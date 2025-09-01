Смерть принцессы Дианы: кто мог быть виновен в ее смерти

Смерть принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года до сих пор остается одной из самых обсуждаемых трагедий XX века. В официальных документах говорится, что в аварии виноваты пьяный водитель и преследования папарацци. Но несмотря на выводы следствия, вокруг гибели «народной принцессы» за десятилетия накопилось огромное количество теорий. «Рамблер» собрал основные версии о подозреваемых, чтобы понять, кто мог быть причастен к ее смерти.

© imago stock/TACC

Официальная версия

Французское следствие, а затем британское пришли к одинаковому выводу: катастрофа произошла по вине водителя Анри Поля. В его крови был обнаружен алкоголь, уровень которого превышал допустимую норму почти в три раза. Ситуацию усугубила погоня мотоциклистов-фотографов, которые пытались заснять Диану и ее спутника Доди аль-Файеда в момент поездки. К этому добавилось чрезмерное превышение скорости — машина въехала в тоннель на скорости около 150 км/ч.

В официальных отчетах подчеркивается, что автомобиль Mercedes не был оборудован ремнями безопасности для пассажиров на заднем сиденье, соответственно, Диана не была пристегнута. По мнению экспертов, это могло сыграть решающую роль: при пристегнутом ремне принцесса Уэльская, вероятно, осталась бы жива. Несмотря на многочисленные сомнения, оба расследования — французское 1999 года и британское 2006 года — подтвердили версию о несчастном случае и не нашли доказательств заговора.

Версия о королевской семье

Почти сразу после трагедии появились предположения о возможной причастности британской монархии. Общественное мнение объясняло это тем, что Диана оставалась невероятно популярной после развода с принцем Чарльзом и часто позволяла себе высказывания, которые воспринимались как критика королевского двора.

Гонка за бессмертием или жаждущие жить вечно монархи

Дополнительным фактором стали ее отношения с египетским миллиардером Доди аль-Файедом, который разбился вместе с возлюбленной. Его отец, Мохаммед аль-Файед, утверждал, что Диана и Доди планировали свадьбу, а принцесса была беременна. По его словам, именно это стало угрозой для монархии: возможный ребенок с мусульманином мог вызвать политический кризис. Миллиардер обвинил королевскую чету в убийстве принцессы Уэльской и своего сына, его слова приведены в издании Викиновости. Официальные расследования эту версию не подтвердили, но Мохаммед аль-Файед до конца жизни настаивал, что причиной смерти Дианы был заговор монархии.

Версия о спецслужбах

Много вопросов также вызвало поведение служб безопасности в ночь трагедии. Отмечалось, что охрана действовала неэффективно: кортеж передвигался без достаточного прикрытия, а скорая помощь добиралась до больницы дольше обычного. По данным французского отчета, от момента аварии до доставки в клинику прошло более полутора часов — для Парижа это считалось чрезмерно долгим сроком.

Некоторые исследователи обратили внимание на странности в протоколах вскрытия. Указывалось, что в них отсутствуют подробности, а образцы крови хранились ненадлежащим образом. Эти детали породили версию о возможном участии спецслужб, которые якобы могли организовать аварию или скрыть истинные обстоятельства. В 2004 году британские власти начали большое расследование, где проверили все подобные заявления. Но бывший глава разведки опроверг обвинения в суде, сообщалось в РИА Новости. В итоге доказательств сговора спецслужб не нашли. Однако сомнения в обществе все равно остались.

Версия о папарацци

В ночь трагедии машину Дианы преследовали фотографы на мотоциклах. Это дало повод считать, что именно погоня привела к аварии. На месте происшествия были задержаны несколько папарацци. Их обвинили в убийстве и неоказании медицинской помощи, писали в деловой газете «‎Взгляд.Ру». Но впоследствии суд их оправдал, указав, что прямой вины в ДТП они не несли. Тем не менее журналисты были признаны виновными за «вторжение в частную жизнь». Общественное осуждение было столь велико, что британская пресса всерьез пересмотрела правила работы с публичными фигурами.

Таким образом, официальные версии французского и британского расследований указывают: смерть принцессы Дианы — трагическая случайность, вызванная ошибкой водителя и преследованием папарацци. Однако версии о заговоре королевской семьи, участии спецслужб и вине таблоидов продолжают обсуждаться.

Трагедия стала личной утратой для миллионов людей. По сей день, несмотря на наличие официальной версии обстоятельств гибели принцессы Дианы, причины ее смерти продолжают обсуждаться, из раза в раз порождая все больше конспирологических теорий.

