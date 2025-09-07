Два похороненных мужа и сын-инвалид: как живет вдова Высоцкого

Марина Влади — французская актриса с русскими корнями, ставшая известной не только благодаря десяткам фильмов и театральных ролей, но и отношениям с Владимиром Высоцким. Их союз вошел в историю как один из самых ярких и драматичных романов XX века. «Рамблер» расскажет, как складывалась ее судьба до встречи с заслуженным артистом РСФСР, в годы их брака и после его ухода.

© Пищальников/РИА Новости

Первые замужества и знакомство с Высоцким

Марина Влади начала сниматься в кино еще в детстве — в десять лет она впервые появилась на экране, а уже в юности получила признание как одна из самых перспективных французских актрис. Ей пришлось быстро привыкать к пристальному вниманию прессы и поклонников.

В 1955 году она вышла замуж за актера и режиссера Робера Оссейна, одного из самых заметных представителей французского кино. В их браке родились двое сыновей — Игорь и Пьер. Несмотря на рождение детей, отношения не выдержали испытаний — слишком разные характеры и профессии, требующие полной отдачи, разрушили союз. В конце 1950-х годов они развелись, но остались близкими друзьями.

Во второй раз Марина Влади связала жизнь с Жаном-Клодом Бруйе, пилотом гражданской авиации. Он стал отцом ее третьего сына — Владимира, названного в честь русского деда актрисы. Бруйе хотел, чтобы жена оставила карьеру и полностью посвятила себя дому, однако Влади не могла отказаться от сцены и кино. Несовпадение взглядов и постоянные споры привели к разрыву. К середине 1960-х годов она осталась одна, с тремя детьми на руках, и полностью сосредоточилась на заботе о них и работе.

Знакомство с Владимиром Высоцким стало поворотным моментом в ее судьбе. Поэт увидел Влади на экране в фильме «Колдунья» и сразу сказал друзьям, что женится на этой женщине, писала Lenta.ru. Их первая встреча состоялась в Москве в 1967 году. Актриса приехала на фестиваль, и их представили друг другу общие знакомые. Между ними молниеносно возникла связь, которая очень быстро переросла в любовь. Несмотря на то что их разделяли тысячи километров, ведь жили они в разных странах, влюбленные нашли способ быть вместе.

Брак с Высоцким: любовь и трудности

© Анатолий Гаранин/РИА Новости

Владимир Высоцкий и Марина Влади поженились 1 декабря 1970 года. Церемония была скромной, без прессы и многочисленных гостей. Но для обоих этот шаг имел огромное значение. Однако семейная жизнь оказалась сложнее, чем они представляли.

Чего вы не знали о Владимире Высоцком: вторая мать, голливудский фильм и любовь французов

Советский поэт продолжал жить в Москве, работать в Театре на Таганке, гастролировать по Советскому Союзу. Марина тем временем была во Франции — снималась в фильмах, воспитывала детей. Они часто жили раздельно, однако их встречи были настолько эмоционально насыщенными, что компенсировали расстояние. Влади позже вспоминала, что именно расстояние и редкие свидания помогали им сохранять чувство влюбленности.

Их брак был полон не только страсти, но и конфликтов. По воспоминаниям современников, они часто ссорились, но всегда мирились. Марина оставалась для Владимира Семеновича одним из самых близких людей, ей он всегда доверял.

Смерть Высоцкого и депрессия

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Для Марины это стало тяжелейшим ударом. Она вспоминала, что в тот момент оказалась в состоянии, близком к отчаянию. Ее не покидали мысли о самоубийстве — казалось, что жизнь потеряла смысл. Актриса писала, что смерть любимого мужа выбила у нее опору из-под ног, и ей понадобились годы, чтобы вновь научиться жить.

Депрессия затянулась на несколько лет. В своей книге актриса признавалась, что только работа и дети удержали ее от непоправимой ошибки. Марина писала, что мысли о сыновьях помогли ей не уйти вслед за любимым мужем.

Влади продолжала работать, и почти все ее творчество было связано с памятью о Высоцком. В 1987 году она выпустила книгу «Владимир, или Прерванный полет», где рассказала о жизни с поэтом. Книга стала мировым бестселлером и одним из первых источников, где были описаны не только талант советского актера, но и его слабости.

Новая любовь

В конце 1980-х Марина познакомилась с французским врачом-онкологом Леоном Шварценбергом. Их отношения начинались как дружба: он помогал ей справляться с депрессией, поддерживал морально. Постепенно между ними возникла близость, и вскоре они обручились.

Жизнь с Шварценбергом отличалась от бурного, наполненного страстью брака с Высоцким. Это был тихий и спокойный союз. Марина говорила, что рядом с Леоном она чувствовала защищенность и уверенность.

Брак Влади с онкологом продлился более двадцати лет, но в 2003 году он скончался от рака печени. Очередная потеря подкосила актрису. Она на долгое время замкнулась в себе, перестала выходить в свет, избегала общения. В интервью актриса признавалась, что разговаривала только с собаками и животными, — настолько тяжело ей было пережить эту смерть.

Болезнь сына

Еще одно тяжелое испытание выпало на долю Марины в 1996 году, когда в ее старшего сына Игоря на скорости влетела машина, когда тот стоял на обочине с приятелями. Он выжил, но долго лежал в коме. Врачи почти не оставляли надежды: даже если придет в себя, то уже не сможет полноценно жить, говорилось в «‎Экспресс газете».

Позже актриса выпустила книгу «Безумный ребенок», где честно рассказала о пережитом. Она описывала, как сын смотрел на нее чужим взглядом, полным злости и непонимания. В какой-то момент ей даже казалось, что смерть могла быть меньшим злом.

И все же Влади не отступила. Годы лечения и заботы позволили Игорю восстановиться настолько, чтобы вновь встать на ноги и начать говорить. Но прежним он уже все равно не стал — умственные способности так и не восстановились. Взрослый мужчина словно стал подростком, и матери пришлось с этим смириться.

Марина Влади сегодня

© Isabelle Vautier/Zuma/TACC

В 2015 году Влади решилась выставить на аукцион часть личных вещей Высоцкого: посмертную маску, рукописи, книги. В интервью «Экспресс газете‎» она признавалась, что в ее новой квартире просто не хватит места — слишком маленькая. Поступок вызвал широкий резонанс: одни осудили ее, другие поддержали, расценив это как шаг, чтобы двигаться дальше.

Сейчас Марине Влади 87 лет. Она живет в Париже, во Франции. Вдова Владимира Высоцкого уже не снимается в кино — в последний раз она появилась на экране в сериале «‎Сэм» в 2016 году), — но продолжает писать и участвовать в культурных проектах.

Ранее мы писали о том, какую правду замалчивали о внебрачном сыне Маяковского.