Болезненное решение: что случилось с «Крепким орешком»

Актер Брюс Уиллис знаком многим с детства. На звезду «Крепкого орешка» хотели походить многие мальчишки, а женщины мечтали о таком же смелом и сильном спутнике жизни. Однако три года назад актер столкнулся с неизлечимым заболеванием. А на днях его жена сообщила о принятии сложного, но необходимого решения.

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис сообщила в соцсетях, что является единственным официальным опекуном актера, страдающего лобно-височной деменцией. Каждый день на протяжении уже почти трех лет она сталкивается с новыми вызовами и трудностями, стараясь продлить мужу нормальное существование.

Недавно Эмма выпустила книгу под названием «Неожиданное путешествие: обретение силы, надежды и себя на пути ухода». Ее мемуары и наблюдения, уверена Хеминг-Уиллис, помогут другим людям, чьи родные столкнулись с таким непростым недугом.

«Я действительно чувствовала себя такой одинокой, такой изолированной. Мне казалось, что то, через что проходит наша семья, то, через что проходит Брюс, настолько уникально», – отметила она.

По просьбе Эммы был снят документальный фильм, рассказывающий о жизни ее мужа с диагнозом. В интервью писатель призналась, что после того, как Брюсу Уиллису поставили диагноз, она круглосуточно начала работать для того, чтобы обеспечить мужу безопасность и комфорт.

Жертвы ради мужа

Ради любимого Эмма пожертвовала досугом их общих дочерей. Из-за особенностей их быта Хеминг-Уиллис не могла позволить подругам девочек ночевать у них дома или играть в громкие и весёлые игры.

Из-за этого буквально вся семья стала жить в изоляции. Все заботы сводились к обеспечению комфорта Брюса Уиллиса.

Уход и безопасность

Именно поэтому Эмма решилась на непростой шаг. Она заявила, что дети не должны видеть ее страдания и то, как стремительно меняется их отец. Чтобы жизнь начала налаживаться, а супруг получал круглосуточный уход, Хеминг-Уиллис переселила актера в отдельный дом.

Как призналась супруга «Крепкого орешка», в жилище есть все необходимое медицинское оборудование, препараты и еда. За актером в круглосуточном режиме будут наблюдать специалисты, а сам он сможет жить в тишине и спокойствии.

Также актеру знакома обстановка в доме, и он сможет меньше нервничать.

Поддержка семьи

Первой на обстановку в доме Эммы и Брюса обратила внимание одна из старших дочерей актера от Дэми Мур Таллула. Она пригласила на консультацию специалиста по уходу за пациентами с деменцией Типу Сноу, которая убедила писательницу пойти на серьёзный шаг ради собственного ментального здоровья и благополучия дочерей.

«Одна из самых сложных вещей – признать, что вы в шоке. Вы понятия не имели, что вам предстоит», – отметила Сноу.

Болезнь Брюса Уиллиса очень сблизила Эмму и бывшую жену актера Дэми Мур. Звезда фильма «Солдат Джейн» и трое ее дочерей стали частыми гостями в доме Эммы. Они всячески помогали ей по дому, ухаживали за Брюсом и общались с ним.

© Личный блог Таллулы Уиллис

Неожиданный удар

О том, что любимый многими актер столкнулся с серьёзными проблемами, поклонники Уиллиса узнали весной 2022 года. Тогда в СМИ прошёл слух о возможном завершении актёрской деятельности.

Сам Уиллис проблемы со здоровьем не комментировал. Его представитель отмечал: скоро на экраны выйдут новые картины с участием знаменитости. Однако реальность оказалась суровее.

Режиссёр Мэтт Эскандери, много лет проработавший с Уиллисом, отметил, что актер действительно не может сниматься как прежде. В частности, ему стало сложно запоминать тексты и держаться на площадке. Из-за этого его роль в новом проекте «Стекло» заметно сократили.

Через несколько месяцев супруга актёра подтвердила слухи о болезни. Эмма Хеминг-Уиллис заявила, что у Брюса диагностирована афазия — одна из форм деменции. Она пояснила, что актер действительно столкнулся с проблемами с памятью и много времени проводит дома.

Осенью 2022 года Брюс Уиллис продал права на использование своей внешности компании Deepfake. После этого сомнений ни у кого не возникало: актер серьёзно болен, и его возвращение в кино невозможно.

А в феврале 2023 года Эмма Хеминг-Уиллис сообщила: у супруга лобно-височная деменция. Со временем он перестал узнавать некоторых домочадцев, выходить из дома без сопровождения и отказался от посещений светских мероприятий.

Недавно Эмма призналась: Брюс почти перестал говорить и нормально передвигаться, что усложняет жизнь всей семьи. После переселения в отдельный дом, уверена писательница, она с дочерьми сможет начать жить полноценной жизнью, не забывая о муже, которому сегодня необходимо особое внимание.