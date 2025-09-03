Жизнь, отданная авиации: как Юрий Ивашечкин стал отцом «Грача» и «Суперджета»

На 92-м году ушел из жизни выдающийся авиаконструктор, создатель штурмовика Су-25 и первый главный конструктор пассажирского самолета SSJ-100 Юрий Викторович Ивашечкин.

"Авиации он отдал всю свою жизнь. На всем протяжении своей трудовой деятельности Юрий Викторович демонстрировал в работе высочайший профессионализм, четкость и внимание к мелочам, а в отношениях с коллегами это дополнялось доброжелательностью и готовностью всегда помочь окружающим. В том числе с молодым поколением, с которым Юрий Викторович всегда щедро делился своим богатым жизненным опытом", - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Юрий Ивашечкин родился в Новосибирске 6 декабря 1933 года. Свое детство и юность он провел в поселках золотоискателей на Алтае. После окончания средней школы в 1951 году поступил в Московский авиационный институт. После его окончания в 1957 году начал работать в Научно-исследовательском экспериментальном институте парашютно-десантного снаряжения, где занимался проектированием и испытаниями парашютов.

Ивашечкин почти 4 года отработал в этом НИИ, но, как сам признавался, все эти годы у него "сохранялась тоска по самолетам". По совету друга-однокашника Олега Самойловича он подал заявление с просьбой перейти в фирму "Сухого". В январе 1961 года его приняли на работу в ОКБ "Сухого" в элитную бригаду общих видов, которая закладывала облик будущих самолетов. В начале 1968 года он одним из первых начинал работы по штурмовику Т-8 (Су-25). Вместе с Олегом Самойловичем, инженером Дмиртрием Горбачевым и преподавателем кафедры тактики академии им. Гагарина Иваном Савченко они сделали первые наброски требований к специализированному самолету поля боя (СПБ).

Работа велась на "нелегальном" положении, втайне от собственного руководства. Только после проработки Ивашечкиным аэродинамической схемы и компоновки самолета проект представили на суд Павлу Осиповичу Сухому, который молниеносно объявил: "Начинаем разработку аванпроекта и строим макет самолета". Поначалу военные скептически отнеслись к проекту, не очень понимая, зачем им нужен такой самолет. Но уже через несколько месяцев оказалось, что штурмовик советской армии все-таки нужен. Так на свет появился знаменитый штурмовик Су-25, или "Грач".

С 1974 года Ивашечкин заслуженно занял должность руководителя этой темы. При его непосредственном участии и под его руководством в эти годы были осуществлены все основные этапы работ по этой теме - от разработки концепции до постройки опытных экземпляров и их испытаний. В 1980 году Юрий Викторович был назначен и.о. главного конструктора и затем в качестве замкомандира группы "Ромб" участвовал в испытаниях будущего штурмовика в условиях боевых действий в Афганистане.

В качестве главного конструктора он продолжал работы по Су-25 до 1983 года. Начиная с Афганистана "Грач" зарекомендовал себя во всех горячих точках как исключительно высокоэффективная машина с потрясающей живучестью. Нередко "Грачи" возвращались после успешного задания домой на одном двигателе и со множеством попаданий от ракет и зенитных орудий. Сегодня модернизированные Су-25СМ продолжают успешно выполнять боевую задачу в небе Донбасса.

Как напомнили в ОАК, с 1985 года Юрий Викторович перешел на работу в ОКБ Микояна, а в ОКБ Сухого он вновь вернулся только в 2000 году. С 2001 года он начал работать в компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) в качестве Главного конструктора пассажирского самолета Суперджет SSJ-100. Под его руководством и с его личным участием в 2001-2007 годах была разработана аэродинамическая схема и проведена конструктивно-силовая завязка этого самолета.

© Ростех

С 2007 по 2013 годы Ивашечкин работал в ГСС в должности советника президента. В июне 2025 года опытному самолету Суперджет SSJ-100 с серийным номером 97003 было присвоено имя "Юрий Ивашечкин". В настоящее время он проходит летные испытания в Жуковском.