Любовницы русских императоров: чем они расплатились за жизнь при дворе

Фаворитки русских монархов нередко жили в роскоши, но их положение всегда было шатким. Малейшая ошибка могла стоить им всего — титула, репутации и даже жизни. «Рамблер» расскажет, чем закончились судьбы женщин, чья близость к императорам была одновременно благословением и проклятием.

Петр I: Анна Монс и Мария Гамильтон

Петр I рано прославился своим непостоянством в личной жизни. Первой его официальной фавориткой стала Анна Монс, дочь богатого немецкого купца из Немецкой слободы в Москве. Их отношения длились почти десять лет. Анна принимала подарки от царя, а ее дом стал центром встреч иностранцев и придворных. Но слухи о ее симпатии к саксонскому послу спровоцировали разрыв. В итоге Анна оказалась под домашним арестом, а в 1714 умерла от чахотки.

Другую трагическую судьбу имела Мария Гамильтон, камер-фрейлина Екатерины I. Ей удалось соблазнить императора и стать его любовницей, но ненадолго — Петр I быстро к ней охладел. Тогда она закрутила роман с денщиком Иваном Орловым, но и с ним отношения продлились недолго. Чтобы его вернуть Мария стала одаривать его тем, что крала у императрицы. А в 1717 году она родила от Орлова ребенка, которого сама и утопила, о чем вскоре стало известно царю. В 1719 году Мария была арестована. Ее обвинили в воровстве, тайных связях с разными мужчинами и детоубийстве. Суд вынес ей смертный приговор, и в том же году Гамильтон была казнена на Болотной площади.

Александр I: Мария Нарышкина

Император Александр I также имел фаворитку — польскую графиню Марию Нарышкину, обладающую невероятной красотой. Их отношения продолжались более 15 лет, и о них знали все в высшем обществе. Графиня, будучи в браке с богаейшим вельможей Дмитрием Нарышкиным, сопровождала монарха в поездках и фактически вела жизнь первой дамы, хотя и у императора была официальная жена Луиза Мария Августа.

Александр I разорвал отношения с любовницей после того, как стало известно о ее неверности. Вместе с дочерью Софьей, рожденной от императора, в 1813 году она покинула Россию и переехала в Европу. Наследница монарха много болела и после брака, заключенном в 1824 году скоропостижно скончалось. Ее мать вскоре овдовела, но снова вышла замуж за генерала Брозина. Она умерла в Германии в 1854 году.

Александр II: Екатерина Долгорукова

История Александра II и Екатерины Долгоруковой — стала одной из самых известных. Их роман начался в 1860-е годы, когда Долгоруковой было чуть больше двадцати. Дворянка быстро сблизилась с императором, и их отношения вызвали бурю негодования при дворе.

Александр II не скрывал своей глубокой привязанности к любовнице и поселил ее рядом с Зимним дворцом. У пары родились четверо детей. После смерти императрицы Марии Александровны в 1880 году монарх официально женился на Долгоруковой, что вызвало громкий скандал. Враги Екатерину обвиняли в жадности и чрезмерном влиянии.

После убийства Александра II в 1881 году Екатерина вместе с детьми уехала за границу. Она жила между Францией и Италией и вела тихую и непубличную жизнь. Долгорукова умерла в 1922 году в Ницце.

История фавориток российских императоров-мужчин показывает, насколько шатким было их положение. Их судьбы напоминают: близость к трону приносила богатство и власть, но всегда стоила огромного риска.

