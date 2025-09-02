Как в разгар «холодной войны» Мохаммед Али побывал в СССР

Несмотря на пресловутый «железный занавес», многие западные знаменитости смогли побывать в СССР. Певец Дэвид Боуи проехал через всю Россию на транссибирском экспрессе. А сэр Элтон Джон, тогда еще не получивший рыцарский титул, даже дал в Союзе 8 концертов, первый из которых состоялся в 1979 году. Заезжали в гости и звезды спорта. В 1978 году страну посетил Мохаммед Али, который за время визита успел побывать не только в Москве.

Мохаммед Али приехал в СССР в июне 1978 года. Это был самый разгар «холодной войны» и далекая от США страна с социалистическим строем была окутана мифами и легендами. Часть из них Мохаммеду удалось развеять, получив собственный бесценный опыт.

Боксер провел в Советском Союзе 10 дней. Он не ограничился шаблонными визитами в музеи столицы. Спортсмен посетил Ташкент и Самарканд, а также провел несколько боев с советскими боксерами. Мохаммед был в восторге от поездки, но совсем недолго. Вскоре он убедился, что видел лишь красивую картинку и его попросту использовали.

Как Мухаммед Али смог приехать в СССР

Приехать в СССР Мохаммеду Али предложил советский посол в США Анатолий Добрынин. Этот человек играл важную роль в налаживании советско-американских отношений и участвовал в разрешении Карибского кризиса. Получив приглашение, боксер сразу согласился, чем удивил многих соотечественников. Али и Добрынин были приятелями — между ними наладились хорошие доверительные отношения.

Стоит сказать, что без Добрынина визит спортсмена в Союз не состоялся. Дипломат 16 лет проработал послом в США, а до этого занимал должность заместителя Генерального секретаря ООН. Анатолий Добрынин пользовался большим авторитетом как в Америке, так и у себя на родине. При этом основной целью посла было не просто познакомить молодую звезду мирового бокса со своей страной.

В 1978 году в СССР активно готовились к Олимпиаде в Москве. Приезд всемирно известного боксера должен был стать хорошим пиаром для Страны Советов, а кроме этого, развеять многочисленные мифы. Именно поэтому поездку согласовали всего за месяц. Свои цели были и у Мохаммеда Али. Он давно мечтал посетить исламские святыни Узбекской ССР, а еще хотел познакомиться с лучшими советскими боксерами.

Первые впечатления

В московском аэропорту «Шереметьево» гостя встречали журналисты и официальные лица. Это несколько разочаровало боксера, ожидавшего увидеть шумную толпу почитателей. Но уже вечером Мохаммеда представил в цирке на Цветном бульваре Юрий Никулин. Тут уже он получил свою долю внимания — звезду окружили толпы фанатов, желавших получить автограф или хотя бы прикоснуться к легенде.

Вместе с Али в Москву приехали его тренер, менеджер, адвокат и третья по счету жена Вероника Порше. Для небольшой делегации выделили несколько лучших номеров в московском «Метрополе». Гости были приятно удивлены приемом, так как ожидали увидеть нечто иное. Позднее чемпион с восторгом вспоминал:

«Я немного нервничал, когда приземлился в Москве. Думал, что увижу страну в руинах, с толпой мрачных людей, мыслящих как роботы, и агентов КГБ, которые будут следить за каждым моим шагом. Вместо этого я увидел страну, населенную сотней национальностей, которые живут дружно. Я видел только одного полицейского, у которого не было оружия. Здесь нет преступности, нет проституток и нет гомосексуалистов».

Уже на следующее утро Мохаммед озадачил организаторов визита и людей, отвечавших за безопасность. Спортсмен неожиданно заявил, что желает совершить пробежку по Красной площади и Александровскому саду. Темнокожий атлет в спортивных трусах возле мавзолея вызвал шок у прохожих.

Затем началась насыщенная программа визита. Сначала боксер посетил Центральный институт физической культуры. Там он пообщался со студентами и даже провел короткие спарринги прямо в рубашке и галстуке с несколькими желающими. После этого гостя отвезли в тир, а затем на встречу с советскими боксерами Евгением Огуренковым, Константином Градополовым и Борисом Лагутиным.

Турне по Средней Азии

Проведя в столице еще два насыщенных событиями дня, 15 июня Мохаммед отбыл в Ташкент и Самарканд. В его планах было и посещение Бухары, но из-за плотного графика посетить этот старинный город не получилось. Встреча в аэропорту Самарканда выгодно отличалась от московской. Согласно законам восточного гостеприимства, все было обставлено по-царски роскошно.

Али и его спутников поселили в отеле «Ташкент». Затем начались бесконечные мероприятия, апофеозом которых стали пышные застолья. Столы ломились от деликатесов, фруктов, десертов, вина, коньяка и узбекского плова. Мохаммед Али, всегда тщательно следивший за рационом, сорвался. Позже он признался, что за несколько дней набрал 5 кило.

В Узбекистане Али интересовался культурой и архитектурой, но явно скучал, когда речь шла о политике. Он с нескрываемой скукой бродил за экскурсоводом в музее Ленина, не понимая, зачем ему вся эта информация. Зато Мохаммеду внезапно понравились прогулки по улицам Ташкента. Увидев мужчину крупного телосложения, спортсмен подбегал к нему и начинал в шутку боксировать. Его поведение вызывало у прохожих недоумение.

Вообще, спортсмен не изменял себе и делал то, что ему вздумается. Одним утром он отправился на рыбалку к ташкентскому каналу. Был ли в тот раз улов история умалчивает. Вопиющий случай произошел в Президиуме Верховного Совета Узбекской ССР. Там, во время официального приема, жена боксера собрала со стола столовое серебро и положила в сумочку. Присутствующие сделали вид, что ничего не заметили.

В Самарканде Мохаммед Али посетил мавзолей исламского ученого 9 века имама аль-Бухари и знаменитую обсерваторию Улугбека 15 века. Напоследок гость зашел в одну из мечетей и помолился там с другими прихожанами. В мечети Али сделали шикарный подарок — расшитый золотыми нитями халат. Но он его не оценил и небрежно забросил в багажник «Волги».

Часы от генсека

18 июня чемпион вернулся в Москву и выразил желание провести поединки с советскими боксерами Петром Заевым, Евгением Горстковым и Игорем Высоцким. А 19 июня его пригласили в Кремль на встречу с Леонидом Брежневым. Общение с генсеком было непродолжительным, всего 20 минут. В конце Леонид Ильич подарил спортсмену свою книгу «Малая земля» с автографом и часы с дарственной надписью.

Уже на следующий день главная газета страны «Правда» опубликовала очерк, который начинался так:

«19 июня Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев принял в Кремле выдающегося американского негритянского спортсмена Мохаммеда Али, совершающего поездку по Советскому Союзу по приглашению Спорткомитета СССР. Л. И. Брежнев тепло приветствовал М. Али и выразил надежду, что его пребывание в Советском Союзе послужит делу углубления взаимопонимания между советским и американским народами. М. Али выразил признательность за теплый прием, оказанный ему в СССР, и возможность встретиться с Л. И. Брежневым — выдающимся поборником дела мира и дружбы между народами».

Часы, полученные из рук Брежнева, Мохаммед Али назвал лучшим подарком в жизни. А книгу «Малая земля» попросил перевести на английский язык своего приятеля Добрынина. Завершающим визит мероприятием стали показательные бои с Заевым, Горстковым и Высоцким. С каждым Али провел бой в 2 раунда. Наблюдать исторические поединки смогли только 2 тысячи избранных, получивших пригласительные в Дворец спорта ЦСКА. Бой с Заевым чемпион проиграл, с Горстковым была ничья, а у Высоцкого Али выиграл.

21 июня, Али покинул СССР, вылетев из «Шереметьево» в Нью-Йорк. После приезда боксер отзывался о поездке восторженно, но всего через год изменил своем мнение. В 1979 году войска СССР вошли на территорию Афганистана. После этого Мохаммед Али понял, что дружелюбный и комфортный Союз — это всего лишь красивая картинка. Перед Олимпиадой в Москве американский чемпион уже призывал ее бойкотировать.