Имидж с девятью нулями. Откуда у теннисиста миллиард долларов

Роджер Федерер не играет на профессиональном уровне почти три года, но продолжает оставаться в центре внимания. Швейцарская суперзвезда, один из величайших теннисистов в истории, пополнил свой внушительный список достижений ещё одним – официально стал миллиардером.

Большой счёт

По оценкам журнала Forbes, чистый капитал Федерера (до вычета налогов) составляет $ 1,1 млрд. За 24 года на корте он выиграл бесчисленное количество трофеев, включая 20 титулов на турнирах «Большого шлема» и две олимпийские медали.

Когда в сентябре 2022 года Роджер провёл прощальный матч на Кубке Лэйвера, теннис уже вступил в новую эру, но даже на закате карьеры он оставался самым высокооплачиваемым игроком в мире и сохраняет этот статус уже после ухода из спорта.

Элитный клуб

Федерер стал седьмым спортсменом, чье состояние превысило $ 1 млрд. В этом списке также баскетболист Леброн Джеймс, гольфисты Тайгер Вудс и Фил Микельсон, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, боксёр Флойд Мейвезер. Примечательно, что первым атлетом-миллиардером тоже был бывший теннисист.

Румын Ион Цириак, выигравший «Ролан Гаррос» 1970 года в парном разряде и выступавший за сборную Румынии по хоккею на зимней Олимпиаде 1964 года, активно занимался инвестициями и стал миллиардером в 2007 году. Сегодня его капитал оценивается в $ 2,3 млрд.

В 2014 году в элитном клубе прописался член Зала славы баскетбола, шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан ($ 3,8 млрд). За ним последовали баскетболисты Мэджик Джонсон ($ 1,5 млрд) и скончавшийся в марте этого года Джуниор Бриджмен, чьё состояние на момент смерти оценивалось в $ 1,4 млрд. Джеймс ($ 1,2 млрд) и Вудс ($ 1,3 млрд) – единственные спортсмены, вступившие в «клуб девяти нулей» во время карьеры.

Капля призовых

Федерер провёл 310 недель на вершине мирового рейтинга, выиграл 103 турнира и заработал около $ 131 млн призовых. Но эта сумма меркнет в сравнении с его доходами за пределами корта. По турнирным доходам Роджер уступил соперникам из «Большой тройки» Новаку Джоковичу ($ 189 млн) и Рафаэлю Надалю ($ 135 млн).

Главные источники богатства Федерера – реклама, спонсорство и инвестиции. За карьеру он заработал около $ 1 млрд вне корта. Даже в 2020 году, когда травма на Australian Open вынудила его досрочно завершить сезон, Роджер всё равно заработал $ 106,3 млн до вычета налогов.

Безупречная репутация Федерера тоже сыграла свою роль. За вылизанный и скучный образ его иногда критиковали, однако для именитых брендов безупречный имидж швейцарца был весьма привлекательным. Сотрудничество с Nike принесло Роджеру около $ 150 млн, а в 2018 году он заключил 10-летний контракт с японским брендом Uniqlo на $ 300 млн.

Имидж и популярность Роджера принесли ему долгосрочные контракты с такими люксовыми брендами, как Rolex, Mercedes-Benz, Lindt и Moët & Chandon, что тоже способствовало росту его богатства.

Всё на ON

Инвестиции также внесли ощутимый вклад в состояние Федерера. В 2019 году он приобрёл 3% акций молодой швейцарской компании On, производящей спортивную обувь и одежду. Роджер не только вложил деньги, но и помог разработать дизайн теннисных кроссовок.

Уже через два года компания вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, а акционерный капитал Федерера сейчас оценивается в $ 375 млн. Сегодня в экипировке On выступают Ига Швёнтек, Бен Шелтон и Жоао Фонсека.

Даже после завершения карьеры Федерер сохраняет медийную ценность для брендов. Суммарное количество его подписчиков в соцсетях составляет 43,5 млн человек. По этому показателю он уступает Надалю (51,6 млн), однако уровень вовлечённости аудитории Федерера на этих платформах за последние три года составил 2,3%, что выше, чем у Надаля (0,5%) и Джоковича (1,2%). Для брендов это означает куда бо́ льшую эффективность рекламных кампаний.