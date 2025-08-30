JALAGONIA рассказала о первом сольном концерте в Москве

4 сентября певица Диана Джалагония (JALAGONIA) собирается подвести итоги яркого лета своей карьеры концертом в московском клубе «16 тонн».

© из личного архива Jalagonia

Этим летом ее трек «Дежавю» дважды стал хитом и занял первую строчку крымского чарта, и уже третий месяц держится в первой десятке хит-парада Русского Радио «Золотой граммофон». По словам певицы, концерт подарит зрителям незабываемые впечатления, а само шоу пройдет с живым звуком и хореографией. В трек-листе — песни из ее дебютного сольного альбома «Отель моих снов» и новая, очень важную для певицы песня.

Перед концертом JALAGONIA рассказала о том, как ей близок клуб «16 тонн», и что именно она хочет подарить поклонникам в этот вечер.

— Совсем скоро у тебя концерт в клубе «16 тонн» – чего ждать зрителям? Будет ли что-то особенное, чего ты раньше не делала на сцене?

— Каждый выход на сцену – особенный. Сцена, как воды бурной реки – никогда не позволит тебе оставаться прежним. Ты развиваешься на каждом этапе. Это первый сольный концерт в моей жизни, впервые я буду петь людям, которые придут потому, что выбрали меня, мою музыку, купили билеты. На этом концерте будут исполнены песни из моего альбома «Отель моих снов», а также состоится премьера очень важной для меня песни, я спою ее впервые.

— «16 тонн» – легендарное место. Многие здесь выступали, ты планируешь большую концертную программу?

— Несмотря на то, что клуб довольно компактный и уютный, мы подошли к подготовке очень серьезно. Помимо своей авторской программы я буду исполнять попурри из мировых хитов. Мы задействуем всю номенклатуру световых приборов, которую только возможно разместить в зале. Также мы готовим очень яркий контент для экрана, на сцене со мной будут и музыканты, и балет! Я сделаю все, чтобы мое шоу стало особым событием и для клуба 16 тонн и для моих зрителей.

— Какая главная идея шоу? Что планируешь показать зрителю?

— Главная идея – это подарить людям энергию и любовь. Это самое важное. Я хочу чтобы зрители после концерта еще долго пребывали в состоянии эйфории и духовного подъема. Для артиста нет ничего важнее. Буду удивлять вокальными элементами, танцами, образами и, конечно, только живым звуком! Я особенно люблю живой звук, живые инструменты, потому что это иначе звучит и ощущается совсем по-другому.

— Много ли времени занимает подготовка?

— Все время, абсолютно все, несмотря на параллельные выступления и съемки: например, мы только вернулись с «Новой Волны», и я сразу уехала сниматься для МУЗ ТВ, в шоу, где я ведущая. Я ежедневно по несколько часов в день занимаюсь вокалом, хореографией, репетирую с музыкантами.

— Что самое важное ты хочешь донести зрителям и слушателям, которые придут на твой концерт?

— Нет ничего важнее любви и как поется в моей новой песне: «Если б это был последний день, я бы обняла родных людей, я бы сказала, что люблю их все сильней». Для артиста главное — отдать и получить огромную любовь. Поэтому жду каждого 4 сентября на своем первом сольном концерте в клубе «16 тонн»!