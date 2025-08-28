Пятая попытка: как сын Любови Полищук нашел счастье с ровесницей дочери

лексей Макаров — не только популярный российский актер, но и продолжатель известной актерской династии. Он не боится сложных ролей, а его фильмография насчитывает более 100 работ. Как сложилась личная жизнь артиста, и почему он променял дочь известного актера на молодую девушку — читайте в нашей статье.

© Кадр из фильма «Тот мужчина, та женщина»

Алексей Макаров родился в Омске. Его мать — народная артистка РСФСР Любовь Полищук, а отец — ведущий солист Омской филармонии Валерий Макаров.

Артистка стала матерью в 23 года. По признанию самой Полищук, она не была готова к такой ответственности и после выписки сразу отправилась на сцену. С мужем отношения стали портиться, и вскоре Валерий бросил жену с ребёнком. Чтобы не упускать карьеру, Любовь передала сына на воспитание своим родителям. Там Лёша прожил до 4-летнего возраста, а потом мама забрала его в Москву. На тот момент она уже повторно вышла замуж.

© Личный архив Алексея Макарова

Жизнь в творческой семье оказалась непростой. Из-за постоянных и долгих гастролей Любовь Полищук была вынуждена отдать уже взрослого сына в школу-интернат. Там Алексей решил не идти по стопам родителей, а стать краснодеревщиком.

Отчим, художник Сергей Цигаль, поддержал стремления юноши и помог Алексею поступить в профильное учебное заведение. К удивлению Алексея, мать тоже выступила за простую профессию и даже была рада, что сын не стал связывать себя с кино. Однако, получив аттестат, Макаров все же решил поступить в ГИТИС, но первая попытка оказалась неудачной.

Целый год будущий артист готовился к поступлению, подрабатывал грузчиком и продавал билеты в кассе. Звёздная фамилия могла бы помочь ему без труда поступить куда угодно, но молодой человек решил опираться лишь на собственные силы и талант.

Со второй попытки Макаров смог поступить и вскоре стал одним из лучших на курсе.

Киноработы

Первой ролью Алексея стал цыган из сериала «На углу у Патриарших». Затем была роль сержанта из «Страниц театральной пародии», однако настоящая слава пришла к актеру после выхода фильма «Ворошиловский стрелок».

Торгаш Боря Суханов в исполнении Макарова понравился не только зрителям, но и кинокритикам. Фильм вызвал широкий общественный резонанс и завоевал ряд престижных кинопремий.

Проснувшийся знаменитым после выхода фильма Макаров в многочисленных интервью отмечал: поступать как его герой молодым людям нельзя.

После этого Макаров снялся в картине «В августе 44-го...» и ушёл из мира большого кино. Ему стали интересны сериалы. Он не боялся примерять сладнве или смешные роли, соглашался на участие в самых разнообразных проектах. Артист свободно играл курсантов, преподавателей, силовиков, фермеров и даже примерил образ Портоса в сериале Сергея Жигунова «Три мушкетера».

Телевидение

Вскоре Алексея стали приглашать в различные телешоу. Макаров не стал отказываться и с радостью посещал студии. Так, вместе с Анной Семенович он участвовал в «Ледниковом периоде» и почти дошёл до финала в программе «Форт Боярд».

© Кадр из телепрограммы «Ледниковый период»

Личная жизнь

Алексей Макаров не скрывает: он всегда привлекал внимание представительниц противоположного пола, а его любвеобильность нередко играла с ним злую шутку.

Актер был женат несколько раз.

Впервые он пошёл под венец с журналисткой Марией Сперанской. Девушка была на 10 лет старше мужа, что привело к скорому расставанию. После развода Макаров отметил, что они с женой постоянно ссорились и не могли прийти к компромиссу.

Второй женой артиста стала танцовщица Ольга Силаенкова. Через несколько лет пара рассталась. Алексей позже признался: он хотел, чтобы жена посвящала себя дому и семье, а она рвалась на сцену. Это Макарову не нравилось, из-за чего в семье и случился разлад. После развода он следил за Ольгой и радовался ее успехам.

Затем он женился на коллеге Виктории Богатыревой, которая родила ему единственную дочь Викторию. Казалось, этот брак продержится долго, но вскоре супруги расстались без скандалов и объяснения причин.

Новой избранницей Макарова стала Мария Миронова, дочь народного артиста РСФСР Андрея Миронова. Их союз просуществовал всего два года, а трещина в отношениях появилась после совместной игры в «Трёх мушкетерах».

После их расставания Алексею приписывали романы с коллегами, однако самой громкой из них стала непродолжительная связь с Анастасией Макеевой.

© Кадр из телесериала «Полярный»

Последняя свадьба артиста привела поклонников в шок. Его женой стала экс-бортпроводница по имени Полина. Девушка младше супруга на 24 года. Ради нее располневший до 130 килограммов Макаров постройнел и снова начал сниматься в кино после перерыва в несколько месяцев.

Пара тайно расписалась почти три года назад. Сейчас супруги живут в трехкомнатной квартире в центре Москвы и не комментируют личную жизнь. Алексей продолжает сниматься в кино, удивляя поклонников своей игрой и новыми интересными ролями.