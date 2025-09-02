Щедрин обожал жену, но дом завещал совсем другой женщине

В ночь на 29 августа ушел из жизни композитор Родион Щедрин, пережив супругу Майю Плисецкую почти на десять лет. Всю жизнь без остатка пара отдала служению искусству, и детьми не обзавелась. Так как наследников первой очереди у не осталось, встал вопрос о том, кому отойдет наследство. На этот вопрос свет пролил друг и душеприказчик Щедрина.

Два знаменитых театральных деятеля — композитор Родион Щедрин и прима-балерина Большого театра Майя Плисецкая — в связи с работой много времени проводили за рубежом, но всем сердцем любили Россию. Свой прах оба супруга завещали объединить и развеять над Родиной, но представители РПЦ уже выступили против такого решения. По их словам, по традиции умершего хоронят в землю или кремируют, а прах тоже захоранивают в земле.

Пока известно, что близкие Щедрина намерены выполнить его последнюю волю. Прах супруги после кремации композитор держал у себя.

Но что будет с материальными благами? Ведь наследников первой очереди — детей, внуков — у пары нет.

Ребенок или балет?

Родиону Щедрину было 92 года, и 57 лет из них он посвятил единственной возлюбленной и супруге — Майе Плисецкой.

Друг семьи Владимир Титоренко рассказал, что композитор души не чаял в Майе. Именно поэтому он передал свою просторную квартиру на Тверской в собственность государства, чтобы там устроили музей имени Майи Плисецкой.

Мурашки по коже. Щедрин жену обожал, пылинки сдувал, - поделился он с изданием «Спорт-Экспресс».

Несмотря на сильную любовь, супруги так и не обзавелись потомством. Майя Плисецкая в мемуарах рассказала, что забеременела от Щедрина во время одной из гастрольных поездок.

Родить и расстаться с балетом? Жалко. Повременю маленько, время еще есть. Щедрин без восторга, но согласился, - писала балерина о своем выборе.

Была ли причина в аборте или в чем-то другом, но больше беременностей в жизни Плисецкой не случилось.

Наследуют внебрачные дети?

В беседе с РИА Новости юрист Александр Хаминский отметил, что если в течение полугода не появятся наследники, то все имущество Родиона Щедрина будет передано государству.

С учетом того, что Майя Плисецкая ушла из жизни еще в 2015-м, наследников первой очереди у Щедрина нет», - сказал эксперт и напомнил, что у людей подобного уровня известности после смерти зачастую появляются якобы внебрачные дети, претендующие на наследство. Таким претендентам придется доказывать родство в суде.

Кому же достанется наследство?

Душеприказчик семьи, Владимир Титоренко, рассказал, что имуществом супруги распорядились еще при жизни. По его словам, в завещании все расписано подробно, включая передачу авторских прав на произведения Щедрина, а это десятки опер и балетов, которые ставят на лучших сценах мира.

А вот домик в Литве Щедрин завещал женщине, которая следила за ним много лет, - поделился информацией Титоренко.

По данным источников, общая сумма наследства Родиона Щедрина составляет порядка 65 миллионов рублей. Помимо дома в Литве, у Щедрина есть недвижимость в Германии, где он проживал и умер. Трехкомнатная квартира на Тверской в Москве в наследство не входит, так как была передана государству в 2022 году.

© Кадр к/ф "Мэри Поппинс, до свидания" // Анна Плисецкая

Так как наследников первой очереди нет, то все имущество может перейти наследникам второй очереди. У Майи Плисецкой есть двоюродный брат Борис Мессерер и племянница Анна Плисецкая - балерина и актриса. Именно она сыграла Джейн Бэнкс в фильме "Мэри Поппинс, до свидания".

Юрист Андрей Алешкин в беседе с «АиФ» не исключает возможности перехода имущества именно им, как родственникам супруги покойного. Но это произойдет лишь в том случае, если не появятся более близкие родственники Родиона Щедрина.