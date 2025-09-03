«Дьявол большевиков»: что нужно знать о Якове Свердлове

Его называли «чёрным дьяволом революции» и «записной книжкой Ленина». Он обладал железной волей, феноменальной памятью и беспринципностью, позволившей ему стать главным организатором красного террора. Его внезапная смерть в 33 года окутана тайнами, а его личный сейф скрывал шокирующие секреты.

© РИА Новости

Цареубийца

Яков Свердлов был, пожалуй, самой мрачной и инфернальной фигурой среди большевистских вождей. Он не скрывал своего пристрастия к революционному террору и воплощал его в жизнь с леденящей душу эффективностью. Именно ему приписывают ключевую роль в принятии решения о расстреле царской семьи в июле 1918 года.

Ненависть к монархии была его идеей фикс. Ещё в 1905 году, в день рождения Николая II, молодой Свердлов написал в листовке:

«Пробил твой час, последний час тебе и всем твоим! То страшный суд, то революция грядет!»

Эти слова стали пророческими.

«Мозг партии»

Если Ленин был идейным вдохновителем революции, то Свердлов — её главным механизмом. Его организаторский талант был беспрецедентен. Он обладал феноменальной памятью на людей и обстоятельства, за что получил прозвище «записная книжка Ленина». Именно Свердлов выстраивал всю вертикаль партийной власти, подбирал и расставлял кадры на ключевые посты.

После его скоропостижной смерти Ленин с горечью констатировал:

«Та работа, которую Свердлов делал один… будет нам под силу лишь в том случае, если на каждую из отраслей… выделить целые группы людей».

Нехватка его уникальных навыков вынудила создать два новых органа власти — Политбюро и Оргбюро ЦК, чтобы заменить одного человека.

Братья

Яков Свердлов родился в многодетной еврейской семье. Судьба его братьев и сестер неординарна. Один брат, Ешуа-Соломон, принял православие и стал приемным сыном Максима Горького. Его стали звать Зиновием Максимовичем Пешковым. В Первую мировую он воевал на стороне Франции и потерял руку, служил во французском иностранном легионе, дружил с генералом де Голлем. Другой брат, Вениамин, сбежал от преследования царской охранки в Америку, где пытался руководить банком, но разорился и жил в бедности. После революции Яков позвал брата на родину. Вениамин стал наркомом путей сообщения. В 1938 году он был расстрелян.

Сейф Якова

В июле 1935 года на стол Сталина легла служебная записка от наркома внутренних дел Генриха Ягоды: "27 июля 1935 года при вскрытии опечатанного кабинета был обнаружен сейф покойного Якова Михайловича Свердлова. Ключи от сейфа утеряны". Вскрывать находку доверили профессионалу, вору-медвежатнику Шнырю, которого специально для этого доставили из тюрьмы.

Согласно описи, подписанной тем же Ягодой, в сейфе обнаружили: золотые монеты царской чеканки — на сумму 108 тысяч 525 рублей; золотые изделия, многие из которых с драгоценными камнями, — 705 предметов; кредитные царские билеты — всего на сумму 705 тысяч рублей. Кроме того, чистые бланки паспортов царского образца, а также паспорта, заполненные на разные имена, один из них — немецкий. Как выяснилось, Свердлов был ещё и держателем партийного "алмазного фонда". Сталин обнаружил его только через 16 лет после смерти Свердлова. Хранить тайны "дьявол большевиков" умел.

Боевая бригада Якова

Свердлов был патологически жесток. Его стремление всегда идти на крайние меры удивляло даже товарищей по партии. Где бы Свердлов ни оказывался, он всегда аккумулировал вокруг себя самые агрессивные и безжалостные элементы. На Урале, накануне революции 1905 года Свердлов создал организацию под названием "Боевой отряд народного вооружения" (БОНВ). Быть "в бригаде" Свердлова было почетно, но проверку проходили не все. Проверки были своеобразными. Так, один из будущих убийц царской семьи Ермаков "по заданию партии" в 1907 году убил полицейского агента и отрезал ему голову.

Дело Каплан

Фанни Каплан была подругой сестры Якова Свердлова. Больше никаких прямых связей между ними не установлено. Тем не менее, анализ событий того дня, когда Владимир Ленин оказался на пороге смерти, говорит как минимум о крайней заинтересованности Свердлова в этом деле. К концу 1918 года в руках Свердлова были все рычаги власти. Он не только влиял на то, как проводить в жизнь те или иные решения Ленина, но и решал, что проводить, а что – нет. Свердлов мог делать, что захочет, и никто не был способен помешать ему в этом. Мешал только Ленин. Его прагматизм не давал Свердлову "развернуться", а он жаждал крови. Итогом покушения, сразу после которого по личному приказу Свердлова Фанни расстреляли и сожгли, стало начало террора и расказачивание. Устроив Ленина "на лечение" в Горки, Свердлов занял его кабинет. Правда, ненадолго.

Загадочная смерть

Причина ранней и внезапной смерти Свердлова до сих пор является загадкой. По официальной версии он заболел "испанкой", когда возвращался в Москву из Харькова. По приезде - лег на лечение, но лечили Свердлова не в кремлевской клинике, а на дому. Версию "испанки" ослабляет тот факт, что накануне смерти Свердлова навещал Ленин. Как известно, "испанка" - заразное заболеваниие. Настолько заразное, что выкосило народа больше, чем Первая мировая война. Ленин не мог не понимать, что рискует. Тогда нужно понять, либо Ленин знал, что у Свердлова не "испанка", либо он хотел узнать что-то важное. Как уже известно, Яков Михайлович был хранителем "алмазного фонда" партии. Возможно, об этом и хотел спросить Владимир Ильич, а Свердлов, чья конфронтация с Лениным оказалась безнадежно проигранной, ответа не дал.

Интересную характеристику посмертной маске Якова Свердлова дал психиатр Евгений Черносвитов: