Ушел в монастырь и вернулся: как живет «непутевый» Максим Дрозд

Максим Дрозд известен многим по сериалам «Проклятый рай», «Штрафбат», «По законам военного времени». Блестящая карьера — лишь часть его насыщенной жизни. С чем столкнулся артист за пределами съёмочной площадки и почему на время бросил профессию — читайте в нашей статье.

Максим Дрозд родился и вырос в одном из неспокойных районов Киева. Местные называли его Шулявкой, а дети с раннего детства знали: по ночам там ходить опасно, ведь можно было вернуться домой без денег и «новых кроссовок».

Отцом будущей звезды стал народный артист Украины Георгий Дрозд. Мужчина с детства прививал сыну любовь к искусству. При этом Максим рос в строгости. Он вспоминал: отец умел без крика и давления влиять на его поведение и поступки.

Несмотря на огромное желание стать артистом и пойти по стопам родителя, с первого раза Максим Дрозд поступить в театральное училище не смог. Чтобы не терять время, он отправился в армию. Служба проходила в войсках ВДВ. Этот опыт актер назвал полезным для нынешней работы.

«Проклятый рай» и сотня ролей

Вернувшись домой, Дрозд снова предпринял попытку стать студентом театрального. Он поступил в школу-студию МХАТ, где учился на одном курсе с Анастасией Заворотнюк и Егором Пазенко. Диплом будущий артист получил в 1993 году, однако его кинокарьера началась двумя годами ранее.

В 1991 году Максим Дрозд сыграл в военной драме «Афганец». После выхода фильма режиссёры наперебой стали звать артиста в свои проекты. Так Дрозд успел перевоплотиться в криминальных авторитетов, следователей, военных. На его счету почти сто ролей, и останавливаться на достигнутом он не намерен.

«Мне часто говорят: “Ты всегда — военный”. А я и правда в армии служил. В жизни прошел это — поэтому и на экране органично», — говорит артист.

Настоящий успех актера настиг после выхода фильма «Штрафбат». Затем вышла картина «Проклятый рай», на съёмках которого Дрозд познакомился со своей будущей женой — Викторией Полторак.

© Кадр из фильма «Штрафбат»

Сегодня актёр продолжает сниматься в кино. При выборе роли он обращает внимание на наличие правды. Она обязательно должна быть, даже тёмной, уверен Дрозд.

Три брака и четверо детей

Первой женой артиста стала балетмейстер Лидия Фомина. Брак пары продлился с 1991 по 2002 год. Дочь пары Дарья сейчас живёт в Риге. Девушка — чемпионка Европы по настольному теннису. С отцом у неё сложились отличные отношения. Максим всегда интересуется делами наследницы и старается видеться с ней как можно чаще.

Со второй женой, мастером спорта по плаванию Анастасией Бровкиной, артист сочетался браком в 2003 году. В браке у пары появились на свет дочь Мария и сын Егор. В 2010 году неожиданно для многих супруги расстались.

© Максим Дрозд с детьми Егором и Марией

Вскоре актер женился на коллеге по сериалу «Проклятый рай» Виктории Полторак. 12-летняя разница в возрасте пару не смутила. Незадолго до свадьбы актриса родила от возлюбленного дочь Софию. Спустя пять лет совместной жизни артисты развелись. По словам Максима, в разрывах больше его вины.

Несмотря на разводы, актер сохранил отличные отношения с детьми и бывшими женами. А с Анастасией Бровкиной он и вовсе живёт по соседству.

Уход в монастырь

В начале 2000-х Максим Дрозд уехал в монастырь. Целых полгода он прожил в Китаевой пустыни под Киевом. По словам актёра, на тот момент это было единственно верное решение, поскольку в его жизни было много неопределённостей.

О своей жизни в монастыре артист рассказывает скромно. Дрозд отметил: он был уверен, что не сможет прожить там больше недели, однако за несколько месяцев его мысли стали чище, а сам он снова обрёл вкус к жизни и соскучился по профессии.

Примечательно, что незадолго до решения сына в монастырь ушла его мама. Людмила Курортник оставила мужа-артиста и приняла постриг в 1997 году. Уже больше двадцати лет она живёт в обители. Максим Дрозд, как может, помогает монастырю, в котором живет родительница.

Внебрачный сын

В 2019 году в эфире ток-шоу неизвестная женщина из Таганрога сообщила, что много лет назад родила от актёра сына.

Женщина утверждала: она познакомилась с Дроздом во время гастролей артиста, и между ними был непродолжительный роман. Сам актер слова «возлюбленной» отрицал.

Он пояснил, что сказанное женщиной — неправда. Он видел ее впервые в жизни, и интимной связи между ними быть не могло.

Чтобы узнать правду, артисту и его названной пассии пришлось проходить тест на полиграфе в прямом эфире. Прибор показал, что женщина лжёт.

Сегодня Максим Дрозд продолжает сниматься в кино. В этом году запланировано несколько премьер с его участием.