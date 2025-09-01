Ольга Кабо: сбежать от мужа-тирана, родить в 44 и стать счастливой

Ольга Кабо ворвалась в мир кино со своей особой энергетикой. Ее героини всегда элегантны и сдержанны, красивы и умны. Мало кому известно, но за пределами съёмочной площадки артистка переживала собственную драму, проявляя терпение и стойкость.

Будущая кинозвезда родилась в 1968 году. Ее родители тогда ещё были студентами, поэтому воспитанием маленькой Оли занялась бабушка. Когда девочка подросла, а родители получили дипломы — семья воссоединилась.

Мать и отец старались наверстать упущенное: все свободное время они проводили с наследницей, ходили вместе в театры и музеи, смотрели фильмы и много разговаривали.

Ольга отлично училась в школе и с лёгкостью освоила английский язык. В свободное время девочка вышивала, пела, занималась гимнастикой и живописью. Ей нравилось все, что связано с творчеством, однако настоящую страсть в ней пробудил театр.

В Театре юных москвичей в Доме Пионеров девочка стала одной из самых частых посетительниц. Вскоре ей предложили роль собачки. От нее Оля отказываться не стала, а во время спектакля ее заметила ассистент Одесской киностудии.

Она предложила талантливой девочке сняться в кино. Так будущая знаменитость оказалась в Одессе. Именно там, на съёмках фильма «И повторится все», Оля поняла: ее призвание — быть актрисой.

С тех пор жизнь девочки перевернулась: она записалась в театральную школу при Щепкинском училище и серьёзно готовилась к поступлению. За это время она не отказывалась от предложения и сыграла ещё несколько ролей.

Начало большого пути

Во время подготовки к поступлению Ольга не скрывала: она мечтает работать с Сергеем Бондарчуком. Для прослушиваний девушка выучила стихи на украинском языке и монолог Наташи Ростовой. Необычный выбор произведений удивил приёмную комиссию, а Ольга была принята на курс Бондарчука и Скобцевой.

Учёбу будущая звезда активно совмещала со съёмками. Она получала предложения от разных режиссёров, которые с радостью принимала.

В начале 1990-х, когда многие артисты столкнулись с творческим кризисом и отсутствием работы, Ольга Кабо работала сразу над несколькими картинами.

От комедии до драмы, от приключенческого кино до исторического — такой разной была ее работа.

На театральной сцене Ольга тоже была желанной актрисой. Ей предлагали совершенно неожиданные роли, которые она исполняла с лёгкостью.

В 35-летнем возрасте Кабо получила предложение сняться в американском фильме «Бегущий по льду». Актрисе было нужно сыграть русскую возлюбленную главного героя. Затем последовало ещё несколько предложений о работе в иностранных проектах.

Ради фильма «Крестоносец» Ольга обучилась каскадерскому мастерству и даже вступила в Ассоциацию каскадёров.

Успешная карьера не смогла отвлечь звезду от ее тяги к знаниям. Так, Кабо поступила на исторический факультет, который успешно окончила.

Сны о театре и любовь

Привлекательная внешность Ольги притягивала к ней немалое количество поклонников. Несмотря на старания Дмитрия Диброва завоевать сердце брюнетки, ее мысли уже были заняты будущим мужем.

Впервые под венец актриса пошла с владельцем банка Эдуардом Василишиным. Вскоре у пары родилась дочь Татьяна.

© Ольга Кабо с дочерью Татьяной

Сначала семейная жизнь была счастливой: мужчина уделял жене и дочери много времени, делал обеим дорогие подарки и исполнял почти каждое желание, они много путешествовали и жили почти без ссор.

В ответ от супруги он просил лишь одного: оставить карьеру актрисы и посвятить себя семье. Однако каждую ночь Ольга видела один и тот же сон: ей снились театр, овации и любимая сцена.

Она почти ежедневно говорила мужу, что очень скучает по профессии. Сначала мужчина отмахивался, а затем стал злиться на жену. Когда Ольга заявила, что возвращается к работе, в семье случился большой скандал.

© Ольга с мужем Эдуардом и дочерью Татьяной

Это не остановило актрису. Почти сразу после родов она отправилась на съёмочную площадку. В итоге брак распался: мужчина не смог смириться с решением жены.

Следующим избранником Ольги стал бизнесмен Николай Разгуляев. Он не сразу узнал в спутнице известную актрису, что очень ее обрадовало. Через год отношений пара поженилась.

Семейная идиллия совмещала в себе домашний уют и любимое дело. А через три года в один из дней актриса поняла: некогда любимый кофе стал ей неприятен.

© Ольга Кабо с мужем Николаем и сыном

Визит к врачу развеял сомнения звезды: Ольга была беременна. Так в 44 года знаменитость снова стала мамой, родив сына Виктора.

Неожиданный развод

Со стороны брак актрисы и бизнесмена казался идеальным. Однако в 2020 году в день рождения Николая пара призналась: они приняли решение развестись.

Несмотря на все слухи, бывшие супруги отзывались друг о друге с теплом и нежностью. При этом на самом деле Ольга несколько лет в судах отбивалась от кредиторов, желающих забрать ее жильё из-за долгов Николая. С трудом актриса доказала: ее имущество не имеет ничего общего с бывшими избранниками.

Сегодня актриса продолжает сниматься в кино и играть на сцене. Ольга много путешествует вместе с детьми, ходит с ними в музеи и на выставки.

О личной жизни актриса говорит коротко: она свободна и счастлива.