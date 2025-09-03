Через неделю после рождения дочери Эммы рэпер Тимати покинул Россию. Артист отправился в Турцию. Поклонники встретили решение музыканта с негативом, однако его мать тут же поспешила заступиться за сына. Почему 42-летний музыкант до сих пор не женат, и что пророчат поклонники новой избраннице музыканта — читайте в нашей статье.

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) попал в очередной скандал. Недавно музыкант в третий раз стал папой. Его возлюбленная, модель Валентина Иванова, родила дочь Эмму. Однако вместо того, чтобы наслаждаться родительством, экс-участник «Фабрики звёзд» отправился в Турцию. Фанаты тут же раскритиковали решение артиста, и за него пришлось заступаться его маме.

Симону Юнусову возмутили обвинения в адрес сына. Женщина обратила внимание, что за границу Тимур поехал не отдыхать, а зарабатывать деньги для семьи.

Более того, мать рэпера отметила, что ее сын не обязан менять новорождённой дочери подгузники. Его задача — обеспечивать семью, чем он и занимается.

«Вы предполагаете, что Тимур будет кормить грудью и менять памперсы? Мужчина должен обеспечивать семью», — высказалась Симона.

Женщина добавила, что Валентина осталась дома не одна. Она намекнула, что ухаживать за дочерью молодой маме помогают няни.

Тимати же отметил, что хейтеры могут продолжать критиковать его, пока он просто «живёт свою жизнь». Оправдываться за свой поступок и что-то пояснять он не стал.

После этого пользователи Сети предположили, что отношения с Валентиной скоро сойдут на нет, поскольку девушка родила ребёнка, а значит стала неинтересной для избранника.

Фанаты Тимати также подчеркнули, что в свои 42 года артист стал многодетным отцом, а вот до ЗАГСа так ни разу и не дошёл.

Отношения с Алёной Шишковой

С первой возлюбленной Аленой Шишковой Юнусов начал встречаться в 2012 году. Через два года среди поклонников и друзей рэпера поползли слухи о беременности модели. Сама Алена тщательно скрывала свое «интересное положение», а Тимур и вовсе никак не комментировал домыслы. Правду пара рассказала лишь после появления на свет дочери Алисы.

Девочка родилась в Доминикане. Тимати присутствовал на родах и первым взял малышку на руки. После этого многие были уверены: вот-вот пара отправится под венец, но этого не случилось.

Вместо свадьбы Шишкова и Юнусов объявили о расставании. О причинах своего решения пара не говорила, однако в звёздной тусовке появились слухи о частых изменах рэпера.

Несмотря на разрыв, пара сохранила тёплые отношения, а Тимати не бросил дочь. До сих пор он активно участвует в жизни Алисы и очень близок с ней. Сейчас девочка учится в частной школе в Англии и много общается с обоими родителями.

Позже рэпер заявил, что не пошёл под венец с Аленой, поскольку не был уверен в избраннице. Сама Шишкова также назвала брак слишком серьёзным шагом.

Отношения с Анастасией Решетовой

После расставания с Алёной Тимати недолго был один. Новой его пассией стала Анастасия Решетова.

19-летняя «Вице-мисс Россия-2014» была избранницей рэпера на протяжении почти пяти лет. Слухи о романе пары появились незадолго до расставания музыканта с Шишковой.

Многим казалось, что эти отношения точно закончатся свадьбой: Тимур и Анастасия часто выходили вместе в свет, много путешествовать и транслировали в соцсетях идеальные отношения и вскоре стали родителями. Возлюбленному девушка подарила сына Ратмира.

Однако и эти отношения закончились расставанием. Спустя год после рождения мальчика пара решила прекратить совместное проживание. Причина называлась та же, что и в первый раз - измены рэпера.

Тимати отметил, что сына не оставит и продолжит материально помогать бывшей возлюбленной. К слову, своё обещание он продолжает сдерживать. Рэпер часто берет Ратмира с собой за границу и даже учил его кататься на доске для сёрфинга. Со старшей сестрой мальчик состоит в отличных отношениях.

Об Анастасии Юнусов высказался так же, как и о Шишковой. В ЗАГС с возлюбленной он не пошёл из-за неуверенности, что их отношения продержатся долго.

По словам Тимати, он мечтает жениться один раз и на всю жизнь.

Анастасия тяжело переживала расставание. Она не скрывала, что до последнего надеялась на возможность создать полноценную семью. Вскоре ей удалось наладить дружеские отношения с отцом своего сына.

Тимур и Валентина

Официально о своих отношениях Тимати и Валентина Иванова объявили в 2022 году. Спустя три года на свет появилась общая дочь пары Эмма.

На этот раз на родах присутствовал не только отец девочки, но и бабушка. Именно Симона перерезала пуповину внучке. Поклонники пары не скрывали своего возмущения. Они отметили, что Симона была лишней в родзале, но молодые родители никак не отреагировали на слова злопыхателей.

Третий ребёнок, считают многие, не изменил отношение рэпера к браку. Сама Валентина относится к ситуации спокойно. В личном блоге она отметила, что от расставания не спасают ни дети, ни штамп в паспорте.

В одном из телешоу Тимати рассказал, что просто хотел «нагуляться», поэтому и не шёл в ЗАГС. Сейчас же 42-летний музыкант готов взять на себя ответственность и «сознательно подойти к вопросу».

Станет ли Валентина первой и единственной женой Тимати, или артист продолжит поиск надёжной девушки — покажет лишь время.