В мире фигурного катания имя Ондрея Непелы навсегда останется символом выдающегося мастерства и в тоже время трагической судьбы. Легендарный чехословацкий спортсмен, завоевавший золото Олимпиады-1972, ушел из жизни в возрасте 38 лет из-за тяжёлой болезни, которую тщательно скрывал.

Путь к вершине начался для Непелы в раннем детстве. Уже в семь лет он нашел своего наставника – Хильду Мудра, с которой в дальнейшем прошел весь спортивный путь. Их сотрудничество продолжалось почти 30 лет, а тренер до конца жизни раздавала награды на турнире памяти своего выдающегося ученика. Она скончалась 22 ноября 2021 года на 96-м году жизни.

Золотой период в карьере Непелы пришелся на начало 1970-х годов. Фигурист завоевал три титула чемпиона мира подряд и олимпийское золото в Саппоро. За девять лет во взрослом спорте он дважды становился вице-чемпионом мира, пять раз выигрывал чемпионат Европы и трижды получал бронзовые медали континентального первенства.

Уникальность стиля Непелы заключалась в его методичном подходе к тренировкам и безупречной технике. Несмотря на то, что в артистизме он уступал некоторым соперникам, его точность в исполнении элементов и стабильность приносили победы. По воспоминаниям Мудры, она нередко оставляла юного спортсмена на льду и, поручив отработать определённый элемент в течение часа, неизменно заставала его за усердной тренировкой спустя время.

Хотя Ондрей и не считался выдающимся артистом (в этом компоненте он, вероятно, даже проигрывал своему основному конкуренту Сергею Четверухину), его технические достоинства обеспечивали значительное преимущество в турнирной борьбе. Фигурист мастерски исполнял все тройные прыжки (за исключением акселя) и демонстрировал безупречную чистоту линий как в произвольной программе, так и в обязательных фигурах. Именно эти качества позволяли ему уверенно лидировать после завершения первой части соревнований.

Непела не питал антипатий к политическому режиму в отличии, например, от своей «предшественницы» Алёны Вржановой, которая выиграла два подряд чемпионата мира в конце 1940-х, причем со второго она сбежала, запросив в Лондоне политическое убежище, и больше в коммунистическую Чехию не вернулась.

Пражская весна 1968 года прошла мимо него – даже в чешских и словацких документах нет упоминания о каких-либо публичных заявлениях по теме. С одной стороны, понятно – Непеле было всего 17, с другой – обычно в таком возрасте молодым людям свойственно бунтарство. Находясь под постоянным наблюдением, Непела не только посещал формальные встречи с важными партийными руководителями, но и неизменно проявлял лояльность к режиму, что продолжалось до последнего дня его карьеры, завершившейся ещё до начала Бархатной революции.

После завершения карьеры в 23 года Непела успешно работал тренером и привёл немецкую фигуристку Клаудию Ляйстнер к титулу чемпионки Европы. Однако радость тренерского успеха была омрачена – через две недели после победы ученицы в 1989 году Непела скоропостижно скончался от рака лимфоузлов в возрасте 38 лет, развившегося на фоне СПИДа.

Свою болезнь фигурист тщательно скрывал. Спустя время стало известно о связях Непелы с канадцем Толлером Крэнстоном – бронзовым призером Олимпиады-1976*. Доподлинно неизвестно стали ли именно эти отношения катализатором и причиной болезни. Трагический финал жизни Непелы стал одним из первых случаев смерти от СПИДа среди известных спортсменов.

________________________

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.