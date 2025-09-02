Трагическая судьба и загадочная смерть второй жены Сталина

Жизнь супруги вождя, молодой партийной работницы и матери двоих детей была полна конфликтов и болезненных переживаний. Ее ранняя смерть стала шоком как для близкого окружения, так и для общественности. «‎Рамблер» расскажет о непростой судьбе Надежды Аллилуевой и тайне ее смерти.

Детство и юность

Надежда Аллилуева родилась 22 сентября 1901 года в Баку в семье революционера Сергея Аллилуева и его супруги Ольги. Ее крестным стал партийный деятель Авель Енукидзе. В семье росли еще несколько детей: старшая сестра Анна и братья.

После революции Аллилуевы перебрались в Петроград. Надежда рано оказалась в партийной среде: работала в секретариате Владимира Ленина и была машинисткой и стенографисткой в газетах «Правда» и «Революция и культура». В 1921 году ее исключили из партии, но через несколько дней восстановили.

Брак со Сталиным

С Иосифом Виссарионовичем Надежда познакомилась еще будучи подростком: он бывал в доме Аллилуевых — был хорошим другом ее отца. Сталин был старше девушки более чем на двадцать лет. В 1919 году они поженились: ей было 18 лет, ему — 41. Но Надежда не взяла фамилию мужа и навсегда так и осталась Аллилуевой.

В их браке родились сын Василий и дочь Светлана. Кроме того, в доме воспитывались сын погибшего революционера Артем Сергеев и Яков Джугашвили, сын Сталина от первого брака.

Современники отмечали, что супруги любили друг друга, но в семье не было гармонии. Сталин был резким, позволял себе унижать жену, и она, хоть и обладала стойким характером, болезненно это переживала.

Учеба

Аллилуева всегда стремилась к самостоятельности. В 1928 году она поступила в Промакадемию на факультет текстильной промышленности. Но этому предшествовало множество конфликтов с супругом. Сталин был против ее обучения, так как считал, что женщине положено вести быт и заниматься воспитанием детей. Но Надежде в итоге удалось его уговорить.

Во время учебы произошел трагический эпизод. Несколько ее подруг арестовали, и они вскоре умерли от инфекции в заключении. Надежда пыталась помочь, обращалась к руководителям, но безуспешно. Этот случай оставил на ней тяжелый след.

Семейные конфликты

К началу 1930-х годов отношения супругов обострились. Аллилуевой было трудно выдерживать постоянные скандалы, а еще тяжелее — видеть политическую атмосферу вокруг. Она не поддерживала идеи мужа — коллективизацию, репрессии. По ее мнению, все это привели к страданиям миллионов простых граждан.

Надежда все чаще жаловалась на боли в животе, бессонницу, общее недомогание, часто выглядела уставшей и раздражительной. По воспоминаниям дочери Светланы, мать жила в постоянном напряжении.

«Мамина сестра, Анна Сергеевна, говорила, что в последние годы своей жизни маме все чаще приходило в голову — уйти от отца… Анна Сергеевна говорит, что мама была "великомученицей", что отец был для нее слишком резким, грубым и невнимательным, что это страшно раздражало маму, очень любившую его…», — писала дочь Аллилуевой в своей книге «Двадцать писем к другу».

7 ноября 1932 года в Кремле у Ворошиловых состоялся праздничный ужин. По словам свидетелей, атмосфера была натянутой. Аллилуева выглядела уставшей и замкнутой. Между супругами снова вспыхнула ссора — на глазах у гостей. Сталин обращался с женой грубо, кидал в нее апельсиновые корки, публично унижая, из-за чего она покинула мероприятие раньше.

Ночь трагедии

В ночь с 8 на 9 ноября в кремлевской квартире раздался выстрел. Утром Аллилуеву нашли мертвой. Она застрелилась, по разным данным, из пистолета «Вальтер» или «Маузер». Выстрел пришелся в грудь. На момент смерти ей был всего 31 год.

Современники утверждали, что Аллилуева оставила предсмертное письмо. Но документ Сталин уничтожил сразу после прочтения. Что именно там было написано — достоверно неизвестно. Однако Светлана, дочь Надежды и Иосифа Виссарионовича, позже рассказала о нем в своих мемуарах, которые посвятила памяти матери:

«…Мама оставила ему письмо… Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела… Но оно было, об этом мне говорили те, кто его видел. Оно было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было письмо отчасти политическое. И, прочитав его, отец мог думать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет. Он был потрясен этим и разгневан…»

Сообщения прессы

10 ноября 1932 года газета «Правда» опубликовала некролог, где были опубликованы соболезнования коллективов и учреждений. О самоубийстве в публикации не упоминалось — для общественности причиной называли острый приступ аппендицита. 18 ноября в в том же издательстве вышло благодарственное письмо Сталина в адрес приславших соболезнования. Детям правду тоже не сказали — ее знал лишь узкий круг приближенных Иосифа Виссарионовича.

Похороны

Церемония прощания прошла в Москве. В одних источниках говорится о ГУМе, в других — о Доме Союзов. На похоронах присутствовали партийные руководители и государственные деятели, простым людям доступ был закрыт. Дочь партийного руководителя позже рассказывала, что на панихиде ее отец подошел к гробу жены, после чего неожиданно оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь.

12 ноября 1932 года Аллилуеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Над могилой установили памятник скульптора Ивана Шадра. Со временем мрамор начал разрушаться, и памятник прикрыли защитным куполом.

Как смерть Аллилуевой повлияла на Сталина

Потеря жены стала для бывшей Главы правительства СССР личным ударом, который, по воспоминаниям современников, заметно изменил его характер и стиль правления. До 1932 года он уже был жестким политиком, но после трагедии стал еще более замкнутым, подозрительным и жестоким. В мемуарах дочь Светлана Аллилуева писала, что мать была последним человеком, кто мог открыто спорить со Сталиным и говорить с ним честно. С ее уходом он лишился этой «человеческой связи» и окончательно замкнулся в себе.

Историки отмечают, что именно после 1932 года усилилась его маниакальная подозрительность и нетерпимость к любым возражениям. Биографы связывают с этим переломом последующие репрессии середины и конца 1930-х годов. Воспоминания ближайших соратников подтверждают, что после смерти жены революционер стал еще более суровым и отстраненным. Об этом в своей книге «Сталин. Жизнь одного вождя» писал Олег Хлевнюк.

Для общественности долгие годы сохранялась версия о «внезапной болезни» Надежды Аллилуевой, а правда о самоубийстве оставалась под запретом. Лишь во время перестройки начали публиковаться исследования и воспоминания, где напрямую говорилось о самоубийстве. В 1988–1989 годах в журналах («Огонек», «Знамя») и документальной литературе впервые была напечатана информация о настоящих обстоятельствах смерти.

