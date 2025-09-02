«И рамкой никогда не обведу»: в чем секрет Валентина Гафта?

Народному артисту России Валентину Иосифовичу Гафту 2 сентября исполнилось бы 90 лет. На счету легенды театра «Современник и звезды комедий Эльдара Рязанова более 150 ролей в кинофильмах. О жизненном и творческом пути одного из лучших актеров золотого десятилетия советского кино — в материале MIR24.TV.

«Мечтал сразу попасть в кино

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Его родители переехали в столицу из города Прилуки Черниговской области (УССР). Мать Гита Давыдовна всю жизнь была домохозяйкой, а отец — Иосиф Рувимович — работал юристом и прошел почти всю Великую Отечественную войну (воевал на Западном фронте).

«Первое воспоминание, связанное с мамой, весьма курьезно, — писал Гафт в мемуарах “Я постепенно познаю”. — Когда мы играли, она вдруг заметила, как у меня на груди, под кожей, что-то бьется. Мама сразу повела меня к врачу, и тот сказал: “Господи, да это же сердце бьется”.

В подростковые годы Гафт неожиданно увлекся театром (ему нравилось смотреть оперетты и участвовать в любительских постановках). Надо сказать, что драмкружок Валентин Иосифович полюбил и потому, что благодаря репетициям мог прогуливать уроки.

Поступать в театральное училище он решил тайком и подал документы сразу в Щукинское и в школу-студию МХАТ. За два дня до экзаменов, гуляя по Сокольникам, Гафт встретил актера Сергея Столярова и попросил «прослушать его. Столяров удивился, но не отказал и даже помог советами.

«Пройдя три тура, я поступил в школу-студию МХАТ, — вспоминал Гафт. — Мне помогли попасть в студию Игорь Кваша и Миша Козаков. Они тогда учились уже на втором курсе и были такие уверенные в себе, несколько даже наглые, два красивых молодых человека. Я, видимо, им понравился на какой-то консультации, и они подходили ко мне и всѐ время подбадривали, а потом уговаривали приемную комиссию поставить мне больше баллов. Они были моими болельщиками и помогли мне, может, на свою голову. Особенно Миша Козаков, с которым связано очень многое: мы вместе работали в одном театре, потом я снимался у него, а самое главное, написал на Михаила триптих, целых три эпиграммы, которые мне самому очень нравятся. Я, как и все студенты, которые поступили в школу-студию МХАТ, конечно, мечтал сразу попасть в кино.

В 1957-м Гафт окончил МХАТ и начал свою актерскую карьеру в Театре на Малой Бронной, а также работал на сценах Театра имени Моссовета, Ленкома и Театра сатиры. В 1969 году Валентин Иосифович вошел в труппу «Современника, где сыграл свои самые известные роли — Петра Адуева в «Обыкновенной истории, Вершинина в «Трех сестрах и городничего в «Ревизоре.

На экране

Гафту довольно долго не удавалось сыграть значимые роли в кино. В основном ему доставались эпизоды и неприметные персонажи. Говорят, что это было связано с его нестандартной внешностью, которая «не соответствовала современным требованиям. Дебют Валентина Иосифовича состоялся в 1965 году в роли одного из эпизодических убийц в фильме «Убийство на улице Данте.

Успех нашел актера благодаря Эльдару Рязанову. Сегодня молодое поколение знает Гафта благодаря ярким ролям в фильмах великого режиссера: полковника Покровского в водевиле «О бедном гусаре замолвите слово, чиновника Одинкова в мелодраме-комедии «Забытая мелодия для флейты, президента бомжей-интеллигентов в «Небесах обетованных, генерала в «Старых клячах. Но не стоит забывать и о ролях в фильмах других режиссеров: это и коварный Сатанеев в комедии «Чародеи, и фокусник на пенсии Брумель в драме-комедии «Сирота казанская.

В 1973 году Гафт сыграл сотрудника спецслужб США Геверница в картине «Семнадцать мгновений весны. Многим актер запомнился и в роли чопорного и хитрого дворецкого Брассета (комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!). Помните сцену, в которой герой делает зарядку с сигарой и бокалом в руках?

Конечно, одной из главных кинокартин стал «Гараж Эльдара Рязанова. Фильм не только принес актеру узнаваемость, но и оказался судьбоносным: на съемочной площадке Гафт встретил свою будущую жену— Ольгу Остроумову. На момент знакомства оба были несвободны, поэтому отношения завязались не сразу.

Личное дело

В личной жизни Валентина Иосифовича никогда не было штиля: он покорял женщин остроумием и обаянием. Его первый брак был ранний и длился недолго. Женой актера стала манекенщица из Дома моделей Алена Изоргина. Оба супруга не смогли хранить верность, и в итоге брак распался.

Второй женой Гафта стала балерина Инна Елисеева. Как говорят, прекрасная внешность была прямой противоположностью характера Инны — деспотичная, властная, она постоянно требовала к себе внимания и любила устраивать скандалы. Беременность не смогла изменить поведение жены, и после рождения дочери супруги прожили всего несколько тяжелых лет.

Гафту удалось освободиться от давления бывшей жены, чего не удалось сделать их общей дочери Ольге. Она пошла по стопам матери и окончила хореографическое училище, танцевала в Кремлевском балете, однако Инна всячески упрекала дочь. Ольга страдала депрессией и в 2002 году покончила с собой. До смерти она вела дневник, из которого и стали известны жуткие подробности отношений с матерью. После смерти Ольги Гафт долго винил себя, болел и ни с кем, кроме близких, не разговаривал.

Добиться гармонии в личной жизни Валентин Иосифович смог только после женитьбы на Ольге Остроумовой. Сам актер признавался, что обратил внимание на будущую супругу еще на съемочной площадке «Гаража. Но пообщаться им удалось только спустя несколько лет, когда Ольга освободилась от прошлых отношений. Чтобы встретиться с Остроумовой, Гафт попросил организаторов частной вечеринки, на которой должен был выступить, чтобы те позвали Ольгу.

Острослов и болельщик московского «Спартака

Гафт — не только блистательный актер, но и острослов, автор сотен эпиграмм. Он написал их практически на всех своих коллег по цеху. Читал эпиграммы на всю страну. Многие обижались.

«Это для забавы. Но они могут быть не острыми. У меня, говорят, они какие-то на грани, — сказал однажды Валентин Иосифович.

Поэзию Гафт называл своим хобби. Стихи посвящал другим, но читал как будто о себе. А еще любил футбол. Был преданным поклонником московского «Спартака.

«Я так сажу. Кто не играл в футбол, тот счастья не испытывал ни разу. Играя по свистку, не по приказу. От мук любых вас избавляет гол.

В день смерти Гафта «красно-белые вышли на поле в траурных повязках.

У актера, режиссера, поэта и писателя Валентина Иосифовича Гафта три ордена «За заслуги перед Отечеством. Звание Народного артиста и народная любовь.

Даже фамилию ГАФТ поклонники расшифровывали как Гениальный Автор Феноменальных Текстов.

Вот один из этих «феноменальных текстов: