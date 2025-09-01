Внебрачный сын Маяковского: правда, которую замалчивали

Долгое время в официальной биографии Владимира Маяковского утверждалось, что у поэта была только дочь. Лишь в последние десятилетия появились свидетельства о том, что у него был и сын, внешне и по характеру очень похожий на отца. Его имя — Глеб-Никита Лавинский. Почему его скрывали, как он прожил жизнь и когда его наконец признали наследником Маяковского — в материале «Рамблера».

Мать ребенка: художница Лиля Лавинская

В 1921 году Елизавета (Лиля) Лавинская родила сына Никиту. В то время она была замужем за скульптором Антоном Лавинским, и мальчик формально считался его сыном. Однако в ближайшем окружении знали: настоящим отцом был Владимир Маяковский. Мальчик рос и становился все больше похож на поэта. Манера речи, низкий голос, жестикуляция — окружающие отмечали, что при встрече с ним будто оживал сам Маяковский.

Детство мальчика

Детство у Глеба-Никиты было тяжелым. С годами, когда мальчик подрос, отчим стал подозревать, что не был его настоящим отцом. Лиле пришлось признаться в измене, когда стало слишком очевидно, что Глеб-Никита и Антон слишком не похожи внешне. Лавинский с женой не развелся, но отказался принимать чужого ребенка и на несколько лет отдал его в детский дом, говорится в журнале TechInsider. Это глубоко травмировало мальчика.

Война, искусство и скульптура отцу

Свою идентичность ему пришлось формировать в отрыве от родни. Глеб-Никита писал стихи, увлекался скульптурой, а позже поступил в художественное училище. В мемуарах его современников упоминается, что он был человеком трудного характера, но вместе с тем в нем ощущалась сила и харизма, унаследованная от отца.

Когда началась Великая Отечественная война, Глеб-Никита ушел на фронт — служил радистом. Вернулся с передовой с наградами. После войны продолжил обучение, стал профессиональным скульптором. Создавал памятники, в том числе портретные. Один из них был посвящен Маяковскому — бронзовая голова поэта, выполненная сыном, стала его личным актом признания драматурга своим отцом. Эта работа была для него очень значимой, о чем позднее в интервью рассказывала дочь Глеба‑Никиты, Елизавета Лавинская.

Из-за того что официально он не считался сыном поэта, Глеб-Никита в юности сталкивался с унизительными формальностями: был вынужден указывать в анкетах, что отца не знает. Также известно, что однажды отчим, Антон Лавинский, написал на молодого человека донос (но случайность помогла избежать последствий: документ попал к чиновнику, чья дочь позже стала его женой). Все это усиливало в Глебе-Никите чувство изоляции — позже он признавался, что ощущение «чужого» преследовало его всю жизнь, как в семье, так и в обществе.

Почему его родство с Маяковским долго скрывали

При жизни Маяковский не мог открыто признать отцовство. Ребенок был официально записан на другого мужчину — мужа Лили Лавинской, и если бы поэт признал Егора-Никиту своим, это вызвало бы большой скандал. Пострадала бы и его репутация, и отношения с Лилей Брик, которая была для него и музой, и любовью всей жизни.

После самоубийства Маяковского в 1930 году его биография была взята под строгий идеологический контроль. В СССР старались избегать любых фактов, указывающих на нарушения «морального облика» героев культуры. Поэтому факт существования внебрачного сына тщательно замалчивался.

Признание через 90 лет

До начала 2000‑х годов имя Глеба‑Никиты было известно лишь узкому кругу — литературоведам, архивистам и художникам. Лишь после выхода в 2013 году документального фильма «Третий лишний», режиссера Людмилы Снегиревой, история о нем получила широкую огласку.

В фильме дочь Глеба‑Никиты, художница Елизавета Лавинская, прямо заявила: ее отец был сыном поэта. Она указала на наличие семейных архивных подтверждений — писем, фотографий и документов. Аналогичные сведения приводились и в статье издания «‎Русская семерка».

Позже, по информации Prosodia.ru, в 2015 году был проведен ДНК‑анализ с участием внуков поэта — Елизаветы Лавинской и Роджера Томпсона (сына Патрисии Томпсон, дочери Маяковского). Результаты экспертизы подтвердили генетическое родство между линиями Патрисии и Глеба‑Никиты, что стало финальным аргументом в пользу признания скульптура биологическим сыном Владимира Маяковского.

Так имя Глеба-Никиты наконец вошло в биографию Маяковского. Его стали упоминать в музейных экспозициях, в статьях и фильмах — как сына поэта. Однако сам он так и умер с чужой фамилией — но с лицом и голосом отца, которого при жизни ему не дали права назвать своим.

