Как спортсмен бежал из СССР и был заочно расстрелян

Счастливая жизнь в СССР иногда так надоедала, что граждане совершали самые фантастические поступки, чтобы попасть на «загнивающий» Запад. 20-летний спортсмен Петр Патрушев был настроен расстаться с советской действительностью настолько решительно, что его не смогло остановить даже Черное море. Смельчак вплавь покинул Родину и, преодолев 35 км, достиг турецкого берега.

В июне 1962 года профессиональный пловец Петр Патрушев переплыл участок моря между курортным Батуми и Турцией. Юноша был только в плавках и ластах, но физическая подготовка, опыт, а главное — страстное желание бежать, помогло ему преодолеть 35 км моря целым и невредимым.

© На карте Батуми совсем рядом с Турцией, но их отделяет более 30 км моря

В СССР таких случаев еще не бывало и поступок спортсмена привел власти в ярость. Патрушева заочно приговорили к высшей мере, но герою от этого было ни тепло, ни холодно. Петр обосновался в Австралии и осуществил свою давнюю мечту — стал переводчиком-синхронистом. Позднее ему приходилось даже переводить на официальных встречах лидеров своей бывшей родины — сначала Горбачева, а потом и Путина.

Петр Патрушев родился в 1941 году в Сибири, в деревне Колпашево Томской области. Отец мальчика, ветеринар, так никогда не увидел сына, так как погиб на фронте за месяц до его рождения. Хотя Петю воспитывала мама, расслабляться ему не приходилось. Простая, трудолюбивая женщина была излишне сурова с сыном и любила приговаривать: «Пожалеешь палку — загубишь ребенка».

С ранних лет Патрушев познал холод, голод и трудную деревенскую работу, но никогда не жаловался на жизнь. После школы парень отправился в Томск, где поступил в техникум. Петр любил плавать с детства и коротким сибирским летом не упускал возможности сбежать со сверстниками к реке. Но в техникуме он занялся плаванием серьезно и очень скоро о нем знали далеко за пределами области.

Кандидатуру молодого спортсмена даже рассматривали для участия в Олимпиаде 1964 года в Токио, но судьба распорядилась иначе. После окончания техникума Патрушев не смог поступить в университет и его забрали в армию. Там физически крепкий и принципиальный парень вступил в конфликт со старослужащими и, чтобы избежать расправы, выдал себя за психически больного.

Рядовому Патрушеву удалось обвести вокруг пальца медиков санчасти и его направили в Томскую психиатрическую больницу. Но там никто не собирался церемониться с молодым симулянтом и, когда Петр узнал, что его собираются лечить «тяжелыми» препаратами, то решился на побег.

Несмотря на то, что из вещей у парня был только один больничный халат, он умудрился покинуть лечебное заведение, пересечь город и укрыться в доме своего тренера по плаванию. Там он впервые и задумался о побеге из СССР. Позднее в своей книге «Приговорен к расстрелу» Патрушев опишет себя в те годы так:

«Мне только что исполнилось двадцать лет. Я был дерзким, упрямым, независимым и довольно начитанным молодым человеком. Я хотел путешествовать, изучать языки, читать закрытую от нас литературу, увлекался историей, философией, психологией, медициной, занимался йогой, гипнозом и психотехниками, пробовал писать. Меня не устраивала безысходность, в которой мы все тогда жили; не прельщала перспектива быть покалеченным в армии… Сказалось, быть может, что я вырос в Сибири и привык сам себе выбирать дорогу».

Парень верил в знамения и его желание бежать из страны подкрепили предсказания, сделанные разными людьми в разные годы. Когда Патрушев уже жил за границей и работал переводчиком, его мать рассказала, что не была удивлена побегом. По ее словам, когда Петр учился в Томске, в их дом в деревне Колпашево пришла пожилая цыганка. Она нагадала женщине, что ее сын будет жить на Западе, станет известным и напишет книгу.

План побега родился быстро — Патрушев решил использовать то, что умел лучше всего. Он приехал в Батуми и начал готовиться к опасному морскому заплыву.

«Море для моей цели выглядело превосходно: волны около трети метра высотой, спокойно катящиеся, стабильные, насколько хватал глаз. Такой же прогноз погоды дали на ближайшую пару дней, — пишет Петр в своей книге. — Все было готово. Я, как обычно, пошел на тренировку, но много не плавал. Пожаловался на плохое самочувствие и сказал, что после обеда не приду».

Патрушев пришел в свою комнату в общежитии и быстро собрался. Он сложил в сумку только самое необходимое — купальные принадлежности, ласты, пояс с запаянными в полиэтилен документами, иглу и компас, небольшой нож, крепящийся к поясу. После этого лег отдыхать — побег должен был состояться на закате.

Около 17.00, незадолго до возвращения с работы соседа по комнате, Петр покинул общежитие через окно второго этажа и направился к пляжу. Там он закопал в песок часы, которые были для него лишним грузом и, дождавшись сумерек, надел свое снаряжение. Чтобы его не заметили, Петр не подходил к линии прибоя — к морю он пробрался по заиленному оросительному каналу.

Уже в море Патрушев едва не столкнулся с пограничным нарядом, который патрулировал прибрежные воды на лодке. Но военные курили и травили от скуки байки, поэтому не увидели и не услышали беглеца. Но это было только первое препятствие — впереди пловца подстерегали другие патрули, а также рыбацкие сети, радары, прожектора и множество других опасностей.

«Включился первый прожектор. Он хлестнул море подобно щупальцу гигантского осьминога. Я глубоко нырнул, чувствуя, как растет давление в ушах. Все мои тренировки, испытания на пляже будто бы испарились. Теперь я остался с опасностью наедине, без всякой подстраховки. Напомнил себе: если так реагировать на каждый прожектор — далеко не уйти. Надо просто лежать чуть-чуть под поверхностью воды, распластавшись, как медуза, чтобы сберечь силы и не быть обнаруженным».

То, что задумал Петр Патрушев, могло быть осуществлено только настоящим атлетом со стальным телом, безупречной выдержкой и невероятной силой воли. У беглеца все получилось и он достиг турецкого берега, изможденный, но счастливый. Но на чужбине героя поджидала другая опасность — турецкие власти тут же арестовали беглеца и отправили в тюрьму.

Полтора года Петр провел за решеткой, а следователи все это время требовали, чтобы он признал себя советским шпионом, заброшенным к ним с подводной лодки. История пловца была настолько невероятной, что все считали ее лишь плохо продуманной шпионской легендой.

Петра морили голодом и жаждой, не давали спать, а однажды даже вывели во двор и «расстреляли» холостыми патронами. Не дождавшись от Патрушева признания, турки были вынуждены согласиться с версией о заплыве из Батуми и отпустили его. Бывший советский гражданин не стал задерживаться на негостеприимной турецкой земле и вскоре отбыл в Австралию.

Там, на другом конце Земли, Петр воплотил в жизнь свои мечты — окончил университет, стал переводчиком и начал путешествовать по миру. В 90-м году расстрельную статью Патрушева аннулировали и он смог побывать в России. Всего Петр приезжал на бывшую родину 9 раз и, по его словам, никогда не чувствовал себя там уютно.

Человек, который сумел преодолеть на пути к мечте море, всю жизнь прожил рядом с водой и даже умер у линии прибоя. 28 марта 2016 года на пляже Murrays Beach в Jervis Bay в Австралии у Петра Патрушева случился инсульт, который оборвал его жизнь.