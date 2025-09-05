Битва магов: чужие фокусы, вымышленная жизнь и случайная смерть Чэн Ляньсу

24 марта 1918 года цирковой мир понес серьезную утрату. Во время своего выступления в лондонском театре Wood Green Empire, трагически погиб знаменитый иллюзионист Чэн Лянсу. Маг получил смертельное ранение, когда выполнял самый заурядный фокус — «ловил» зубами пистолетную пулю. Падая после выстрела на сцену, китаец воскликнул: «Меня подстрелили! Опустите занавес!». Этот вопль поразил зрителей не меньше чем сам факт ранения. Но рсскажем все по порядку…

© Кадр из фильма «Иллюзионист»

Становление и годы поисков

Китайский маг Чэн Лянсу родился в 1861 году в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк в семье обычных американцев по фамилии Робинсон. Мальчика назвали Уильям, в честь дедушки. С ранних лет Билли увлекался фокусами и был завсегдатаем всех ярмарочных балаганов и шапито, которые оказывались в его краях. Мальчик и сам пытался повторить многие номера и к 14 лет достиг в этом деле определенных успехов.

Еще подростком Уильям Робинсон начал зарабатывать деньги, показывая фокусы. Несколько лет юный маг выступал в театрах, цирках и на выставках, получая от своего ремесла неплохой доход. Но вскоре стало ясно, что добиться успехов американцу с фамилией Робинсон невероятно сложно. Артисту для успешной карьеры непременно нужна изюминка. Уильям начал выступать под псевдонимом «Человек-загадка», скрывая свое лицо маской. Но публика восприняла очередного «человека без лица» вяло — ход этот был довольно избитым.

Тогда Робинсон решил воспользоваться чужими заслугами и просто украсть идею. Он похитил образ и основные номера у всемирно известного иллюзиониста Макса Ауцингера, выступавшего под псевдонимом «Бен Али Бей». Взяв чужое имя, амплуа и фокусы, Уильям начал во всю их эксплуатировать. Он выдавал себя за черного мага из Египта, не говорящего по-английски. Образ позволял фокуснику выполнять номера молча, интригуя публику загадочностью.

Несколько лет Робинсон успешно выступает как египетский маг. Заметив снижение интереса к своим выступлениям, он снова меняет образ. Уильям становится «Наной Сахибом: некромант из Восточной Индии», а затем «Абдулом-ханом из Константинополя». Все это время он без зазрения совести крадет чужие номера, даже не пытаясь создать что-то свое, уникальное.

Рождение китайского волшебника

Метания Уильяма продолжались до тех пор, пока он не встретил в 1898 году настоящего китайского иллюзиониста Цзинь Линфу (настоящее имя Чжу Лянькуй). Этот человек долгое время был придворным магом китайской императрицы, а потом начал гастролировать по миру. Китаец впечатлил Робинсона иллюзиями, которые он выполнял гораздо лучше чем те маги, которых американец считал своими учителями.

После посещения нескольких выступлений китайца Уильям понял, что его будущее в Поднебесной. Он почти полностью скопировал образ азиатского артиста и начал гастролировать как Чэн Лянсу. Но через два года им снова пришлось пересечься и все закончилось настоящей враждой.

Началось все с того, что Линфу показал очень сложный фокус с появлением миски воды с сидящим в ней ребенком из куска ткани. Фокусник заявил, что готов заплатить 1000 долларов тому, кто сможет повторить его номер. Робинсон, уже поднаторевший на копировании чужих иллюзий, смог разгадать секрет. Он в точности повторил фокус и официально это зафиксировал.

Но Цзинь Линфу неожиданно отказался встречаться с американцем и тем более что-то ему платить. В 1900 году 1000 долларов были эквивалентна 31 тыс. современных, а это как-никак 1,8 млн рублей. Совершенно ясно, что Робинсон был в ярости. Он желал мести, и такая возможность вскоре представилась.

Один из лондонских театров страстно желал организовать выступление Цзинь Линфу. Но приглашение маститого артиста обходилось очень дорого. Поэтому, когда к директору театра пришел Робинсон в образе китайца и предложил выступить за вполне разумный гонорар с фокусами китайского мага, ему были рады. Мужчины ударили по рукам, и Уильям отлично справился со своей задачей.

Несостоявшаяся битва магов

После этого лондонского дебюта Робинсон, под видом китайца Чэн Лянсу успешно работал в британской столице 4 года. Но потом приехал Цзинь Линфу и так получилось, что им пришлось выступать в залах, расположенных в полусотне метров друг от друга. Публика была в замешательстве, так как путалась в китайских именах и не могла понять, кто есть кто. Как назло, в Лондон прибыли еще два азиатских мага в китайских халатах: Пи-Па-Пу и Голдин-Пу. Это привело к еще большей неразберихе.

Линфу очень рассердился, когда узнал, что кто-то эксплуатирует образ китайского волшебника, да еще и крадет его номера. Он вызвал Робинсона на магический поединок. Битва магов должна была состояться The Weekly Dispatch с фотофиксацией всех событий. Настоящий китайский маг требовал, чтобы самозванец повторил 10 его самых сложных номеров.

Но это было не все. Цзинь Линфу настаивал, чтобы после состязания Чэн Лянсу отправился с ним в китайское посольство. Там он должен был доказать, что является настоящим китайцем, а не жалкой подделкой. Робинсон пафосно принял первую часть поединка и через газеты раструбил о дате и месте битвы. Но о втором условии он и газетчики молчали. После нескольких требований уточнить программу состязания Линфу в ярости отказался от поединка.

«Слив» китайского конкурента был на руку самозванцу. Чэн Лянсу тут же объявил себя победителем состязания. Этот случай жестко ударил по репутации Линфу. Билеты на его концерты начали продаваться плохо, а по Лондону пошли слухи, что именно он крадет номера у Лянсу. Можно сказать, что враг был полностью повержен, причем своим же оружием. Посрамленный китаец покинул Европу и больше там не появлялся.

Роковой выстрел

Робинсон еще 14 лет эксплуатировал образ китайского волшебника и заработал немало денег. При этом он всегда хранил молчание, а конферансье предупреждал почтенную публику, что маг не знает других языков, кроме китайского. Уильям умело гримировался, поэтому сомнения не возникали. Его бессменная ассистентка, Олив Пат, также изображала китаянку Сью Сиен. Ее фокусник называл своей женой, хотя истинная супруга с детьми ждала мага дома.

Но судьба настигла плагиатора и самозванца. По какой причине стал смертельным холостой выстрел в лондонском Wood Green Empire точно неизвестно до сих пор. По сценарию ассистентка заряжала старинный пистолет, насыпая в него порох и вкладывая пулю. Но пороха было недоста+-точно для того, чтобы заряд покинул ствол. После хлопка и вспышки, маг просто показывал публике пулю, которую заранее прятал во рту или под одеждой.

Вероятнее всего, перед выступлением забыли проверить ствол оружия. Там оставался не сгоревший почему-то порох от прошлого выхода артистов. После того как пистолет частично зарядили, объем пороха стал достаточным для настоящего выстрела. Когда сраженный Чэн Лянсу крикнул на чистом английском, что его подстрелили, зал замер в недоумении. Многих реплика молчаливого китайца поразила больше самого ранения. Так открылась главная тайна мага, который, кроме халата, не имел с Китаем ничего общего.

Уильяма Робинсона, еще живого, срочно отвезли в больницу, но рана оказалась смертельной, и спустя два часа артист умер. Магу было 56 лет, и он был на пике своей карьеры. Так раскрылась одна из величайших мистификаций в мире коммерческой магии. Сегодня сложно судить Робинсона за его поступки. Одно можно сказать точно — личностью он был незаурядной и талантливой.