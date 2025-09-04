Вера Брежнева: ради чего блондинка из «ВИА Гры» раздвинула ноги

Вера Брежнева после отъезда России в 2022 году так и не смогла построить за границей сольную карьеру. Чтобы сохранить популярность и заработать, артистка снимается для глянцевых журналов и соцсетей в пикантных позах.

Развод с продюсером

После начала СВО под откос пошла не только карьера исполнительницы, но и ее личная жизнь. Почти сразу после отъезда Веры и ее супруга, продюсера Константина Меладзе, в Сети появились слухи о разладе в паре.

Знакомые и друзья шептались: поженившиеся в 2015 году супруги так и не смогли адаптироваться к жизни за границей. Певица и продюсер стали часто ссориться, а затем поняли: они слишком разные, чтобы считаться семьей.

По одной из версий, Константин не хотел открыто критиковать спецоперацию в надежде еще вернуться в Россию и продолжить карьеру. Однако поведение его благоверной разрушило все планы. Брежнева без стеснения осудила действия властей России, заняв проукраинскую позицию. Она открыто помогала соотечественникам, забыв, кто из нее сделал звезду и помог пробиться на сцену.

Не секрет, что именно Константин придумал для никому неизвестной Веры Галушки псевдоним Брежнева и предложил создать образ страстной блондинки. Более того, именно муж написал для певицы десятки хитов.

После расставания Меладзе продолжает хранить молчание. Он не комментирует ничего, кроме творчества. В отличие от бывшего мужа, Брежнева не стесняется рассказывать об их совместной жизни, попеременно ругая и расхваливая экс-возлюбленного.

При этом звезда отмечает: они с Константином не чужие друг другу люди. После этого поклонники Брежневой предположили, что именно продюсер бросил супругу.

Попытки вернуться на сцену

В эмиграции Вера Брежнева попыталась построить сольную карьеру. Она не только отказалась от популярного псевдонима, но и запела на украинском языке. Однако старания артистки публика не оценила.

К примеру, во время выступлений Вера часто ошибалась в произношении слов и ударениях, за что потом извинялась перед фанатами. При этом она регулярно повторяла, что русский язык забыла напрочь и знает только английский и украинский.

Несмотря на попытки завоевать расположение сограждан, украинцы так и не простили Вере ее длительное проживание в России.

После такого провала звезда попыталась вернуться на «творческую родину», однако ей быстро напомнили о ее русофобских высказываниях и указали на чрезмерно высокий ценник. За прежние 5-6 миллионов россияне отказались слушать хиты неопределившейся с родиной артистки.

В Казахстане, где Вера собиралась дать большой сольный концерт, еле собралось ползала ценителей ее творчества.

От песен к фотосессиям

Осознав, что ни в России, ни в Европе она больше не нужна, Брежнева начала карьеру фотомодели. В личном блоге 43-летняя артистка начала публиковать «горячие» фото. Также она часто стала выходить в свет, надевая откровенные наряды и нарочито игнорируя нижнее белье.

Недавно Вера поделилась с поклонниками новыми снимками. На одном из них она позировала в платье с голой спиной, обнажившем часть груди, а на другом — сидела перед камерой с раздвинутыми ногами.

Очередные попытки Веры заработать публика снова восприняла в штыки. Сначала экс-солистке «ВИА Гры» напомнили о ее возрасте и чрезмерном фотошопе.

А после фанаты Брежневой и вовсе отметили: все новое — хорошо забытое старое. Так, ещё в самом начале карьеры певица не стеснялась выходить на сцену полуголой, а последний такой выход был незадолго до ее отъезда из России. Тогда перед фанатами артистка появилась в платье из нитей, едва прикрывающими грудь и промежность.

Свой выход артистка часто вспоминает. Например, недавно она выложила фото с концерта и подписала: «Настроение на этот вечер».

Новая любовь

Пользователи Сети предположили, что светленькая из знаменитого трио так старается ради нового возлюбленного — украинского манекенщика Ивана Козака.

По слухам, пара встречается больше года, однако Вера свой возможный роман не комментирует.

В ноябре 2024 года знаменитость отметила, что ее сердце не свободно. Однако личность своего избранника Брежнева раскрывать не стала.

«Я влюблена. Сейчас я очень счастлива. Но замуж я не спешу, ведь уже была там. Чтобы снова выйти замуж, нужно действительно хорошо узнать друг друга», — делилась с подписчиками исполнительница.

Кажется, артистка уже смирилась с закатом музыкальной карьеры. Среди многочисленных полуголых снимков за много недель не появилось ни одного упоминания о новых песнях или работе над ними.