Почему Барбара Брыльска писала письма на тот свет

Барбара Брыльска — звезда польского и советского кинематографа. У нас в стране ее самая известная роль — Надя Шевелева, в главном хите новогодних праздников, фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Успешной актрисе не слишком везло в личной жизни. Только в третьем браке Брыльска обрела счастье и родила двух детей — дочь Барбару и сына Людвига. Дочь пошла по стопам матери и тоже стала актрисой, но ее жизнь, увы, оборвалась на взлете.

© Б. Брыльска в фильме «Города и годы». 1974 г.

После двух неудачных браков Барбара Брыльска уже не верила в женское счастье. Ей было уже под 30, а в жизни была только работа. Знакомство с врачом Людвигом Космалем все изменило. Актриса вышла из депрессии и, наконец, поверила, что и в ее жизни есть место простым семейным радостям.

Они поженились в октябре 1970, а в 1973 Барбара, которой было 32, родила первого ребенка — дочь Басю. Это событие актриса восприняла как чудо. Она много лет мечтала о детях, но ни в одном из двух предыдущих браков родить так и не смогла. Дочь Барбара росла красавицей и умницей, на радость родителям. От матери она унаследовала актерский талант и уже в 15 лет дебютировала в кино.

Девочка снялась вместе с мамой в исторической драме «Час полнолуния». Первый актерский опыт оказался удачным и на Басю обратили внимание известные режиссеры. Заметили ее и модельные агентства — в 18 лет Барбара Космаль начала модельную карьеру. Сначала девушка снималась для польских журналов, но вскоре ей предложило сотрудничество парижское агентство Marilyn Agency.

Она согласилась и целый год провела во Франции, участвуя в фотосессиях для модных журналов. Потом Барбара отправилась в Японию, где по контракту отработала несколько месяцев. Там она отметила свой 20 день рождения, который оказался последним. В перерывах между съемками и показами девушка успевала реализовать себя как актрису. Она сыграла второстепенную роль в фильме «Летучий голландец» и одну из главных ролей в картине «Мотив тени».

Трагедия на дороге

Барбара Космаль получила предложение от мэтра польского кинематографа Ежи Гофмана. Режиссер хотел снять девушку в своей исторической драме «Огнем и мечом» в одной из главных ролей. Но этим планам не суждено было сбыться. 15 мая 1993 года девушка отправилась на автомобильную прогулку со своим близким другом Ксаверием Жулавским, сыном режиссера Анджея Жулавского.

На одном из поворотов превысивший скорость Ксаверий не справился с управлением, машину выбросило с трассы и ударило о дерево правой стороной. Именно там, на месте пассажира, сидела Барбара. 20-летняя девушка погибла мгновенно, а виновник аварии отделался лишь небольшими ушибами. Это была не первая авария, в которую Барбара попала с Жулавским. До этого лихач Ксаверий уже однажды разбивал машину, где с ним находилась подруга. Но тогда все обошлось, хотя девушка некоторое время провела в больнице.

Ксаверий Жулавский стал режиссером. Чувство вины за трагическую гибель подруги не покидало его и первый свой фильм, «Хаос», он посвятил Барбаре Космаль. В одном из интервью он сказал об этой картине так:

«Что я мог сделать со случившимся? Изменить себя, снять фильм и не притворяться перед окружающими, что ничего не произошло. Авария стала первым событием в моей жизни, которое меня глубоко потрясло и навсегда оставило свой след. „Хаос“ — мой первый в жизни фильм. Потому эти две истории должны были соединиться. Я пытался рассказать, что такое авария, какое это огромное потрясение и трагедия. Там все показано точь-в-точь как в действительности. За исключением событий в фильме, предшествующих самой аварии».

Жизнь без Баси

Барбара Брыльска считает, что в судьбу ее дочери вмешался жестокий рок. Во время беременности она ходила к гадалке и та ей сказала, что двух Барбар в одной семье не будет и одна непременно уйдет. Эти слова актриса вспомнила только после трагической гибели дочери. Брыльска рассказывала, что после смерти Баси, она плакала ежедневно три года. Чтобы заглушить душевную боль, ей приходилось принимать сильнодействующие успокоительные препараты.

В обществе Барбара Брыльска не нашла поддержки. Пресса обсуждала ее семейную драму, а окружающие внимательно следили за каждым ее шагом. Даже похороны Баси превратились в фарс. В этот тяжелый момент все обсуждали костюм актрисы, в котором она шла за гробом. Позднее Брыльска напишет об этом вот что:

«На похоронах кто-то заметил, что у меня черная юбка выше колена, но я другой не нашла. Пошли сплетни: „Как, на похороны своей дочери она пришла с открытыми коленями?“ Вот о чем они думали!».

Звезда призналась, что ей было настолько тяжело, что она задумывалась о суициде. Ее спасло то, что в семье был еще один ребенок — сын Людвиг, родившийся на 9 лет позже Баси. Актриса посвятила свою жизнь наследнику, но никогда не забывает и о дочери. Брыльска постоянно ходит на могилу Барбары, а первые три года оставляла на надгробной плите письма.

Писать дочери она перестала после мистического случая. Однажды в квартире актрисы зазвонил телефон, и в трубке она услышала голос дочери. На том конце провода поинтересовались, как у нее дела, а потом пошли гудки отбоя. Брыльска решила, что это душа Баси просит ее не беспокоить, и больше писем на тот свет она не писала.