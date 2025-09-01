«Живу за них за всех»: чем запомнится «стальная бабушка» Мария Колтакова

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова ушла из жизни на 104-м году, буквально на днях отпраздновав 82-ую годовщину победы в Курской битве, участницей которой она сама была в огненном 1943-м. Ее уже при жизни назвали человеком-легендой - в свои уже преклонные свои годы Мария Денисовна ставила удивительные рекорды, а еще "железной бабушкой" - за несгибаемый характер и волю к жизни. А она поправляла: "Не железная я - стальная. Железо ржавеет".

Биография Марии Денисовна известна всем, кто ее знал. Вчерашняя школьница, она записалась добровольцем как только объявили о начале Великой Отечественной. Дальше - медицинские курсы и фронт. Хрупкая девчонка вынесла с поля боя более 300 раненых, спасла сотни жизней, прошла горнило Курской битвы, освобождала Воронеж, Харьков, дошла до Праги, там и встретила Победу. И до Берлина бы дошла, но была ранена.

Сама в многочисленных интервью рассказывала о ранениях без особых эмоций, как и о похоронке, которая ошибочно пришла ее семье. Вернулась Мария Денисовна домой и порвала эту бумагу. Вместо нее - боевые и государственные награды - "За отвагу", "За боевые заслуги", орден Славы III степени, ордена Отечественной войны I степени, медали "За заслуги перед Белгородом" I степени, почетный знак "Воронеж - город воинской славы". А дальше - трудилась всю свою жизнь и даже в преклонные годы восхищала мужеством, стойкостью и безграничной любовью к жизни.

Прыгнула с парашютом в 93 года, установив рекорд. Но не для рекорда ради: свой прыжок посвятила погибшему в Великой Отечественной брату. А дальше - череда удивительных достижений: ныряла с аквалангом, освоила управление танком Т-72, участвовала в экстремальных гонках, летала на дельтаплане... И даже сотый день рождения решила отметить так, чтобы запомнился не только близким: встала на гвозди и продержалась на них сто секунд. Всегда шла в ногу со временем - даже социальные сети освоила и к каждой значимой дате записывала поздравления, обращения. Слова поддержки от Марии Денисовна слышали и воронежцы, и куряне, и белгородцы. Пример для участников СВО, она не обделяла своим вниманием и их: "Враг будет разбит! - верила и повторяла в обращениях к защитникам родных рубежей, призывала вновь бороться с нацизмом и неизменно подчеркивала: - Победа будет за нами!"

Только тосковала Мария Денисовна по уже ушедшим фронтовым товарищам, и теперь, когда ее саму скоро проводят в последний путь, ее близкие вспоминают, как она говорила: "Я живу за них за всех... Придет время, они меня встретят, спросят, как жила, что видела, я и расскажу".