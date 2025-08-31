Братья из Шотландии пересекли Тихий океан с мировым рекордом

Три брата из Шотландии установили мировой рекорд, совершив самое быстрое плавание на лодке через Тихий океан. Джейми, Юэн и Лаклан Маклин стартовали из Перу и, преодолев более 14 тысяч километров за 139 дней, прибыли в австралийский город Кэрнс. Предыдущий рекорд составлял 160 дней и был установлен в 2014 году российским путешественником Федором Конюховым.

Трое рекордсменов подошли к пристани, играя на волынках и размахивая флагами Шотландии, Австралии и Великобритании. На берегу пловцов встречали более 50 человек, в том числе их мать и другие члены семьи.

За несколько часов до прибытия один из братьев отправил родственникам видеосообщение, в котором попросил их подготовить для братьев пиццу и пиво.

Шотландцы рассказали, что путешествие выдалось непростым: им пришлось пережить несколько сильных штормов, в ходе одного из которых младший брат выпал за борт, а также столкнуться с дефицитом продовольствия в последние дни плавания.

Сообщается, что братьям удалось собрать порядка 950 тысяч долларов США в качестве пожертвований. Средства будут направлены на проекты по обеспечению чистой водой жителей Мадагаскара.