Иван Тургенев: как сторонник «искусства ради искусства» изменил ход русской истории

Не так уж много писателей, произведения которых читал буквально каждый россиянин, которые прочно укоренились и в национальном характере, и в разделяемом всей страной культурном коде. Иван Тургенев, автор «Отцов и детей» и «Записок охотника», безусловно, входит в этот пантеон русской литературы. Да и как можно рассуждать о том, откуда вышли мы все, не вспоминая о его дворянах и крестьянах, нигилистах и консерваторах, и, конечно же, о тургеневских девушках. Кем увлекался и как жил писатель, рассказывает материал «Ленты.ру» из цикла «Жизнь замечательных людей».

Молодой охотник зашел в березовую рощу. Стояла ранняя осень, погода была капризная и непостоянная: с самого утра перепадал мелкий дождик, то и дело сменяемый теплым солнечным сиянием. Охотник присел на усеянную листьями землю, прислонившись к небольшой березке, прислушался. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Ни одной птицы не было слышно.

Дрема нашла на него внезапно и тихо. Когда он открыл глаза, вся березовая роща была освещена солнцем

Но его внимание привлекло не это, а молодая крестьянка, которая сидела совсем рядом, шагах в двадцати, его не замечая. Девушка задумчиво склонила голову и уронила руки на колени. На одной ее ладони, до половины раскрытой, лежал пучок полевых цветов.

Появился ли через пару мгновений в роще наглый молодой камергер, растоптал ли он затем сердце девушки, была ли там на самом деле крестьянка или же все это молодому охотнику просто приснилось — не так важно. Значительнее то, что из таких зарисовок Иван Тургенев создал целую летопись русского XIX века, наполнив свои повести и романы героями того бурного времени.

Его сочинения и сейчас остаются своеобразным порталом в ушедшую эпоху, благодаря не только яркому языку и удивительно реалистичным пейзажным зарисовкам, но и точным психологическим портретам героев.

Такая творческая проницательность не может даваться без жертв. Ради этого Тургеневу пришлось пройти через многое.

«Матери боялся как огня»

Будущий классик русской словесности родился в октябре 1818 года в губернском городе Орле, в семье потомственных дворян. Его отец Сергей Николаевич Тургенев, кавалергард, участник Отечественной войны 1812 года, обладал обаянием светского льва, но промотал состояние на балах и в карточных играх. Спасая семью от разорения, он в 1816 году женился на Варваре Петровне Лутовиновой — немолодой владелице обширных земель и тысяч крепостных душ. Брак, скрепленный холодным расчетом, был несчастливым — супруги жили в вечных ссорах.

Первые девять лет Иван, второй ребенок в семье, провел в родовом гнезде — имении Спасское-Лутовиново в Орловской области﻿. Здесь всем заправляла его мать, женщина, в чьей душе уживались нежность и тирания. Она могла ночами читать детям сказки Жуковского, а утром приказать высечь крепостного за оплошность. Розги грозили и Ване даже за малейший проступок. За суровый нрав Тургенев прозвал маменьку Салтычихой.

Писатель рассказывал:

Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся как огня. Меня наказывали за всякий пустяк — одним словом, муштровали, как рекрута. Редкий день проходил без розог; когда я отважился спросить, за что меня наказали, мать категорически заявляла: «Тебе об этом лучше знать, догадайся»

При этом для всех своих сыновей (у Ивана были братья Николай и Сергей) Варвара Петровна нанимала лучших европейских гувернеров. Французский язык, Шиллер, Гете, библиотека с томами Карамзина и Пушкина — все это смешивалось в душе мальчика с болью от материнской жестокости. О тирании маменьки ходили настоящие легенды — например, она наряжала слуг в костюмы служащих государственных учреждений и называла их по фамилиям министров, да и в целом правила в имении на манер самодержавной государыни. По малейшему ее капризу, зависевшему от перепадов настроения, любой крестьянин или дворовый слуга мог быть облагодетельствован ею или лишен всех привилегий.

Именно в детстве, наблюдая за страданиями и унижениями крестьян, Тургенев выковал свою ненависть к крепостному праву.

«Слишком многим обязан Германии»

В 1827 году семья Тургеневых перебралась в Москву. Через три года отец навсегда покинул дом, оставив сыновей на попечение деспотичной Варвары Петровны. Иван учился в престижных пансионах, а в 1833 году поступил на словесное отделение Московского университета. 15-летний юноша, уже тогда выделявшийся богатырским ростом (под два метра!) и острым умом, вскоре впервые влюбился.

Его возлюбленная, княжна Екатерина Шаховская, вступила с ним в страстную интимную переписку, однако ответила взаимностью не Ивану, а его отцу, чем разбила мальчику сердце. Позже эта история стала основой повести Тургенева «Первая любовь»﻿.

Учебу в Москве Иван не окончил из-за семьи

Его старший брат поступил в гвардейскую артиллерию, и Тургеневы всем составом переехали в Санкт-Петербург. Иван же перевелся на историко-филологический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, где погрузился в философскую литературу. Год спустя в его столе уже пылились тетради с сотней стихотворений. Ранний Тургенев грезил вовсе не прозой — он хотел стать поэтом. Некоторые его стихи были опубликованы в журнале «Современник»﻿.

В период учебы Тургенева в университете основным его увлечением было чтение. Свободное владение иностранными языками, полученное благодаря домашнему образованию, позволяло ему изучать французскую литературу в оригинале. Мать знакомила сына с произведениями ведущих русских писателей первой половины XIX века. Среди его любимых авторов были Николай Карамзин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. Нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что Тургенев в университете был одним из лучших студентов.

В 1834 году семью постигла трагедия. Сергей Николаевич Тургенев скоропостижно скончался в возрасте 40 лет от почечно-каменной болезни. Он уходил в страшных муках, свидетелем которых стал Иван.

Спустя четыре года 20-летний Тургенев, получив степень кандидата наук в Петербургском университете, отправился в Европу для продолжения образования. Он поступил в Берлинский университет, где изучал классическую филологию, античную литературу, философию и европейские языки. Путешествовал по Франции, Италии и Голландии, знакомясь с культурой и социальным устройством этих стран.

В Берлине Тургенев погрузился в изучение трудов Гегеля, идеи которого стали основой его мировоззрения. Дискуссии с русскими интеллектуалами — Николаем Станкевичем и Михаилом Бакуниным, также учившимися в Германии, — укрепили его веру в необходимость просвещения и реформ для России. Этот период сформировал Тургенева как одного из самых эрудированных писателей своего времени, свободно владевшего несколькими языками и глубоко понимавшего европейскую культуру. Впоследствии он писал: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить ее».

Жизнь в Европе произвела на Тургенева неизгладимое впечатление

Сравнивая российскую действительность с европейским прогрессом, будущий писатель пришел к выводу, что Россия должна преодолеть косность, невежество и крепостничество и перенять западные ценности — образование, правовое государство и технологическое развитие. Эти идеи легли в основу его западнических убеждений, которые позже нашли отражение в его книгах.

«Поэт, талант, аристократ, красавец»

В 1841 году Тургенев вернулся в Россию, получил степень магистра греческой и латинской филологии в Петербургском университете и написал диссертацию — но отказался от научной карьеры, решив полностью посвятить себя литературе. Этот период стал переломным: он сблизился с ключевыми фигурами русской культуры — Николаем Гоголем, Сергеем Аксаковым, Федором Достоевским и Афанасием Фетом. Молодого писателя отмечали как яркую личность. «Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему?» — писал о нем Достоевский в письме к брату.

В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы Иван Тургенев

Всего через пару лет под инициалами Т. Л. вышла первая опубликованная поэма Тургенева «Параша», которую высоко оценил сам Виссарион Белинский. Критик стал не только наставником молодого литератора, но и его близким другом. «Этот человек необыкновенно умный… Отрадно встретить человека, самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры», — говорил о Тургеневе Белинский.

Эта дружба сыграла большую роль в творческой деятельности Тургенева: под влиянием Белинского он обратился к прозе. Так появились его первые повести: «Андрей Колосов» (1844), «Три портрета» (1846), «Бретер» (1847).

Переломным моментом стал 1847 год, когда в журнале «Современник» вышел рассказ «Хорь и Калиныч» — первый из цикла «Записки охотника». Тургенев, вдохновленный юношескими воспоминаниями о помещичьем быте, создал произведение, где главным антагонистом было крепостное право как таковое: «Я поклялся никогда не примиряться с ним». Реалистичные зарисовки жизни крестьян, их достоинства и трагедии потрясли общество. По легенде, даже будущий император Александр II, прочитав рассказ «Бирюк», укрепился в мысли о необходимости отмены крепостничества. Цикл, завершенный в 1851 году, принес Тургеневу всероссийскую славу.

«Она никогда не узнает нищеты»

В начале десятилетия произошло еще одно судьбоносное знакомство: в ноябре 1843 года Тургенев встретил выросшую во Франции испанскую певицу, замужнюю Полину Виардо, в которую накрепко влюбился. Ей было 22 года, ему — 25. Молодой писатель, воспитанный в строгих аристократических традициях, свободно владевший французским, сразу попал в круг поклонников певицы. Для Тургенева Полина стала олицетворением французской культуры, которую он идеализировал с детства. Их связь, начавшаяся с восхищения талантом Виардо, переросла в пожизненную привязанность.

Переписка Тургенева и Виардо длилась почти 40 лет, составив свыше шести тысяч писем

Даже в периоды совместной жизни они обменивались посланиями, в которых Тургенев демонстрировал виртуозное владение языками: французским, немецким, английским. Муж Полины Луи удивительным образом не пытался оттолкнуть Ивана, который, казалось, давал ему все основания для ревности. Искусствовед и переводчик, он стал для Тургенева другом и соратником. Их объединяло не только интеллектуальное сотрудничество (Луи редактировал французские переводы тургеневских романов), но и страсть к охоте. Словом, общение этого трио основывалось на взаимном уважении и общих интересах.

В 1841 году, навещая родовое имение, 23-летний Тургенев увлекся Авдотьей Ивановой, крепостной белошвейкой своей матери. Их связь привела к беременности. Тургенев собирался жениться на крестьянке, чтобы узаконить положение ребенка. Однако Варвара Петровна воспротивилась этому, закатив грандиозный скандал. Сын позорно бежал в Санкт-Петербург. Восемь лет спустя, вернувшись из Франции, где он жил вместе с семейством Виардо, Тургенев обнаружил в доме матери свою дочь Пелагею, рожденную Авдотьей. Мать забрала ее в дом годовалой, не сообщив об этом сыну и отказываясь признавать девочку своей внучкой.

«Я обнаружил здесь мою дочку, восьми лет, разительно на меня похожую. Глядя на это бедное маленькое создание, я почувствовал свои обязанности по отношению к ней — и я их выполню, она никогда не узнает нищеты — я устрою ее жизнь как можно лучше», — писал Тургенев Виардо.

Виардо, у которой уже была родная дочь, взяла девочку на воспитание в свой парижский дом. Пелагея была переименована в Полинет. Тургенев щедро финансировал ее содержание, регулярно отправляя крупные суммы на образование, гардероб и уроки музыки. Несмотря на заботу, его отношения с дочерью оставались сложными.

Полинет, чувствуя себя чужой в артистическом кругу Виардо, позже обвиняла отца в равнодушии. Однако Тургенев, связанный вечной привязанностью к Полине, видел в этом решении единственный способ обеспечить ребенку достойное будущее. Полинет вышла замуж за французского предпринимателя Гастона Брюэра в 1868 году, ее потомки до сих пор хранят архив писем Тургенева.

Варвара Петровна умерла 16 ноября 1850 года в Москве, в доме на Остоженке, в возрасте 63 лет, оставив Ивану в наследство почти две тысячи крепостных крестьян.

При всех этих бесконечных семейных и любовных драмах Тургенев не оставлял литературных и публицистических амбиций. В России он тесно общался с Гоголем, которого считал своим главным учителем (тот в ответ объявил Тургенева обладателем самого большого литературного таланта в стране). Гоголь умер в 1852 году. Узнав о его смерти, Тургенев написал статью-некролог, которую официальная цензура посчитала слишком восторженной и не пропустила. Писателю все же удалось протолкнуть публикацию, но за смелость он поплатился: его арестовали и отправили в ссылку в Спасское-Лутовиново.

Именно там он написал «Муму», один из самых пронзительных текстов в русской литературе. В основу сюжета легла судьба крепостного Андрея, которого он знал в детстве, — глухонемого дворника матери, утопившего по ее приказу любимую собаку. Рассказ о несчастном и его собаке стал настоящим символом бесчеловечности крепостного права.

Рассказ «Муму», опубликованный в журнале «Современник», стал литературной бомбой. Тургенев, уже известный благодаря «Запискам охотника», обрел репутацию обличителя крепостного права — причем настолько влиятельного, что его произведениями зачитывались, ужасаясь порядку вещей в собственной стране, те, кто от окутавшего Россию рабства получал самую прямую выгоду, а именно помещики, дворяне, даже члены царской семьи.

В ссылке также родилась повесть «Постоялый двор». После возвращения в Петербург Тургенев продолжил развивать психологизм своего литературного метода уже в пьесах: «Холостяк» и «Месяц в деревне» тонко изображали конфликты между жаждущей свободы личностью и консервативным, репрессивным обществом николаевской эпохи.

После смерти царя-консерватора Николая I начался период некоторой оттепели

На русский трон взошел более либеральный Александр II. Перемены почувствовал и Тургенев, для которого ослабление цензуры ознаменовало новый виток в творчестве и позволило создать цикл романов, ставших зеркалом общественных настроений.

Писатель принялся смело экспериментировать с жанрами, написал несколько драм, работал над повестями, но в историю литературы вошел как романист. В 1850-1870-е Тургенев сформировал канон социально-психологического романа, где личная драма героев переплеталась с историей целого поколения. Крепостной, нигилист, народник, лишний человек — раз за разом героем повествования становился новый тип, не похожий на предыдущих тургеневских персонажей. Помимо этого, литератор изменил читательское восприятие женских образов: в его романах они из объектов превратились в субъекты действия. Вскоре так называемых тургеневских девушек современники начали узнавать не только на страницах романов, но и в окружавшей их жизни. Немало их до сих пор — к счастью для нашего времени.

Именно в этот двадцатилетний период Тургенев создал свои главные романы: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети», «Дым», «Новь».

«Я с Толстым покончил все свои счеты»

Публиковался Тургенев в «Современнике», но в 1860-х ситуация осложнилась усилением роли Николая Чернышевского в редакторском составе журнала. Писатель-радикал превратил издание в политическое чтиво, на страницах которого все чаще появлялись агрессивные выпады против монархии.

Тургенев, настроенный скорее либерально, был против каких-либо радикальных смен системы. Писатель в принципе был сторонником «искусства ради искусства» и отвергал политизацию литературы, считая, что творчество должно быть свободно от идеологических рамок. Поэтому когда критик Николай Добролюбов опубликовал статью о романе «Накануне», в которой произведение Ивана Сергеевича рассматривалось исключительно с выгодного революционерам политического ракурса, писатель решил раз и навсегда порвать с «Современником».

За этим последовала череда ссор с друзьями и писателями

Тургенев перестал общаться с анархистом Михаилом Бакуниным из-за его «радикализации», поссорился с эмигрантом-публицистом Александром Герценом, в пух и прах разругался с Иваном Гончаровым, Федором Достоевским и даже Львом Толстым. Ссора с последним едва не привела к дуэли: Толстой усомнился в искренности поступка дочери Тургенева, помогавшей крестьянам. Писатели не общались 17 лет и помирились лишь в 1878 году.

В 1863 году Тургенев, следуя за Виардо, переехал в Баден-Баден — немецкий курорт, ставший его домом на 15 лет. Здесь, рядом с дорогими его сердцу Полиной и Луи, он неустанно писал — не о Европе, а о России. Причина отъезда крылась не только в любви к Виардо. Тургенев, уставший от жесткой критики и идеологических битв на родине, искал творческой свободы в просвещенной загранице. Там он мог позволить себе общаться с крупнейшими западными писателями — Виктором Гюго, Мопассаном, Гюставом Флобером, Чарльзом Диккенсом.

Но Тургенев еще и продвигал на Западе русскую словесность — например, переводил Толстого и Достоевского (и это несмотря на конфликты с обоими), организовывал публикации их работ. И продолжал регулярно возвращаться в Россию. В июне 1880 года Тургенев приехал в Москву на открытие памятника Пушкину, где встретился со своим идеологическим оппонентом Достоевским и публично с ним примирился.

«Удивительно умирает русский мужик»

К концу жизни Иван Тургенев достиг пика славы. Во время визита в Россию в феврале 1879 года его чествовали как живого классика: литературные вечера в Петербурге и Москве собирали толпы поклонников. Общество умоляло его остаться, но писатель, разрываясь между родиной и семьей Виардо, вернулся в Европу.

Весной 1882 года у Тургенева проявились симптомы страшного недуга — саркомы позвоночника (по другой версии — рака легкого). Боли стали невыносимыми, но он продолжал работать. В последние годы Тургенев обратился к новым формам — лирическим миниатюрам и мистической прозе, чем, считают некоторые исследователи, предвосхитил русский Серебряный век.

22 августа 1883 года писатель скончался в Буживале, пригороде Парижа

Согласно завещанию, тело Тургенева перевезли в Петербург и похоронили на Волковом кладбище при тысячах скорбящих.

***

Иван Тургенев стал настоящим голосом эпохи и летописцем России XIX века. И, к счастью, этот голос был услышан: возможно, без тонких, преисполненных эмпатии и гуманизма произведений писателя отмена крепостного права в России затянулась бы еще на несколько мучительных лет. Без прозы Тургенева не возникло бы емких миниатюр Чехова и Бунина. Без его переводов о литературной России не знали бы на Западе. Даже вдали от родины Тургенев оставался ее голосом и ее совестью.

«Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать», — утверждал Тургенев. Страдать он действительно выучился — так что, вероятно, и счастье ему в жизни все же улыбнулось.