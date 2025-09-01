Почему сокурсники Михаила Горбачева считали его «диссидентом»

В течение нескольких десятилетий Михаил Горбачев оставался одной из самых популярных фигур на мировой политической арене. Тем не менее в жизни Горбачева хватало моментов, о которых не было известно широкой общественности.

Заветный орден

Михаил Сергеевич Горбачев, родившийся в 1931 году в селе Привольное, детские и юношеские годы прожил на своей малой родине. Как и подобает деревенскому мальчишке, Горбачев много времени проводил в поле, трудясь вместе с родителями. Известно, что в конце 1940-х годов, еще будучи школьником, будущий президент СССР за ударную работу на комбайне удостоился ордена Трудового Красного Знамени. Однако Уильям Таубман, автор издания «Горбачев», утверждает, что награждать Михаила поначалу не собирались, но Горбачев-старший захотел разделить радость с сыном. Поэтому главе семьи вручили орден Ленина, а его отпрыску – орден Трудового Красного Знамени.

Студент-диссидент

Михаил Горбачев упомянутым орденом очень гордился и продолжал носить его на груди даже после того, как уехал учиться в Москву. Примечательно, что многие студенты юридического факультета МГУ считали Горбачева диссидентом. Сам Михаил Сергеевич не отрицал того факта, что сокурсники придерживались подобного мнения о нем, но настаивал на том, что диссидентом никогда не был. Дело в том, что молодой Горбачев все время спорил с преподавателями и не боялся высказывать свою точку зрения. Например, однажды он заявил лектору, зачитывавшему вслух один из трудов Сталина, что тот не уважает аудиторию. Михаила спасло тогда «рабоче-крестьянское происхождение».

Жених № 2

Именно в студенческие годы Михаил Горбачев обзавелся семьей. Некоторые уверены в том, что Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич чуть ли не с первого взгляда полюбили друг друга, но это не так. В действительности к моменту знакомства с Михаилом у Раисы уже был жених, молодой физик Анатолий Зарецкий. Однако родители Зарецкого, которые, как выразилась подруга Горбачевой, были «из власти», выбор сына не одобрили. Анатолий с девушкой порвал, и та впала в депрессию. Раиса боялась, что ее бросит и Михаил, а потому встречаться с ним не хотела. Но Горбачев оказался настойчивым кавалером и добился доверия своей избранницы.

Цветы для мужа

Семейную жизнь Михаила и Раисы Горбачевых можно смело назвать благополучной. Какой бы критике ни подвергали супругов, они всегда были вместе. Со временем в этой маленькой ячейке общества появились и свои традиции. Так, в сборнике документов «Раиса» под редакцией Б. Д. Мороза, отмечается, что на каждый день рождения Михаил Сергеевич получал от жены один и тот же подарок – букетик фиалок. Как-то раз свой очередной день рождения Горбачев справлял за границей, где Раиса Максимовна никак не могла найти эти цветы. Первая леди буквально поставила всех на уши, пока не отыскала заветный букет. Правда, смысл и значение этой традиции Горбачевых, так и остались их тайной.

Анекдот на поминках

Некоторые биографы не сомневаются в том, что именно смерть Раисы Максимовны сломила Михаила Сергеевича. После ухода супруги, которая умерла от онкологического заболевания в 1999 году, Горбачев стал чаще болеть, так как жена всегда следила за его питанием. Президент СССР и в самом деле тяжело переживал утрату, но старался сохранять присутствие духа. Мало того, даже на поминках первой леди он рассказал анекдот: «Что такое половина первого? Это Раиса Максимовна». Правда, говорят, что никто из гостей тогда не засмеялся.