После этого он поселился в своей усадьбе в Полтавской губернии, где продолжал заниматься научной и литературной деятельностью.

Дружба с Гоголем и вклад в литературу

Михаил Максимович был не только ученым, но и человеком искусства. Он дружил с Николаем Васильевичем Гоголем, на творчество которого оказал значительное влияние. Именно Максимович убедил Гоголя использовать народные думы и сказания как исторические источники. Эти мотивы ярко проявились в повести «Тарас Бульба», где автор отразил дух и традиции украинского народа.

Максимович также занимался сбором и изучением фольклора. Его сборник «Малорусские народные песни» стал одним из первых систематизированных трудов в области этнографии. Кроме того, он перевел на украинский язык «Слово о полку Игореве», что стало важным событием в литературной жизни того времени.

«Киевская Русь»

Ну а одним из самых известных достижений Михаила Максимовича стало внедрение в историю термина «Киевская Русь». До XIX века это понятие не использовалось. Впервые Максимович употребил его в своей работе «Откуда идет русская земля. По сказанию Несторовой повести и другим старинным писаниям русским», опубликованной в Киеве в 1837 году. Термин быстро прижился и стал основным для обозначения древнерусского государства с центром в Киеве.

Последние годы жизни

После ухода из университета Максимович жил в своей усадьбе в Полтавской губернии. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал писать и публиковать научные труды. Иногда он выезжал в Москву, чтобы встретиться с друзьями, среди которых был и вышеупомянутый Гоголь. Михаил Александрович скончался в 1873 году, оставив после себя богатое научное, культурное и литературное наследие.