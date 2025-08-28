Аркадий Стругацкий: какие тайны скрывала жизнь культового автора

28 августа исполняется 100 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого, писателя, который вместе с младшим братом Борисом изменил отечественную литературу второй половины ХХ века, став выразителем тревог и идеалов миллионов человек. Фантастики хватало и в его собственной жизни, об интересных фактах из которой рассказывает материал «Ленты.ру».

Отец Стругацких был идейным коммунистом и революционером

Первенец четы Стругацких появился на свет в Батуми 28 августа 1925 года. Отец будущего писателя Натан Залманович Стругацкий работал главным редактором ежедневной газеты «Трудовой Аджаристан». Натан вступил в ряды большевиков в феврале 1917 года и успел побывать политкомиссаром РККА, участвуя в продразверстке и коллективизации.

Аркадий Стругацкий // ТАСС

В апреле 1937 года Натана исключили из партии и уволили с должности начальника краевого управления искусств в Сталинграде за «притупление политической бдительности». Он перевез семью в Ленинград, где устроился работать в Ленинградскую публичную библиотеку.

Там семья встретила начало Великой Отечественной войны

Семья Стругацких вместе с миллионами ленинградцев оказалась в блокаде

Натан Стругацкий два месяца воевал на Ленинградском направлении, после чего был комиссован по состоянию здоровья. Из всей семьи во время жизни в блокадном городе работала лишь супруга Натана Александра, остальные находились на иждивении. Свидетельства Стругацких об этом периоде остались мрачными. В начале 1942 года семья потеряла бабушку. Отец и Аркадий ловили и разделывали кошек. Мальчик втайне от родителей перечитывал поваренную книгу, составляя меню. Отец запрещал ему мучить себя, потому в дневниках ребенок называл свое увлечение теорией кулинарии «нелегальным делом».

Кадр из фильма «Гадкие лебеди»

Натан и Аркадий эвакуировались, оставив Александру и Бориса в Ленинграде, — семья посчитала, что младший сын не перенесет дороги. Оставшиеся Стругацкие выжили за счет продовольственных карточек эвакуировавшихся. Натан Стругацкий эвакуацию пережить не смог — при перевозке по Дороге жизни их машина попала в полынью, на перевалочный пункт пассажиры прибыли обледенелыми. Натан передвигался с трудом. Аркадий был единственным свидетелем последних часов жизни отца, но впоследствии практически ничего не мог об этом вспомнить.

Отец упал и сказал, что дальше не сделает ни шагу. Я умолял, плакал — напрасно. Тогда я озверел. Я выругал его последними матерными словами и пригрозил, что тут же задушу его. Это подействовало. Он поднялся, и, поддерживая друг друга, мы добрались до вокзала. Больше я ничего не помню Аркадий Стругацкий

Стругацкий участвовал в допросах пленных японцев

После эвакуации Аркадий поступил в Военный институт иностранных языков Красной Армии, где учил английский и японский языки. Он также участвовал в допросах японских военнопленных при подготовке Токийского процесса.

В 1949 году Аркадий женился на дочери профессора МЭИ Инне Сергеевне, однако брак был несчастливым

Инна забеременела, но потеряла ребенка из-за падения. Аркадий впоследствии признавался, что тогда много выпивал. Брак вскоре завершился неверностью супруга и разводом. За связь с замужней Еленой Воскресенской его исключили из комсомола. В начале 1950-х годов Аркадия направили на Камчатку в распоряжение командующего войсками Дальневосточного военного округа, где он служил до середины десятилетия, после чего вернулся в Ленинград и женился на Елене.

Кадр из фильма «Трудно быть богом»

Писателя критиковали за бурную личную жизнь и любовь к удовольствиям

Когда в 1950-х годах Стругацкие начали первые совместные литературные опыты, процессом руководил старший брат, находившийся для Бориса в позиции «и царя, и бога, и воинского начальника», но к 1960-м годам их роли уравнялись. По воспоминаниям писателей, в яростных спорах, связанных с работой, всегда побеждал достойнейший.

Стругацкие не были прямыми противоположностями по характерам, но заметно друг от друга отличались

Борис — технарь, инженер, собранный флегматик. Аркадий был общительным, громким и чувственным гуманитарием, который фонтанировал идеями. Близкие друзья знали его как пылкого ловеласа и делали ему выговоры за «жизнь без остановки», мол, отдыхом Аркадий изматывал себя сильнее, чем работой. Писатель, не любивший жалеть себя и беспокоиться о здоровье, парировал, что зато «горит ярко и всем светло».

Аркадий Стругацкий // Globallookpress.com

Главной чертой характера Аркадия Стругацкого называли рыцарственность

Отличия в братьях отмечал, к примеру, режиссер Андрей Тарковский, работавший с писателями над фильмом «Сталкер» по роману «Пикник на обочине». «Видел Бориса. В отличие от Аркадия он считает не зазорным продемонстрировать, что умен. Чувствуется, именно он в дуэте идеолог. Аркадий же трудяга и рубаха-парень. Однако не так все просто», — писал кинематографист.

Кадр из фильма «Сталкер»

Писатель Александр Мирер в статье «Непрерывный фонтан идей» выделял неожиданную черту характера коллеги.

«Главная черта Аркадия Натановича — это рыцарственность. За много лет я как-то не сумел подобрать лучшего слова. Он удивительно мягкий человек, несмотря на внешние всевозможные офицерские штучки и приемчики», - отмечал Мирер.

Писатель Мариан Ткачев считал, что литературный талант Аркадия помогал ему выжить: «У АН (Аркадия Натановича) было замечательное свойство — тяга к игре, мистификации, выдумке. Наверное, оно как-то помогало сохранять себя в сложных, порой мрачноватых жизненных обстоятельствах».

Стругацкий умер из-за тяжелой болезни

Здоровье писателя начало ухудшаться с 1970-х годов, тогда он стал меньше появляться на публике и реже работать с братом. В октябре 1991 года Аркадий умер от рака печени.

В послужном списке Аркадия и Бориса Стругацких такие книги, как «Понедельник начинается в субботу», «Обитаемый остров», «Град обреченный», «Улитка на склоне». Их первые большие романы из цикла «Мир Полудня» представляли собой утопические произведения о мире победившего коммунизма. С течением времени и разочарованием писателей в советских реалиях они начали использовать научно-фантастическое иносказание для критики окружающей действительности — так, к примеру, появились культовые «Трудно быть богом» и «Пикник на обочине».